ETH націлився на $5 тис.: тим часом ліквідовано позицій трейдерів на $152 млн

Тетяна Нечет

ETH націлився на $5 тис.: тим часом ліквідовано позицій трейдерів на $152 млн

Ethereum продовжує зростати та встановлювати рекорд за рекордом. 8 серпня в обігу опинилось максимальне число монет — понад 121 млн ETH. Крім того, 97% адрес у мережі наразі перебувають у зоні прибутку. Тобто, середня вартість придбання монет цими адресами нижча за поточний ринковий курс ефіру в $4,452.

Зростання ціни боляче вдарило по шортистах. Загалом за останні 24 години ліквідовано позицій трейдерів по Етеру на $152 млн. З цієї суми шорт-позиції склали майже $94 млн.

 

Аналітики не виключають, що наступною зоною спротиву стане позначка у $5 тис. В такому разі буде побито історичний рекорд від 2021 року: $4,875. Але є одне велике “але”. Як ми вже писали, великі гравці перевели великі об’єми Етеру на біржі. Зазвичай це робиться для того, щоб продати монети та зафіксувати прибуток. Якщо продавці почнуть тиснути на ціну, динаміка росту ETH може сповільнитись.

Реалізація прибутку ETH (7-денна SMA) досягла піка в $771 млн/день у липні, перевищивши рівні грудня 2024 року, і зараз знову зростає до $553 млн/день. Прибутки довгострокових утримувачів відповідають рівням грудня 2024 року. Найактивнішими виявились короткострокові позиції інвесторів, що активно фіксують прибуток.

Але кити все ще накопичують монети. Нещодавні притоки ETF та інституційні покупки підтримують бичачий настрій, протидіючи волатильності від трейдерів, що виходять.

