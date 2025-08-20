Новости Устройства 20.08.2025 comment views icon

Google представила Pixel 10 Pro Fold по цене от $1799 — мощный, прочный и яркий, но в октябре

Последние слухи о задержке Google Pixel 10 Pro Fold подтвердились — складной смартфон представлен сегодня, однако появится в продаже более чем через полтора месяца.

Телефон получил 8″ основной LTPO OLED-экран с разрешением 2076×2156, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Второй дисплей имеет диагональ 6,4″ и такие же характеристики, но с разрешением 1080×2364.

Как и остальное семейство Pixel 10, Pro Fold получил новый процессор Tensor G5, который работает в паре с чипом Titan M2. Телефон оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ быстрым накопителем данных стандарта UFS 4.0.

Pixel 10 Pro Fold оснащен основной камерой на 48 МП (f/1.7, 25 mm, 1/2.0″, 0.8 µm, dual pixel PDAF, OIS), сверхширокоугольной на 10,5 МП (127°, f/2.2, 1/3.4″, PDAF), телеобъективом на 10,8 МП с x5 оптическим зумом (f/3.1, 112 mm, 1/3.2″, dual pixel PDAF, OIS). Две селфи-камеры (f/2.2, 23mm, 1/3.94″, PDAF, по одной встроенной в каждый экран) имеют датчик 10 МП и угол обзора 87°.

Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але доступний у жовтні

Телефон питает достаточно емкий аккумулятор 5015 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью до 30 Вт и магнитную беспроводную по стандарту Qi2 на 15 Вт. Через USB Type-C 3.2 Pixel 10 Pro Fold заряжается от нуля до 50% за 30 минут.

Складной аппарат получил защиту от пыли и воды с сертификатом IP68. Он имеет толщину 10,8 мм в сложенном виде (155,2 x 76,3 x 10,8 мм) и 5,2 мм в разложенном (155,2 x 150,4 x 5,2 мм), с весом 258 г. Доступны только два цвета: Moonstone (серый) и Jade (нефритовый зеленый). Датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, также в наличии стереодинамики, три микрофона, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6 (A2DP, LE, aptX HD), NFC, две SIM-карты в одном слоте и eSIM.

Если сравнивать Google Pixel 10 Pro Fold с предшественником, он получил преимущества в виде большего внешнего дисплея, очевидно более быстрый процессор, более быструю память в больших объемах и более емкий аккумулятор, который быстрее заряжается. И, конечно же, Android 16 на борту, с 7 годами обновления операционной системы, патчей безопасности и Pixel Drops.

А вот подержать в руках новый Pro Fold рядовой пользователь сможет только 9 октября. Он стоит Его цена составит $1799 / €1899 за версию с 256 ГБ памяти, $1919 / €2029 за 512 ГБ и $2149 / €2289 за объем 1 ТБ.

Источник: GSMArena



