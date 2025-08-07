Власникам Ethereum приготуватись: кити каламутять воду

На крипторинку зафіксовано суттєвий відтік Ethereum: денний Net Taker Volume протягом 5 серпня знизився на 418,8 млн доларів США. Це означає, що продавці, які використовують ринкові ордери (takers), вивели на 115,4 тис. ETH більше, ніж готові були придбати покупці.

Net Taker Volume відображає різницю між обсягом купівлі та продажу через ринкові ордери. Саме ці ордери відіграють ключову роль у формуванні ринкової динаміки, адже вони показують, наскільки учасники прагнуть швидких угод, навіть за меншою ціною.

Ринкові ордери (taker) виконуються миттєво за найкращою доступною ціною, що вказує на бажання швидко вийти з позиції або зайти в неї.

Негативний показник від 5 серпня свідчить про посилення тиску з боку продавців. Пріоритет швидкості виконання ордерів над вигідною ціною вказує на песимістичні настрої серед учасників ринку та серйозний ведмежий сигнал для ETH.

Також два кити (великих власники криптовалюти)перевели свої монети на великі біржі, що часто свідчить про намір їх продати. З адреси, 0xc156 13 459 ETH переведено на Binance (близько $49 млн). Інша адреса, 0x46DB, відправила 5 504 ETH на OKX (приблизно в $19,8 млн).

Джерело: CryptoQuant