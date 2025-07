Найцікавіші нові ігри липня 2025

Хоч середина літа і не може похвалитися великою кількістю гучних ігрових релізів, декілька цікавих проєктів липень приготував: від римейку легендарного Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 до мінімалістичного містобудівного симулятора Islanders: New Shores. Любителів фентезійного всесвіту Володаря перснів чекає затишний симулятор життя хобітів Tales of the Shire, а поціновувачам сюжетно орієнтованих ігор може приглянутися ізометрична стелс-пригода Eriksholm: The Stolen Dream в атмосферному сеттингу вигаданого скандинавського міста.

Islanders: New Shores

Жанр: Strategy, city-builder

Дата: 10 липня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Друга частина мінімалістичної містобудівної серії Islanders поверне гравців у світ спокійної творчості, який тепер заграв новими барвами завдяки розширеному ігроладу, оновленій візуальній стилістиці та безлічі нових функцій. Гравцям доступні понад 44 типи будівель, 6 різноманітних біомів і 4 яскраві варіанти кольорового оформлення, що дозволяє створювати унікальні міста.

New Shores виглядає як ідеальне місце для тих, хто хоче відпочити, але водночас не проти трохи помізкувати над стратегічними рішеннями.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Жанр: Sports

Дата: 11 липня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch

Слідом за римейком перших двох частин Tony Hawk’s Pro Skater, який вийшов у 2020 році, цього місяця світ побачить оновлена версія третьої та четвертої частини серії скейтбордингу. Гра збереже знайомий ігролад із THPS1+2, а також запропонує режим кар’єри з безліччю завдань і кросплатформний мультиплеєр на 8 гравців.

На додачу з’явилася поглиблена система створення персонажа з широким вибором зачісок, татуювань та одягу. У грі буде туторіал від самого Тоні Гоука, що допоможе опанувати основні трюки. Гра має покращену графіку — підтримку 4K, оновлені текстури, плавнішу анімацію та реалістичніше освітлення. Крім того, римейк включає всі оригінальні скейт-майданчики, а також нові, створені спеціально для цієї версії.

Eriksholm: The Stolen Dream

Жанр: Adventure, stealth

Дата: 15 липня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

У ролі Ханни, дівчини, яка живе на початку XX століття, гравець вирушає на пошуки зниклого брата по Еріксгольму, вигаданому скандинавському місту. Гравці ховатимуться від охоронців і поліцейських, користуючись навичками стелсу, хитрощами та оточенням, щоб розгадати таємниці Еріксгольму. Під час гри гравець зможе перемикатися між трьома героями, кожен з яких має особливі навички, що відкриває нові шляхи для вирішення головоломок.

Візуально Eriksholm: The Stolen Dream виглядає неймовірно, особливо з огляду на те, що над грою працює невелика команда. Використання Unreal Engine 5 дали змогу досягти високого рівня графіки: кат-сцени вражають реалістичними обличчями, мімікою та анімаціями, а ігровий світ створений з великою увагою до деталей.

RoboCop: Rogue City — Unfinished Business (DLC)

Жанр: FPS

Дата: 17 липня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Самостійне сюжетне доповнення для Robocop: Rogue City продовжить історію основної гри. Крайсіс Сіті нібито вирішив конфлікти із бандами, але мир виявляється тимчасовим. Новим викликом стає небезпечна напруга довкола побудови OmniTower — гігантського житлового комплексу для переселенців. Під час чергового нападу на поліційний відділок група приватних найманців захоплює цю будівлю, та поліцейські вимушені відступити. Гравцю у ролі робокопа треба буде зупинити загарбників.

Unfinished Business обіцяє зберегти те, що зробило гру успішною: динамічний екшн, який чергується з елементами розслідування.

Donkey Kong Bananza

Жанр: Platform, adventure

Дата: 17 липня

Платформи: Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza — перший 3D-платформер про Донкі Конга з часів Donkey Kong 64 (1999), і, схоже, він стане одним із головних хітів для нової Nintendo Switch 2. За сюжетом Донкі Конґ вирушає в підземний світ, щоб повернути вкрадені золоті банани та зупинити лиходіїв з VoidCo.

