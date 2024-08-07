Золотая рыбка победила самого сложного босса Elden Ring: Shadow of the Erdtree

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И где ваши оправдания, что не можете пройти игру?

Тортелини, золотая рыбка контент-создателя Эрика Морино (Eric Morino), известного как PointCrow, поразила геймерское сообщество своим достижением в игре Elden Ring. Благодаря уникальной системе управления рыбка смогла победить консорта Радана (Promised Consort Radahn), финального босса дополнения Shadow of the Erdtree.

Морино разработал специальную установку, которая позволяет Тортелини управлять игрой, плавая в аквариуме. В зависимости от положения рыбки, система считывает команды как нажатие кнопок на геймпаде. Этот подход позволил Тортелини не только играть, но и достичь значительных успехов в сложной игре.

Трансляция битвы с боссом длилась более восьми часов на платформе Twitch. Перед началом боя Морино применил несколько усилений для персонажа, использовав Флягу с чудодейственным зельем (Wondrous Physick) и заклинание Золотой обет (Golden Vow). После этого он передал управление своему водному помощнику.

Тортелини продемонстрировала впечатляющую тактику, используя двойное оружие Great Stars, которое вызывает кровотечение у врагов. Рыбка также вовремя применяла лечение, что стало ключом к победе. Когда босс получил последний удар, Морино радостно воскликнул: «Это моя золотая рыбка! Мы сделали это!»

Стоит отметить, что эксперименты с рыбами, играющими в видеоигры, иногда приводят к непредсказуемым последствиям. В прошлом году во время подобного стрима с Pokemon Violet рыба случайно попала в магазин Nintendo eShop и совершила покупку на 500 иен, использовав данные кредитной карты владельца. К счастью, Тортелини избежала подобных инцидентов, сосредоточившись исключительно на игре.

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Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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