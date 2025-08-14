Чи зможе Ethereum пробити історичний максимум?

Станом на 13 серпня 2025 року ETH коштує $4,675. І дуже великі шанси, що монета ось-ось встановить новий рекорд. Історичного максимум для нативного токена мережі Ethereum становив $4,878, і його досягнутого в листопаді 2021 року. Низка аналітиків вважає, що поточні ринкові умови створили міцний фундамент для тестування цього рівня шляхом збільшення інституційних закупівель і дані щодо інфляції в США.

ETH активно накопичують

Корпоративні скарбниці додали мільйони ETH за останні тижні, причому BitMine Immersion Technologies та SharpLink Gaming становлять понад половину від загальної кількості ETH, що утримується 10 провідними компаніями. Станом на 13 серпня, загалом 72 компанії накопичили 3.6M ETH на суму близько $16,71 млрд.

Як тільки спотова ціна ETH підскочила вище $4700, відкрита позиція ф’ючерсів на Ethereum досягла нового історичного максимуму в приблизно $35,5 млрд.

Інституційна активність додає до бичачих настроїв. Венчурний фонд Pantera Capital, що спеціалізується на криптовалютах, інвестував $300 млн у компанії з криптовалютними скарбницями, прогнозуючи, що їхня прибутковість буде вищою, ніж у криптовалютних біржових фондів (ETF). Генеральний партнер Pantera Космо Цзян і керівник відділу контенту Ерік Лоу заявили у вівторок, що цифрові скарбничі облігації (DAT) «можуть генерувати дохід для зростання чистої вартості активів на акцію, що з часом призведе до більшого володіння базовими токенами, ніж просто утримання на споті».

12 серпня BlackRock купив ETH на понад $12 млрд. А Bitmine Immersion звернулась до SEC за дозволом на придбання ETH на $20 млрд.

Також 8 серпня близько $460 млн надійшло в біржові фонди (ETF) ETH, порівняно з $400 млн у Bitcoin. Це говорить про те, що Етер наразі цікавить великих гравців більше, ніж Біткоїн.

Експерт Alejandro₿TC вважає, що нещодавнє зростання Ethereum вище позначки $4 тис. стало важливим моментом, враховуючи, що актив історично мав труднощі з проривом цієї ціни. Якщо темпи залишаться поточними, Етер досягне $14 тис. вже цього циклу.

Відомий інвестор Міхаель ван де Поппе нагадав, що ETH зріс більш ніж на 100% менш ніж за два місяці. Новий рекорд точно буде. Але…

Наближається відкат

Той же Міхаель ван де Поппе каже, що досягнення Етером нового рекорду ціни зміниться періодом консолідації. Тобто, ціна може зависнути у певному проміжку.

Також власники великих запасів монет (кити) можуть почати продавати свої ETH, що може значною мірою негативно вплинути на ціну. Наприклад, таємнича організація 7 Siblings продала 19 957 ETH, конвертувавши їх у 90,44 мільйона USDC за ціною приблизно $4532 долари за ETH.

Bitcoin-максималіст Самсон Моу зауважив, що більшість власників ETH мають багато BTC і навмисно обмінюють свої монети на Етер, щоб підняти його ціну на хвилі тренду Ethereum-скарбниць. Але як тільки Етер досягне достатньо високої ціни, власники розпродадуть ETH, щоб потім закупити більше BTC.

Хоча загальний тренд поки що є зворотним. За даними Lookonchain, за останні 24 години з централізованих бірж (CEX) вивели 182 400 ETH: Coinbase Pro, Kraken, OKX. Але на Bybit вивели 27 700 ETH. Зазвичай на біржі криптовалюту виводять для продажу, а забирають — для довгострокового зберігання.