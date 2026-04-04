Рецензія на другий сезон серіалу “Рай” / Paradise

30 березня на платформі Hulu завершився показ другого сезону постапокаліптичного науково-фантастичного трилера “Рай”, перший сезон якого справедливо був високо оцінений глядачами та критиками, а також отримав 4 номінації на “Еммі”, серед них — за Найкращий драматичний серіал. До того ж виконавець головної ролі Стерлінг К. Браун номінувався на “Золотий глобус”. Але нумо поглянемо на продовження тверезим поглядом, поза контекстом минулих регалій, та з’ясуємо, яким же видався цей сезон.

Плюси: захоплива історія з великою кількістю персонажів та сюжетних ліній, які на диво непогано уживаються разом; є гарні акторські виступи, як мінімум від Стерлінга К. Брауна та Шейлін Вудлі, другий сезон фактично зводить нанівець політичні інтриги, міняє фокус та збільшує ставки, що робить його цікавішим за перший; сезон має логічне завершення, хоча й закидає правильні гачки на продовження, куди ж без цього; Мінуси: не усі сюжетні лінії та персонажі цікаві; їхня велика кількість ризикує заплутати глядача; 8 /10 Оцінка

“Рай” / Paradise

Жанр постапокаліптичний науково-фантастичний трилер, драма

Шоуранер Ден Фогельман

У ролях Стерлінг К. Браун, Джуліанна Ніколсон, Сара Шахі, Ніколь Брайден-Блум, Шейлін Вудлі, Кріс Маршалл, Енука Окума, Чарлі Еванс, Джеймс Марсден

Прем’єра Hulu

Рік випуску 2026

Сайт IMDb

Історія неочікувано починається з Грейсленду — розкішної нерухомості Елвіса Преслі, де проводяться екскурсії для усіх зацікавлених, звісно, ще до кінця світу. Однією з новоспечених екскурсоводок працює там молода жінка Енні Клей, і це рятує їй життя, адже в маєтку є укриття, здатне убезпечити від великих катастроф. Згодом вона знайомиться з групою вцілілих та зближується з молодим чоловіком Лінком.

Як ми можемо пам’ятати з першого сезону, Ксав’є Коллінз вирушає на пошуки дружини в Атланту, звідки від неї надійшов радіосигнал. В якийсь момент долі Енні та Ксав’є перетнуться, тоді як Лінк та його люди рішуче налаштовані дістатися до бункера в Колорадо, щоправда, поки не дуже ясно, задля яких цілей. Також ми познайомимося з самотнім листоношею Гері Джонсом, зануримося у бентежне минуле спецагентки Джейн Дрісколл та дізнаємося, як проходило життя після апокаліпсису поза межами сонячного Раю.

Якщо вам зайшов перший сезон цього постапокаліптичного шоу, то другий просто обов’язковий до перегляду. Оповідання нарешті виходить за межі ситого укриття, ставки зростають, у повітрі витає постійна напруга.

“Рай”, можливо, не видатний з позиції правдоподібності тих чи інших моментів (навіть попри все більш очевидну приналежність до наукової фантастики), починаючи власне з високотехнологічного бункера розміром з місто. Поряд з ним похмурий притулок з “Таємниці бункера” виглядає як занедбана халупа. Зате серіал точно має гарний запас міцності в контексті драматургії і того, як вона працює — вирулити в правильне річище махину з такою великою кількістю персонажів та сюжетних гілок — дорогого вартує.

При цьому команда сценаристів на чолі з шоуранером Деном Фогельманом не зловживає типовими болячками багатьох популярних шоу останніх років.

Тобто автори майже не розпорошуються на порожні діалоги заради затягування часу і навіть дозволяють собі кричущу, неприпустиму завершеність основної арки сезону, не доводячи глядача до істерики від думки, що продовження доведеться чекати ще як мінімум рік. А що, так можна було?





Звісно, не усі локальні історії однаково цікаві, особливо це відчувається в першій половині сезону. Якщо, наприклад, початок кінця в компанії Шейлін Вудлі, для якої антиутопія та постапокаліптика після серії “Дивергент” не в новинку, інтригує, то повернення у стіни бункера, котре відбувається у третьому епізоді, наганяє нудьгу. Як і, наприклад, лінія героїні Ніколь Брайдон Блум нікуди не годиться — такого дратівливого і здебільшого марного персонажа ще треба пошукати. Плюс численні флешбеки теж починають втомлювати.

Однак вже у наступному епізоді ситуація виправляється. Творці грамотно смикають за ниточки, вдало перемішуючи сюжетні лінії та/або переносячи фокус з однієї на іншу, а також надають цілком зрозумілі мотивації вчинків дійовим особам. Водночас вони не забувають про основний квест сезону — пошуки дружини головного героя. Політичний трилер у “Раю” остаточно тане, натомість тут достатньо пригодницького складника в постапокаліптичному сетингу. І це точно йде на користь.

Якісь негаразди досі продовжують дошкуляти, як от коротка сцена з розряду “какие ваши доказательства?”, або розуміння того, що юний хлопчина за роки перебування в укритті аніскілечки не подорослішав, але це не критичні хиби.

Під час перегляду п’ятого епізоду, дозволю собі розповісти про особистий досвід, спочатку лунає повітряна тривога в серіалі, а буквально через кілька хвилин — за вікном (як з’ясується, через загрозу балістики з брянська). І в цих обставинах виникло дивне почуття від того, що кіношна сирена з фантастики для нас давно стала реальністю.

Як і в першому сезоні, творці продовжують застосовувати прийом, коли у тому чи іншому епізоді відбуваються якісь доленосні події під кавери музичних хітів. В одній із серій, наприклад, звучить безсмертна The Final Countdown, але найбільше запам’ятовується, звісно, символічна Another Day in Paradise Філа Коллінза. До речі, зверніть увагу на прізвище персонажа Стерлінга К. Брауна.

Ближче до фіналу відбудеться суттєвий ухил у наукову фантастику, але цей елемент явно приберегли на потім. І вже відомо, що це “потім” точно відбудеться — у березні шоу було подовжено на третій сезон.

Другий же виявився навіть кращим і більш захопливим, ніж перший, що рідкість у наші часи. Історія здебільшого зосереджується на хитросплетіннях буремних людських доль, а не на сценах глобальної катастрофи чи екшені. І це досі виграшний варіант, нещодавня “Гренландія 2: Міграція” не дасть збрехати.