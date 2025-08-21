banner
Google Photos получает голосовое редактирование: просто расскажите, какое фото вы хотите

Вместе с презентацией серии смартфонов Pixel 10 компания Google также анонсировала новую функцию для Google Photos. Приложение теперь получило поддержку разговорного редактирования с использованием искусственного интеллекта.

Google подчеркивает: редактирование теперь станет невероятно простым. Благодаря новой возможности пользователь сможет просто описать изменения, которые он хотите внести в изображение, текстом или голосом в редакторе Photos. И эти изменения появятся автоматически. Очевидно, что это работает на базе Google Gemini. Поскольку это открытый сценарий использования, не нужно указывать конкретные инструменты. Достаточно объяснить свои пожелания обычным языком, а ИИ сделает все остальное.

Среди примеров, которые приводит Google: «удали автомобили на заднем плане», «восстанови это старое фото», «убери блики и исправь выцветшие цвета». И даже доступна волшебная фраза «сделай лучше». Также есть встроенные подсказки, если вы не уверены, с чего начать. Можно добавлять уточнения после каждого редактирования, чтобы настроить результат под собственные предпочтения.

Редактирование не ограничивается только исправлением освещения или удалением лишних объектов. Google Photos теперь способен выполнять творческие задачи: менять фон, добавлять декоративные элементы вроде шляпы или очков на человека в кадре и многое другое. Благодаря отсутствию необходимости выбирать инструменты или настраивать их вручную, возможности редактирования значительно расширяются. Главное — правильно сформулировать запрос.

Первыми эту возможность получат смартфоны Pixel 10 в США. А для повышения прозрачности относительно изменений, внесенных искусственным интеллектом, добавляется поддержка отраслевого стандарта C2PA Content Credentials в Google Photos и встроенное приложение камеры. Благодаря этому непосредственно в Google Photos можно будет видеть информацию о том, как изображение было снято или отредактировано на основе C2PA Content Credentials. Первыми доступ к C2PA Content Credentials получат пользователи Pixel 10. Постепенно эта возможность появится на устройствах Android и iOS «в течение следующих недель».

