Женщина, которая ненавидит роботакси, порезала шины на 17 авто Waymo (но забыла о камерах)

Раздел Авто выходит при поддержке hotline.finance ?

Оформляй обязательную автогражданку онлайн за 5 минут на hotline.finance. Бонус! Добавь промокод ITC, чтобы сэкономить до 15%.

Камеры Waymo сняли разъяренную женщину, которая решила втайне порезать шины на роботакси в Сан-Франциско.

Женщина выделила себе на эту «работу» три дня, и с 24 по 26 июня повредила 17 машин. Полиция заявила, что уже идентифицировала вредительницу, использовав записи с внешних камер роботакси.

«Мы можем подтвердить, что обвинения выдвинуты человку, который агрессивно повредил несколько автомобилей Waymo», — сообщила представитель Waymo Кэтрин Барна. «Waymo также принимает меры, чтобы возместить нанесенный ущерб и уменьшить вероятность повторения таких событий в будущем».

Интересно, что вандалку связывают и с более ранним случаем порезов шин трех роботакси.

Ущерб, нанесенный каждому из авто, оценивается в $400. Сама подозреваемая не признает себя виновной ни по одному из 17 пунктов обвинения. Сейчас она находится под стражей без возможности внесения залога и ожидает суда, который состоится сегодня, 12 июля.

Для Сан-Франциско такой теплый прием роботакси Waymo не в новинку — примерно год назад хейтеры заблокировали машины, установив конусы на транспортные средства, а не так давно группа неизвестных разбила и подожгла один из новеньких электрических Jaguar Waymo.

Среди основных жалоб, которые высказывали, как жители, так и местные власти относительно роботакси — блокирование дорог, создание пробок и препятствование проезду автомобилей экстренной помощи.

Курс Розмовної англійської від Englishdom. Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе. Приєднатися

Источник: Techcrunch

Раздел Авто выходит при поддержке hotline.finance ?

hotline.finance — украинский сервис онлайн-страхования, лидер своей ниши. На сервисе можно самостоятельно за 5 минут оформить страховые продукты онлайн (автогражданка, тур.страхование, миниКАСКО, страхование имущества и т.п.) по самым выгодным условиям на рынке. Для комфорта пользователей запущена программа для покупки и хранения страховок.