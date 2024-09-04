«Жизнь Чака»: первые кадры фильма по Стивену Кингу с Томом Хиддлстоном в главной роли

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Режиссер Майк Флэнаган, известный своими работами в жанре ужасов, представит ленту «Жизнь Чака» на Международном кинофестивале в Торонто.

Главную роль в фильме исполняет Том Хиддлстон. На новом изображении актер предстает в образе Чака Кранца — скромного бухгалтера, который является центральной фигурой истории. Хиддлстон одет в деловой костюм и очки, стоит возле бара и задумчиво смотрит вдаль. Темный фон освещают неоновые огни, создавая атмосферу таинственности.

Сюжет фильма разворачивается в обратном хронологическом порядке. Он начинается со смерти главного героя в 39 лет от рака мозга и заканчивается его детством в доме с привидениями. Несмотря на мрачный сюжет, Флэнаган отмечает, что «Жизнь Чака» — это его наименее страшный фильм.

На панельной дискуссии FanExpo Canada режиссер отметил:

«Это с той стороны Стивена Кинга, которая написала «Оставь меня» и «Побег из Шоушенка». Это совершенно новый мир для меня, и это мой любимый фильм из всех, над которыми я работал».

Флэнаган добавил, что зрители должны ожидать не страшного фильма, а жизнеутверждающей истории о радости существования и смертности.

В звездном актерском составе фильма, кроме Тома Хиддлстона, зрители увидят Марка Хэмилла (Люк Скайуокер в «Звездных войнах»), Карен Гиллан (Небула в «Стражах Галактики») и Кейт Сигел («Призраки дома на холме»).

Онлайн-курс "Advanced Excel" від Laba. 22 практичних заняття про просунуті інструменти обробки даних. Автоматизуйте, оптимізуйте — та звільніть час для пріоритетних завдань. Детальніше про курс

Мировая премьера «Жизнь Чака» состоится 6 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Дата широкого проката пока не объявлена.

Источник: Vanityfair, Collider

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.