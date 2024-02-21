ZTE Libero Flip ─ доступный складной смартфон по цене $420 ($265 по предзаказу)

Складные смартфоны, как правило, достаточно дорогие устройства. Но постепенно ситуация меняется. Так, в Японии новый ZTE Libero Flip продается всего за $420 или $265 на условиях предварительного заказа. Это в разы дешевле Samsung Galaxy Z Flip, который стоит около $1000.

За относительно небольшие деньги производитель предлагает 6,9-дюймовый гибкий OLED дисплей с разрешением 2790×1188 пикселей. На задней панели расположился дополнительный круглый дисплей диаметром 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей. Он используется для виджетов и предварительного просмотра при съемке селфи на основную камеру. В этом круглом блоке также расположилась основная 50-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельный сенсор глубины. В круглом отверстии основного дисплея доступна 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон ZTE Libero Flip оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7, оперативной памятью объемом 6 ГБ и встроенным хранилищем емкостью 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4310 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. В устройстве доступны модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Эта модель имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP42. Аппарат работает под управлением ОС Android 13.

Источник: The Verge

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