Visa углубляет использование стейблкоинов

Все чаще стали говорить о стейблкоинах. Особенно когда вот-вот в США откроется возможность запускать этот тип криптовалют для многих компаний. Особенно это привлекательно на фоне экономии на комиссиях в таких платежных системах как Mastercard и Visa.

Потенциальная потеря клиентов заставляет финансовых гигантов учитывать риски.

Недавно Visa подписала партнерство с африканской финтех-компанией Yellow Card для расширения своей системы расчетов стейблкоинами в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA).

Сотрудничество направлено на исследование применения технологии стейблкоинов для облегчения казначейских операций и управления ликвидностью для трансграничных трансакций.

Это позволит осуществлять переводы в долларах США глобально с использованием блокчейн-технологии.

В Visa уже зафиксировали трансакций стейблкоинов на сумму более $225 млн, которые проходили через их сеть клиентов-участников.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Yellowcard