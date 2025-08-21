Google Tensor G5: что может и чего не может первый 3-нм процессор компании

Все представленные вчера Google Pixel 10 получили чип Tensor G5. Это не только первый 3-нм процессор Google, но и первый, изготовленный TSMC, а не Samsung. Факт производства TSMC уже можно считать улучшением, во всяком случае, с точки зрения энергоэффективности. Google утверждает, что Pixel 10 способны на 30+ часов автономной работы по сравнению с 24+ часами у Pixel 9. Частично улучшение объясняет увеличение батареи, но Tensor G5 будет играть в этом значительную роль.

Процессор

Tensor G5 предлагает обновленную схему расположения процессора по сравнению с Tensor G4. Google рассказал во время брифинга для прессы, что процессор состоит из 1 мощного ядра, 5 меньших и 2 малых энергоэффективных ядер. Это существенное изменение по сравнению с прошлогодним чипом, который имел схему «1+3+4».

Неизвестно, какие ядра используются и на какой частоте они работают, но Google подтвердил Android Authority, что процессор получил «межъядерные IP последнего поколения». Это означает, что Tensor G5 использует по меньшей мере ядра Cortex-A725. Официальная информация совпадает с предыдущей утечкой, которая рассказывал про 1 ядро Cortex-X4, 5 ядер Cortex-A725 и 2 ядра Cortex-A520.

Google утверждает, что процессор в среднем на 34% быстрее предшественника. Опять же, неизвестно, касается эта цифра одноядерной или многоядерной производительности, хотя, учитывая перегруппировку ядер, более вероятным кажется последнее.

Встроенный GPU

Google не раскрыл никакой конкретной информации о графическом процессоре Tensor G5, кроме замечания, что он имеет обновленный IP. Компания также заявила, что серия Pixel 10 «очень хорошо» работала со многими топовыми играми во время внутреннего тестирования. Однако подобные расплывчатые заявления, скорее всего, означают, что похвастаться нечем и не следует ждать чего-то необычного.

Предыдущая утечка утверждала, что речь идет о GPU Imagination DXT-48-1536 — это было бы отходом от встроенного видео Arm Mali, которое используется со времен первого Tensor. Официально известно, что G5 не поддерживает трассировку лучей. Также большинство современных игр приспособлено к видеопроцессорам Qualcomm Adreno и Arm Mali, поэтому теоретически возможны проблемы с совместимостью или производительностью.

Искусственный интеллект и Matryoshka

Согласно заявлению Google, TPU в Tensor G5 до 60% мощнее того, что есть в Tensor G4. Улучшения являются результатом обновления архитектуры: стало больше вычислительных блоков, выросла частота. Из-за нечеткости бенчмаркинга ИИ довольно трудно сравнивать чипы между собой.

Google утверждает, что серия Pixel 10 поддерживает модель-трансформер Matryoshka, которая позволяет вкладывать оптимизированную по скорости модель ИИ (2 млрд «эффективных» параметров) в большую, ориентированную на качество модель (4 млрд).

Якобы подмодель на самом деле имеет 5 млрд параметров, тогда как полная имеет 8 млрд. Однако некоторые из них не загружаются в оперативную память. Вместо этого производитель использует технологию послойного встраивания, чтобы извлекать эти параметры из флэш-памяти «крошечными шагами». Компания говорит, что телефону не нужны две отдельные модели, что позволяет приложениям динамически выбирать между полной моделью и уменьшенной.

Google утверждает, что последняя модель Gemini Nano, которая работает на Tensor G5, в 2,6 раза быстрее и вдвое эффективнее для таких задач, как снимки экрана Pixel и приложение Recorder. Окно токенов увеличилось с 12 000 до 32 000. Google говорит, что это окно в целом эквивалентно 100 снимкам экрана или месячному количеству электронных писем.

Процессор Tensor G5 якобы обеспечивает «более 20 уникальных возможностей» более 20 уникальных возможностей на момент запуска, и Google заявляет, что их будет больше. Среди заметных функций 100-кратное увеличение Pro Res, голосовой перевод во время телефонных звонков (голосом собеседника), приложение «Личный журнал», Magic Cue, голосовое редактирование фото и т.д.

Возможности фото и видео

Процессор обработки изображений (ISP) в Tensor G5 также был переработан и теперь теснее сотрудничает с чипом обработки цифровых сигналов (digital signal processor). MediaTek и Qualcomm применяли похожий подход в течение последних нескольких поколений, сближая свои ISP и чипы искусственного интеллекта.

Google утверждает, что процессор поддерживает расширенную сегментацию при идентификации объектов и деталей в сцене. Компания привела пример использования сегментации в портретной съемке для идентификации кожи, губ, глаз и т.д., чтобы получить более детальное изображение. Конкуренты уже давно предлагают расширенную сегментацию сцены и даже сегментацию в реальном времени на фото и видео, но для Pixel это хороший прогресс.

Новый ISP Google также обеспечивает несколько улучшений видео: уменьшение размытия в условиях низкой освещенности и 10-битный HDR по умолчанию для видеозаписи 1080p и 4K/30 кадров/с. К сожалению, функция Video Boost для видеозаписи 8K все еще работает в облаке, поскольку Google решил не внедрять локальную обработку 8K на своих телефонах.

Имеющиеся результаты тестов

Как сообщает Wccftech, Pixel 10 Pro XL появился в базе данных Geekbench 6. Процессор Tensor G5 обеспечивает значительное повышение производительности, хотя Qualcomm Snapdragon 8 Elite все еще лидирует в бенчмарке. Тест показывает, что новый смартфон значительно улучшил производительность по сравнению с Pixel 9 Pro XL. Чип Tensor G5 набрал 2296 баллов в одноядерном тесте и значительные 6203 в многоядерном, что свидетельствует и об улучшении работы GPU. Pixel 9 Pro XL набирал лишь 1889 и 4247 соответственно.

Таким образом флагманы других производителей на Snapdragon все еще впереди, но поклонники Pixel почувствуют значительный прогресс. Некоторые аналитики считают, что стратегия Google заключается в том, чтобы сбалансировать мощность с эффективностью, возможностями искусственного интеллекта и оптимизацией ПО, а не просто набрать как можно больше баллов в Geekbench.

Также появились результаты тест графического процессора Tensor G5, и они более противоречивы и странны. Pixel 10 Pro набрал всего 3707 баллов в тесте Vulkan Geekbench 6, тогда как Pixel 9 Pro имеет более чем вдвое лучший результат. Конечно же, iPhone 16 Pro и Galaxy S25+ значительно опередили Pixel 10 Pro. Омар Сохаил с Wccftech даже задумался, не намеренно ли Google замедляет GPU, чтобы сэкономить средства/энергопотребление.

Впрочем, реальная ситуация может быть лучше: внимательное рассмотрение результатов показывает, что видеочип работал лишь на 396 МГц вместо стандартных 1100 МГц. Комментаторы сообщают, что часть PowerVR DXT «совместима с Vulkan 1.4», тогда как драйвер Pixel 10 Pro в настоящее время «застрял на Vulkan 1.1». Остается надеяться, что результат улучшится после программного обновления с обеих сторон.

В итоге можно сказать, что Google Pixel 10 — не для желающих получить самый быстрый аппарат на рынке. Но ценители дизайна и программного обеспечения смартфонов Google получат значительный прирост почти во всем, как количественный, так и качественный, а также более холодные аппараты (Google сообщил о специальном охлаждении в Pixel 10 и испарительной камере в старших моделях). Возможно, для полноценных ощущений понадобятся некоторые программные обновления.