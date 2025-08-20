Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL по цене от $799 и беспроводную зарядку Pixelsnap Qi2

Во время презентации Made by Google поисковый гигант представил новую линейку смартфонов Pixel 10. В нее вошли модели Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold. Многочисленные предыдущие утечки уже дали нам представление об этих устройствах, а теперь стали известны официальные характеристики.

Pixel 10

В плане дизайна Pixel 10 сохранил узнаваемый стиль предшественника с горизонтальным «планшетообразным» блоком камер, но теперь он вмещает три сенсора вместо двух. Впервые в базовой модели появилась телефото камера, чего раньше предлагали только старшие версии. Основная камера имеет разрешение 48 МП, ультраширокоугольный модуль — 13 МП, а новый телеобъектив получил сенсор на 10,8 МП с пятикратным оптическим зумом. Фронтальная камера на 10,5 МП поддерживает автофокус. Стоит отметить, что хоть базовая версия впервые получила телеобъектив, ультраширокоугольная камера стала немного скромнее по сравнению с Pixel 9.

Pixel 10 получил 6,3-дюймовый Actua дисплей на базе панели LTPS с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость выросла до 2000 нит в пиковом режиме, а защиту по-прежнему обеспечивает Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон содержит новый процессор Tensor G5, изготовленным TSMC по 3-нм техпроцессу. Также устройство имеет дополнительный модуль безопасности Titan M2. Конфигурации включают 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ хранилища UFS 4.0. Аккумулятор увеличен до 4970 мА-ч, есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 29 Вт и беспроводной зарядки Qi2 мощностью 15 Вт. Среди других улучшений — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и защита корпуса по стандарту IP68. Смартфон работает под управлением Android 16. Google обещает 7 лет обновлений ОС и безопасности.

Pixel 10 предлагается в четырех цветах: Indigo, Frost, Lemongrass и Obsidian. Цена стартует от $799 за версию со 128 ГБ памяти и составляет $899 за конфигурацию с хранилищем емкостью 256 ГБ. Предварительные заказы уже открыты.

Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL

Новые Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL стали логическим развитием серии. Хотя отличия от базового Pixel 10 не очень заметны на первый взгляд, впрочем, аппараты получили ряд важных усовершенствований, которые существенно влияют на пользовательский опыт.

Главное преимущество обеих моделей — новый Super Actua Display, который стал на 10% ярче и теперь достигает 3300 нит в пиковом режиме. Модель Pixel 10 Pro оборудована 6,3-дюймовым дисплеем, а версия Pixel 10 Pro XL имеет 6,8-дюймовый экран.

Аппаратная основа осталась общей для обеих моделей: процессор Tensor G5 и 16 ГБ оперативной памяти. Хранилище предлагается в конфигурациях 128 и 256 ГБ. Также появилась поддержка Bluetooth 6 и Thread, что повышает совместимость с современными беспроводными аксессуарами и устройствами для «умного дома».

Фотовозможности также улучшились. Хотя количество мегапикселей камер осталось неизменным, благодаря новому Pixel ISP и усовершенствованному автофокусу основная камера на 50 МП записывает плавное видео с OIS стабилизацией, которая теперь компенсирует вдвое больше движений. Также добавлена поддержка 8K-видео, Night Sight Video и Super Res Zoom Video. Телефото модуль с 5-кратным оптическим зумом теперь поддерживает до 100x масштабирования благодаря функции Pro Res Zoom. Отдельно выделяется новый режим High-Res Portrait с разрешением 50 МП.

Модель Pixel 10 Pro оборудована аккумулятором емкостью 4870 мА-ч и поддержкой 15-ваттной беспроводной зарядки Qi2. Старший Pixel 10 Pro XL имеет батарею емкостью 5200 мА-ч и поддерживает зарядку Qi2.2 мощностью 25 Вт. В обоих смартфонах заявлено время автономной работы более 30 часов. Отдельный акцент сделан на аудио: Google заявляет, что Pixel 10 Pro XL получил самый громкий динамик и самые мощные басы среди всех смартфонов Pixel.

Смартфон Pixel 10 Pro доступен в четырех цветах: Obsidian, Porcelain, новый фирменный Moonstone (серый с оттенком синего) и Jade (зеленый с желтыми вставками). Цена стартует с $999 за модель со 128 ГБ памяти. Pixel 10 Pro XL с минимальным объемом памяти в 256 ГБ стоит $1199.

Pixelsnap

Новинки совместимы с аксессуарами Pixelsnap, которые также представили на событии. Это своеобразный аналог магнитной зарядки Apple MagSafe. Фактически Pixelsnap — это новое фирменное название Google для стандарта Qi2, который благодаря магнитам обеспечивает идеальное выравнивание смартфона во время зарядки. Компания представила новое зарядное кольцо, внешне похожее на большую версию зарядки для Pixel Watch 2/3. Оно обеспечивает до 25 Вт мощности для Pixel 10 Pro XL, тогда как для Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro Fold и других совместимых устройств с сертификацией Qi2 мощность составляет 15 Вт. Цена Pixelsnap Charger составляет $39,99. Все официальные чехлы теперь поддерживают Pixelsnap.

Кроме этого, Google представила Pixelsnap Charger with Stand за $69,99, которое является преемником Pixel Stand. Это не интегрированное устройство, а конструкция, в которую нужно протянуть кабель от зарядного кольца. Станция поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное расположение смартфона, включая разложенный Pixel 10 Pro Fold. В таком режиме пользователь может просматривать фото, заставки, погоду и управлять устройствами умного дома.

Еще одна новинка — Pixelsnap Ring Stand стоимостью $29,99, которая напоминает подставку-чехол Pixel Tablet. Она позволяет удобно установить смартфон под углом в горизонтальном или вертикальном положении. Внутренняя поверхность выполнена из мягкой микрофибры, а конструкция имеет тонкий дизайн.

Источник: gsmarena, 9to5google