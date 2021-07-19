Zoom покупает компанию Five9 за $14,7 млрд, чтобы «принести ещё больше счастья клиентам»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Платформа видеоконференцсвязи Zoom приобретает компанию по разработке программного обеспечения для облачных контакт-центров Five9. Сумма сделки составляет $14,7 млрд.

«Мы постоянно ищем способы улучшить нашу платформу, и добавление Five9 – это естественный шаг, который принесёт ещё больше счастья и ценности нашим клиентам», — сказал в своем заявлении генеральный директор Zoom Эрик Юань.

Он добавил, что сделка добавит больше бизнес-клиентов в клиентскую базу Zoom, и что Five9 «дополняет» её облачную систему Zoom Phone.

По условиям соглашения, Five9 станет операционным подразделением Zoom, а генеральный директор Роуэн Троллоп займёт пост президента компании и будет напрямую подчиняться Эрику Юаню. В 2020 году годовая выручка Five9 выросла на 33% и составила $435 млн.

Five9 – это первая покупка Zoom миллиардного масштаба. Сделка осуществляется в то время, когда компания пытается сохранить импульс, который она получила во время пандемии коронавируса, поскольку во время карантина люди работали и учились удалённо. Теперь же многие сотрудники возвращаются в офисы, по крайней мере, время от времени.

«Тенденция к созданию гибридной рабочей силы усилилась за последний год, способствуя переходу контакт-центров в облако и увеличению спроса со стороны клиентов на индивидуализированный и персонализированный опыт», — заявил Эрик Юань.

С момента начала изоляции, вызванной пандемией коронавируса в прошлом году, стоимость акций Zoom выросла более чем в 3 раза. Но сейчас этот рост начал немного замедляться. В 2020 году доход компании вырос на 326%. В первом квартале 2021 года Zoom сообщила о росте примерно на 191% – до $956 млн.

Источник: The Verge