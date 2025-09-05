"Aurora Borealis" Максима Гаха: грандіозна фантастична епопея. Рецензія ITC.ua

Якось так вийшло, що ми розповідаємо про найкращі українські фантастичні романи 2025 року один за одним. На минулому тижні була рецензія на чудове космофентезі “Втрачені зорі” Вадима Панченка, а сьогодні ми поговоримо про епічну альтернативну історію з додаванням кіберпанку, темного фентезі та детективу “Aurora Borealis” авторства Максима Гаха. Цю книгу випустило “Видавництво Жупанського” відносно невеликим тиражем, але вона така крута, взагалі не вторинна і так високо підіймає планку для сучасної української фантастики, що про неї треба знати всім. А головне вона обов’язкова для прочитання усім, хто цікавиться цим жанром літератури.
“Aurora Borealis”
Автор Максим Гах
Видавництво “Видавництво Жупанського”
Мова Українська
Кількість сторінок 800
Обкладинка Тверда
Рік видання 2025
Розмір 145×210 мм
Сайт publisher.in.ua
Структурно роман побудований як дві паралельні історії, що чергуються між розділами і поступово переплітаються. У минулому ми слідкуємо за молодим афінським аристократом Арістеєм, який вирушає до Скіфії в пошуках зниклого батька. Його подорож швидко перетворюється на епічну пригоду в кращих традиціях міфологічного темного фентезі. Тут будуть і загадкові грифони, і войовничі амазонки, і стародавня магія. Арістей проходить класичний шлях героя від наївного типового багатія до зрілого чоловіка, що стикається зі справжніми викликами долі та незрозумілими силами цього світу.
Паралельно в майбутньому антиквар Віктор Корнелій Ерфе отримує завдання з’ясувати походження таємничого скіфського амулета. Але його розслідування швидко обростає загадковими вбивствами, неможливими аваріями, свідками, що втрачають пам’ять або розум. Віктор занурюється у світ таємних товариств і культу Вісників, які вірять у прихід Великої Матері. Попри всі технологічні досягнення свого часу, він відчуває себе загубленим і самотнім, часто шукаючи втіху в дозволених розвагах високотехнологічного посткіберпанківського суспільства.
Центральним елементом, що об’єднує обидві сюжетні лінії “Aurora Borealis”, є постать Великої Матері — загадкової сутності, яка може бути і місцем магічної сили, і таємним культом, і давнім хтонічним божеством, що спочиває в степах Скіфії від початку часів. Максим Гах вдало використовує цю таємничу постать як об’єднуючий фактор, що надає цілісності складній багатошаровій розповіді.
“Aurora Borealis” — амбітний восьмисотсторінковий роман, що сміливо поєднує альтернативну історію, кіберпанк, темне епічно-героїчне фентезі, та детектив. Це той випадок, коли автор не просто експериментує з формою, а створює щось принципово нове для української літератури.
Також важливо, що ця книга не вторинна. Тут немає нічого такого, що можна впізнати з тієї чи іншої книги того, чи іншого західного письменника. Принаймні я не впізнав.
Уявіть собі світ, де Римська Імперія не занепала, а еволюціонувала у високотехнологічну республіку далекого майбутнього. Точніше спочатку це була Імперія, але потім була велика громадянська війна, після якої вона стала Республікою.
Максим Гах майстерно будує паралельний всесвіт, де античність і кіберпанк існують не як суперечність, а як органічне продовження однієї цивілізаційної лінії. Читач мандрує між двома епохами: 324 роком до нашої ери, де розгортається Пелопоннеська війна, і 2076 роком, де серед роботизованих машин, віртуального простору та штучних інтелектів все ще відчувається велич римської спадщини.
Письменник створює не просто декорації для своєї історії, а живий світ що дихає з власною логікою розвитку. Його римський кіберпанк не механічне поєднання античності та високих технологій, а органічна еволюція цивілізації, що зберегла свої культурні корені, розвиваючи при цьому неймовірні технологічні можливості.
Летючі острови, віртуальні простори та штучні інтелекти співіснують з римськими традиціями та постелінізмом, створюючи унікальний антураж, якого я досі не бачив не те що в українській фантастиці, а навіть у світовій.
Автору також вдалося створити реалістичних головних героїв, що проходять повноцінний шлях розвитку. На початку книги вони такі, а в кінці вже зовсім інші і це також правильно працює на сюжет. Арістей та Віктор об’ємні та зрозумілі, вони романтичні та реалістичні, вони трохи дивні та недосконалі. Вони просто люди, які живуть і в читача в цьому немає жодного сумніву.
Також відмічу нотки творів Гемінґвея та Ремарка, Стаута та Гемметта в сюжетній лінії Віктора Ерфе. Його медитативно-детективна історія нагадала мені саме цю прекрасну та дивну суміш письменників і це, на мою думку, чудово.
Стиль письма Максима Гаха заслуговує на окрему увагу. Його поетична мова з яскравими образами та живими описами створює неповторну атмосферу, яка захоплює з перших сторінок. Попри значний обсяг книги, читається вона легко та приємно, що однозначно є рідкісною якістю для творів такого масштабу. Автор вміє балансувати між детальністю світобудови та динамікою сюжету, не втрачаючи читацької уваги навіть у найповільніших епізодах.
Я категорично не згоден з тими, хто каже, що “Aurora Borealis” затягнута та перенасичена подіями. Якраз навпаки. Тут усе на своїх місцях, все як має бути, історія повільно розвивається в заданому автором темпі і він не просто комфортний, а єдино можливий для такої епічної історії.
Видання “Aurora Borealis” від “Видавництва Жупанського” зроблено якісно та має колірний зріз. В книги тверда мінімалістична обкладинка, яка взагалі не каже про фантастичну направленість твору. Але її дизайн мені загалом подобається.
А от що не зайшло, так це колірний зріз із блискітками, які були в мене буквально усюди: на пальцях та руках, на обличчі, на одягу, на меблях тощо. Поки воно усе не позлазило, а це зайняло десь під тиждень, це для мене було не комфортно. В усьому іншому видання мені сподобалося, в нього чудовий жовтуватий папір та зручний для читання шрифт. Є лясе та мапа світу.
