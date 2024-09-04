Новости Кино 04.09.2024 в 11:23 comment views icon

«Жизнь Чака»: первые кадры фильма по Стивену Кингу с Томом Хиддлстоном в главной роли

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Ігор Панченко

Автор новостей

«Жизнь Чака»: первые кадры фильма по Стивену Кингу с Томом Хиддлстоном в главной роли

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Режиссер Майк Флэнаган, известный своими работами в жанре ужасов, представит ленту «Жизнь Чака» на Международном кинофестивале в Торонто.

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Главную роль в фильме исполняет Том Хиддлстон. На новом изображении актер предстает в образе Чака Кранца — скромного бухгалтера, который является центральной фигурой истории. Хиддлстон одет в деловой костюм и очки, стоит возле бара и задумчиво смотрит вдаль. Темный фон освещают неоновые огни, создавая атмосферу таинственности.

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Сюжет фильма разворачивается в обратном хронологическом порядке. Он начинается со смерти главного героя в 39 лет от рака мозга и заканчивается его детством в доме с привидениями. Несмотря на мрачный сюжет, Флэнаган отмечает, что «Жизнь Чака» — это его наименее страшный фильм.

На панельной дискуссии FanExpo Canada режиссер отметил:

«Это с той стороны Стивена Кинга, которая написала «Оставь меня» и «Побег из Шоушенка». Это совершенно новый мир для меня, и это мой любимый фильм из всех, над которыми я работал».

Флэнаган добавил, что зрители должны ожидать не страшного фильма, а жизнеутверждающей истории о радости существования и смертности.

В звездном актерском составе фильма, кроме Тома Хиддлстона, зрители увидят Марка Хэмилла (Люк Скайуокер в «Звездных войнах»), Карен Гиллан (Небула в «Стражах Галактики») и Кейт Сигел («Призраки дома на холме»).

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Мировая премьера «Жизнь Чака» состоится 6 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Дата широкого проката пока не объявлена.

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Источник: Vanityfair, Collider

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