В Украине отменили НДС и таможенную пошлину для БПЛА, прицелов и тепловизоров

5 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроекты (8360 и 8361-д), сообщает спикер парламента Руслан Стефанчук. Документами предусмотрено, что на время действия военного положения, но не более чем до 1 января 2024 года, от налогообложения таможенной пошлиной и налогом на добавленную стоимость освобождаются БПЛА, прицелы, тепловизионные бинокли, средства связи с функцией шифрования, средства спутниковой связи и тактической медицины

Льготы не будут распространяться на товары, которые имеют происхождение или ввозятся из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, а также с оккупированных территорий Украины.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что Украина закупила около 1400 БПЛА, в основном для разведки, а также будет разрабатывать собственные боевые модели — они смогут атаковать дроны, которые россия использовала во время полномасштабного вторжения.

В ноябре 2022 года правительство отменило НДС и пошлину на аккумуляторы, генераторы и другие товары, которые должны помочь пережить энергетический кризис. Впоследствии налоговые льготы расширили на оборудование Starlink, средства очистки воды, а также запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов. В декабре Рада отменила налоги на импорт генераторов и терминалов Starlink, а также разрешила хранить до 2 т горючего без лицензии.

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Как мы сообщали ранее, за две недели декабря украинцы завезли 1310 комплектов Starlink, 98% из них — с «нулевой растаможкой». Что касается генераторов, то по состоянию на 19 декабря в Украину ввезено на льготных условиях (с применением нулевого НДС/ пошлины) 235,9 тысячи генераторов разных типов. Из них 92% (217,3 тысячи) завезли юридические лица, а остальные 8% (18,6 тыс.) — физические лица. Всего за весь 2022 год в Украину ввезли 510,3 тысяч генераторов.