Donkey Kong Bananza підтримує кооперативний режим, де другий гравець може керувати Полін, допомагаючи Донкі своїми унікальними вміннями. Особливістю гри є руйнування середовища — гравець може знищувати майже все навколо, відкриваючи нові шляхи та знаходячи секрети.

Monument Valley 3

Жанр: Puzzle

Дата: 22 липня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Monument Valley 3 продовжує традицію серії, пропонуючи гравцям зануритися у спокійний, медитативний світ оптичних ілюзій та архітектурних парадоксів. Цього разу головною героїнею стала Нур, яка подорожує крізь сюрреалістичні ландшафти, змінюючи простір навколо себе, щоб розгадати головоломки.

Нововведенням стала можливість пересуватись човном, що дозволяє вільніше досліджувати світ між рівнями гри.

Wheel World

Жанр: Adventure, racing

Дата: 23 липня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Wheel World — пригодницький велосипедний екшн у відкритому світі, де гравець керує велосипедисткою на ім’я Кет. Її завдання — врятувати Світ-Колесо, подорожуючи через різноманітні біоми, беручи участь у перегонах і збираючи запчастини. Світ гри насичений прихованими локаціями, випробуваннями на час і змагальними подіями з суперниками різного рівня.

Окрема увага приділяється кастомізації транспорту: велосипед можна зібрати з десятків рідкісних компонентів, адаптуючи його під власний стиль їзди.

Grounded 2

Жанр: Survival, co-op

Дата: 29 липня

Платформи: PC, Xbox Series X|S (ранній доступ)

Grounded 2 розвиває події оригінальної гри і переносить гравців у 1992 рік — кілька років по тому після зникнення чотирьох підлітків, які стали жертвами експериментів корпорації Ominent. Як і в першій частині, герої знову зменшені до розмірів комах, але цього разу вони опиняються в новому оточенні — парку Брукголоу.

Ігровий процес зберігає фокус на виживанні: гравці збирають ресурси, будують укриття, створюють спорядження і б’ються з комахами. Головною новинкою ігроладу стала можливість приручати та їхати верхи на мурахах. Grounded 2 підтримує кооператив, але грати можна також самостійно.

Tales of the Shire

Жанр: Life simulation

Дата: 29 липня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Tales of the Shire — затишний симулятор життя у всесвіті Володаря Перснів, в якому ви створюєте свого гобіта й оселяєтеся в мальовничому селищі Байтер в серці Ширу. Ціль гри — допомогти Байтеру стати квітучий селом: для цього доведеться займатися звичними справами гобітів — риболовлею, вирощуванням овочів і фруктів у власному саду та приготуванням ситної їжі.

Окрім ведення господарства гравець зможе будувати взаємини з місцевими жителями: лагідна розмова за вечерею чи дружня допомога підніматимуть репутацію вашого хобіта в очах громади. В процесі проходження гравці зустрічатимуть відомих персонажів із книг Толкіна, допомагатимуть їм і виконуватимуть квести.

Code Violet

Жанр: Action, Survival

Дата: липень

Платформи: PS5

Code Violet переносить гравця у XXV століття, коли земля стала непридатною для життя через глобальну катастрофу. Останні представники людства, колонія Aion, переселилися на нову планету — Trappist 1-E — щоб відбудувати цивілізацію. Та виникла критична проблема: колоністи стали безплідними та людству загрожує вимирання. У спробі зберегти вид, Aion використовує технологію подорожей у часі, щоб переміщувати жінок з минулого та зробити їх сурогатними матерями. Та за цим благородним задумом приховуються небезпечні таємниці.

Гравець керує Вайолет Сінклер — жінкою, викраденою з минулого та поміщеною в біоінженерний комплекс колонії. Вайолет поступово розкриває змову, а також стикається з жахливими істотами, які заполонили об’єкт.

Ігролад поєднує дослідження, розв’язання головоломок і бій із ворогами — як ворожими людьми з колонії, так і доісторичними динозаврами. Code Violet може бути цікавою шанувальникам класичних ігор серії Dino Crisis, пропонуючи новий погляд на жанр із науково-фантастичним сюжетом.