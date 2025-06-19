Visa углубляет использование стейблкоинов

Все чаще стали говорить о стейблкоинах. Особенно когда вот-вот в США откроется возможность запускать этот тип криптовалют для многих компаний. Особенно это привлекательно на фоне экономии на комиссиях в таких платежных системах как Mastercard и Visa.
Потенциальная потеря клиентов заставляет финансовых гигантов учитывать риски.
Недавно Visa подписала партнерство с африканской финтех-компанией Yellow Card для расширения своей системы расчетов стейблкоинами в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA).
Сотрудничество направлено на исследование применения технологии стейблкоинов для облегчения казначейских операций и управления ликвидностью для трансграничных трансакций.
Это позволит осуществлять переводы в долларах США глобально с использованием блокчейн-технологии.
В Visa уже зафиксировали трансакций стейблкоинов на сумму более $225 млн, которые проходили через их сеть клиентов-участников.
Источник: Yellowcard
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