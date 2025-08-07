Новини Крипто 07.08.2025 comment views icon

Власникам Ethereum приготуватись: кити каламутять воду

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Власникам Ethereum приготуватись: кити каламутять воду

На крипторинку зафіксовано суттєвий відтік Ethereum: денний Net Taker Volume протягом 5 серпня знизився на 418,8 млн доларів США. Це означає, що продавці, які використовують ринкові ордери (takers), вивели на 115,4 тис. ETH більше, ніж готові були придбати покупці.

Net Taker Volume відображає різницю між обсягом купівлі та продажу через ринкові ордери. Саме ці ордери відіграють ключову роль у формуванні ринкової динаміки, адже вони показують, наскільки учасники прагнуть швидких угод, навіть за меншою ціною.

Ринкові ордери (taker) виконуються миттєво за найкращою доступною ціною, що вказує на бажання швидко вийти з позиції або зайти в неї.

Негативний показник від 5 серпня свідчить про посилення тиску з боку продавців. Пріоритет швидкості виконання ордерів над вигідною ціною вказує на песимістичні настрої серед учасників ринку та серйозний ведмежий сигнал для ETH.

Також два кити (великих власники криптовалюти)перевели свої монети на великі біржі, що часто свідчить про намір їх продати.  З адреси, 0xc156 13 459 ETH переведено на Binance (близько $49 млн). Інша адреса, 0x46DB, відправила 5 504 ETH на OKX (приблизно в $19,8 млн).

Джерело: CryptoQuant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Зображення милої панди перетворює Linux‑системи на чужі машини для майнінгу криптовалют
Акції Coinbase побили історичний рекорд завдяки стейблкоїнам
Visa поглиблює використання стейблкоїнів
Французька «людина-павук» запустила перший у світі екшен-токен Tigershark
Christie’s International Real Estate запустила криптопідрозділ з торгівлі розкішною нерухомістю вартістю $1 млрд
Поліція зламала біткоїн-банкомат, щоб повернути жертві шахрайства $25 000
WSJ: Amazon та Walmart хочуть власні стейблкоїни
«Біткоїн-сім’я» ховає парольну фразу від багатства на чотирьох континентах
Біткоїн подорожчав на тлі чергового рішення Трампа
У Ethereum — новий історичний рекорд
Сімейний офіс співзасновника Binance Чанпена Чжао запустить скарбничну компанію BNB в США
PayPal запустить стейблкоїн PYUSD у мережі Stellar
На крипторинку ліквідовано позицій на $1,14 млрд, один з трейдерів втратив $201 млн
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
$54 000 перетворилися на $9,6 млрд: таємничий власник продав біткоїни, що лежали з 2011 року
Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
Хакери вже вкрали криптовалют більше, ніж за весь 2024 рік
Мільярдер Адам Вайтцман придбав понад 5 тис. NFT Yuga Labs
Біткоїн переїжджає: китайські Bitmain, Canaan та MicroBT переносять виробництво ASIC у США
Це зрада: праця розробника криптобіржі CoinDCX «на стороні» коштувала компанії $44  млн
Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордні денні притоки капіталу з BlackRock і Fidelity на чолі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати