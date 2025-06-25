Чи зможуть Visa та Mastercard пережити стейблкоїн-революцію?

18 червня акції Visa і Mastercard впали приблизно на 5%, оскільки інвестори почали нервувати через побоювання, що стейблкоїни можуть знищити традиційні платіжні мережі. Все тому, що напередодні Сенат США ухвалив законопроєкт, відомий як GENIUS Act, який регулюватиме стейблкоїни в країні. Чи справді вони становлять загрозу платіжним системам Visa і Mastercard?

Інвестори ставлять на стейблкоїни

Падіння вартості акцій Visa та Mastercard відобразило той факт, що інвестори роблять ставку саме на стейблкоїни. Останні можуть використовуватися в багатьох споживчих платежах і швидко змінити те, як оплачуємо товари та послуги.

Після того як американський Сенат минулого тижня ухвалив законопроєкт про регулювання стейблкоїнів, акції великих криптокомпаній, таких як Circle Internet Group і Coinbase Global, різко зросли. Акції Visa і Mastercard, навпаки, впали до найнижчого місячного показника за останні два роки.

Найбільша вигода для споживчих платежів полягає в тому, що вже існує багато так званих рейок, як державних, так і приватних, якими можуть рухатися гроші. Банківські картки — їхня універсальна основа. У більшості країн світу кредитні або дебетові картки є практично в кожної дорослої людини й приймаються більшістю продавців. Картки надають банкам і споживачам фінансові стимули продовжувати їх використовувати: зручність, поширеність, безпека.

Зазвичай саме продавці сплачують комісії за карткові платежі. Тому саме вони дуже зацікавлені у прийнятті інших способів оплати, здатних знизити ці витрати. Наприклад, Amazon і Walmart уже дивляться в бік стейблкоїнів, щоб більше не платити комісії Visa і Mastercard.

Доларові (і не тільки) стейблкоїни можуть використовувати публічні блокчейни для переміщення коштів через інтернет. Вони особливо привабливі для жителів країн, які хочуть робити розрахунки в доларах США, але не можуть відкрити банківські рахунки в цій валюті.

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Карткові мережі кинулися за трендом

І Visa, і Mastercard дозволяють партнерам пропонувати картки, які підтримують стейблкоїни.

Для торговців це зручно, оскільки жодних кардинальних змін впроваджувати не треба. Але яка вигода для споживачів? Власникам карток часто виплачують щедрі винагороди, дають різного року бонуси та кешбек.

Стейблкоїни мають потенційний механізм для чогось подібного. Кожна монета має резервний фонд для забезпечення можливість її обміну на фіксовану вартість фіатної (звичайної) валюти. Такі фонди генерують відсотковий дохід. Це створює скарбницю для знижок або нарахування балів власникам.

Однак цей резервний дохід йде до емітентів монет, а не до продавців, які приймають платежі. Тому торговцям потрібно було б домовитися з гравцями або банками щодо отримання своєї частки.

Якщо продавці почнуть випускати власні монети, то теоретично вони зможуть повністю фінансувати власні програми лояльності. Це схоже на систему Starbucks, у якій зберігають попередньо завантажені кошти клієнтів на рахунках. Вони також можуть отримувати відсотки з цих коштів.

Щоб заохотити клієнтів зберігати гроші на таких рахунках, продавці можуть випустити картки, прив’язані до їхніх гаманців. Тоді клієнти зможуть використовувати ці кошти для оплати в інших торгових точках.

А що ж із кредитками? Це вимагає від кредитора і звичайної карткової мережі сприяти транзакціям. Coinbase, наприклад, уже оголосив, що запускає кредитну картку з винагородами через мережу American Express.

Тим часом Visa і Mastercard вдалося (поки що) вчасно застрибнути на хвилю хайпу: Visa підписала партнерство з африканською фінтех-компанією Yellow Card для розширення своєї системи розрахунків стейблкоїнами в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA).

Mastercard приєдналася до глобальної доларової мережі Рaxos, що дасть змогу підтримувати стейблкоїни USDG, USDC, PYUSD, FIUSD.

24 червня рейтинг відносної стійкості (RS) Mastercard (MA) підвищено з 68 до 71. Вартість акцій зросла на 2.80%.

Акції Visa (V) також зросли на 2.29% і тепер коштують $351.63.

Споживачі тільки виграють

Загальна капіталізація стейблкоїнів станом на 25 червня перевищила $253 млрд. За місяць це зростання на 2.33%. Лідером залишається Tether зі стейблкоїном USDT, на частку якого припадає 62.21% ринку.

Рекордні цифри говорять про те, що про стейблкоїни говоритимуть дедалі частіше. Але все ще найшвидший шлях до гаманців більшості людей — звичайна картка.

Однак процес запущено. Перехід не буде миттєвим, але він уже почався. Поки що вирішує доступ до кредитних і програм лояльності, якими стейблкоїни не можуть похизуватися.

Неоднозначність нормативних актів у різних країнах, недостатня довіра з боку користувачів і проблеми з інфраструктурою гаманців створюють додаткові перешкоди для широкого впровадження стейблкоїнів.

Visa та Mastercard досліджують інновації у сфері стейблкоїнів, шукають способи модернізації транскордонних платежів за допомогою різноманітних систем на основі блокчейну. Тож, можливо, найближчим часом ми побачимо якісь цікаві гібридні рішення.