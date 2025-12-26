Жители Лос-Анджелеса зарабатывают по $20 за каждую закрытую дверь в роботакси Waymo

Компания роботакси Waymo готова платить по $20 людям, которые закрывают двери в авто после пассажира — чтобы те не блокировали движение.

Житель Лос-Анджелеса Дон Адкинс вспоминает, как прогуливался однажды вечером и услышал синтетический голос из расположенного рядом авто:

«Пожалуйста, закройте заднюю правую дверь, спасибо».

С места, где стоял мужчина, двери казались закрытыми и он изначально хотел проигнорировать призывы роботакси. Но потом водитель, застрявший позади Waymo, начал сигналить — и Адкинс решил помочь.

Это лишь один из примеров недостатков в работе роботакси, которые еженедельно перевозят тысячи пассажиров в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и других городах США. Казалось бы, они действительно могут конкурировать с таксистами-людьми, но лишь до момента, когда застревают на улице, блокируя движение другим авто.

Двери, которые пассажиры оставляют открытыми по невнимательности, являются распространенной причиной. Однако в Waymo нашли выход: компания готова платить от $20 людям, которые быстро устранят этот недостаток и публикует объявления через приложение для вызова эвакуаторов Honk. Что интересно, некоторые местные жители видят в этой акции стабильный дополнительный заработок.

Сезар Маренко стал постоянным «закрывателем» дверей Waymo. Одну из своих «операций» он снял с помощью очков Meta и поделился видео в TikTok.

«Прощай, Waymo», — говорит мужчина на видео, которое собрало полмиллиона просмотров.

Маренко оценил, что выполняет от трех задач в неделю для Waymo через Honk: либо закрывает двери, либо буксирует вообще вышедшие из строя роботакси в парк.

Напомним, что на прошлой неделе из-за блэкаута в Сан-Франциско десяток роботакси Waymo заблокировали движение по всему городу.

Источник: The Washington Post