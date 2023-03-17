Житель Хмельницкой области игровым ПО получил доступ к более 10 тыс. компьютеров — ему грозит до 15 лет тюрьмы

Киберполиция сообщила о разоблачении злоумышленника, распространявшего вирусное программное обеспечение под видом приложений к компьютерным играм. Фактически вредоносное ПО похищало данные пользователей.

Попав на устройства пользователей, программа давала возможность устанавливать и удалять приложения, загружать и выгружать файлы, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео со встроенных или внешних камер. Собрав данные из систем пользователей, злоумышленник обрабатывал их для дальнейшего похищения учётных записей или вывода электронных средств, содержащихся на балансе аккаунтов.

Этим злоумышленником оказался 25-летний житель Хмельницкой области. К моменту обыска «под контролем» фигуранта находилось почти 600 зараженных компьютеров, к которым он мог присоединиться в реальном времени. В целом злоумышленник смог получить доступ к более чем 10 тыс. компьютеров.

В настоящее время возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 361 УКУ (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник: Киберполиция