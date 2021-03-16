Zoom Escaper позволит прекратить нежелательную видеоконференцию, добавляя в неё громкие фоновые шумы





Разработчики программ и сервисов для видеоконференций вкладывают много усилий в решения для шумоподавления. Таким образом, даже при проведении конференции в домашних условиях можно устранить фоновые шумы. Но некоторые разработчики работают в противоположном направлении.

Для тех пользователей, которые устали от чрезмерного количества видеоконференций, создано решение, позволяющее добавить посторонние шумы и звуки в Zoom-конференцию, чтобы быстрее завершить её. Это можно сделать при помощи бесплатного веб-виджета Zoom Escaper. С его помощью пользователь может выбрать различные фальшивые фоновые шумы, такие как лай собак, строительный шум, плач младенца или взрослого человека и др. Также доступна имитация проблем со связью, включая прерывание звука или нежелательное эхо.

Чтобы воспользоваться возможностями Zoom Escaper, потребуется загрузить бесплатное программное обеспечение для обработки звука под названием VB-Audio. Оно направляет звук из микрофона пользователя на сайт. Затем потребуется в настройках Zoom изменить аудиовход с микрофона на VB-Audio, после чего останется лишь поиграть с эффектами.

Автор Zoom Escaper – Сэм Лавин – также создал приложение Zoom Deleter. Это небольшая программа, которая работает в фоне и проверяет наличие Zoom в системе. При обнаружении Zoom, она сразу же удаляет приложение для видеоконференций. Свои программные продукты Лавин называет средствами «преднамеренного замедления, снижения продуктивности и саботажа».

Источник: The Verge