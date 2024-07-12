Новости Авто 12.07.2024 в 18:53 comment views icon

Женщина, которая ненавидит роботакси, порезала шины на 17 авто Waymo (но забыла о камерах)

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Женщина, которая ненавидит роботакси, порезала шины на 17 авто Waymo (но забыла о камерах)

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Камеры Waymo сняли разъяренную женщину, которая решила втайне порезать шины на роботакси в Сан-Франциско.

Женщина выделила себе на эту «работу» три дня, и с 24 по 26 июня повредила 17 машин. Полиция заявила, что уже идентифицировала вредительницу, использовав записи с внешних камер роботакси.

«Мы можем подтвердить, что обвинения выдвинуты человку, который агрессивно повредил несколько автомобилей Waymo», — сообщила представитель Waymo Кэтрин Барна. «Waymo также принимает меры, чтобы возместить нанесенный ущерб и уменьшить вероятность повторения таких событий в будущем».

Интересно, что вандалку связывают и с более ранним случаем порезов шин трех роботакси.

Ущерб, нанесенный каждому из авто, оценивается в $400. Сама подозреваемая не признает себя виновной ни по одному из 17 пунктов обвинения. Сейчас она находится под стражей без возможности внесения залога и ожидает суда, который состоится сегодня, 12 июля.

Для Сан-Франциско такой теплый прием роботакси Waymo не в новинку — примерно год назад хейтеры заблокировали машины, установив конусы на транспортные средства, а не так давно группа неизвестных разбила и подожгла один из новеньких электрических Jaguar Waymo.

Среди основных жалоб, которые высказывали, как жители, так и местные власти относительно роботакси — блокирование дорог, создание пробок и препятствование проезду автомобилей экстренной помощи.

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Источник: Techcrunch

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