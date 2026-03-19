Death Stranding 2: On the Beach виходить на ПК із чітким розрахунком на сучасне залізо. Гра зберігає впізнавану формулу Кодзіми: повільний темп, акцент на атмосфері та дивакуватий сюжет. Але тепер це супроводжується значно ширшими можливостями налаштування графіки й продуктивності. Версія для ПК отримала “промені”, підтримку всіх актуальних апскейлерів, генерації кадрів і розблокованого FPS, що перетворює її на зручний інструмент для тестів і порівнянь. Ми запустили гру на ноутбуці та десктопі, щоб подивитися, як поводиться рушій Decima на різних класах систем, наскільки добре реалізована оптимізація і чи здатен цей реліз стати новим орієнтиром серед AAA-проєктів.





Сюжет Death Stranding 2: On the Beach

Світ після подій першої частини став ще більш небезпечним і химерним (здавалось, ну куди вже далі, Хідео?). Кожен регіон тут має власний характер, погоду та небезпеки, які впливають на планування маршрутів і логістику. Ландшафт є свого роду елементом сюжету і кожне рішення гравця щодо пересування може мати довгострокові наслідки.

Сем Бріджес як головний герой Death Stranding 2: On the Beach доставляє вантажі та взаємодіє зі світом, який реагує на його дії. Соціальні елементи гри, такі як споруди інших гравців і маршрути, впливають на доступність ресурсів і варіанти проходження, створюючи відчуття живого, динамічного світу. Явища типу Timefall та BT інтегровані у сюжетні моменти. Їхня поява відображає емоційний стан світу і підкреслює теми ізоляції та страху перед невідомим.





Діалоги персонажів досить глибокі та насичені символізмом. Вони не дають прямих відповідей, а змушують гравця самостійно аналізувати мотиви й взаємозв’язки між героями та подіями, що додає інтелектуальної складності.

Катсцени у Death Stranding 2: On the Beach стали більш кінематографічними і детальними. Акторська гра, міміка та рухи персонажів передають атмосферу постапокаліптичного світу, а оточення підкреслює відчуття самотності та відповідальності за кожне рішення.

Бойові елементи вписані у сюжет органічно. Загрози від ворогів змушують гравця продумувати тактику, а невдачі мають наслідки для прогресу і ресурсів, що підсилює інтеграцію геймплею і наративу.

Сюжетна структура комбінує повільні, медитативні сегменти з напруженими епізодами. Такий ритм дозволяє глибше зануритися в атмосферу та одночасно підтримує інтерес завдяки періодичній динаміці. Хоча і вимагає від гравця уважності та годин “інвестицій”, які треба сказати можуть щедро “окупитися”.

Death Stranding 2: On the Beach формує відчуття інтерактивного роману, де сюжет, світ і механіки взаємопов’язані. Гра одночасно змушує планувати, аналізувати і переживати події, перетворюючи звичну кур’єрську історію на складну, насичену інтерактивну пригоду.

Технології Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach на ПК працює на рушії Decima, який добре знайомий по Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West і першій Death Stranding. У порівнянні з консолями, ПК-версія отримала ширший спектр налаштувань графіки, що дозволяє більш точно балансувати якість зображення та продуктивність.

Ray Tracing у Death Stranding 2: On the Beach реалізований обмежено і не є базовою частиною рендерингу. Основу зображення формують класичні методи освітлення: запечене світло, глобальна ілюмінація та screen-space ефекти, тоді як RT використовується точково.

Його вплив на продуктивність залишається помірним, що добре корелює з результатами тестів. Навіть після активації відповідних параметрів навантаження на GPU зростає без різких провалів FPS, що вказує на обережне використання трасування в межах загальної графічної моделі рушія.

Головна відмінність ПК-версії Death Stranding 2: On the Beach — підтримка кількох апскейлерів: NVIDIA DLSS 4 з Frame Generation, AMD FSR 4, Intel XeSS та власний апскейлер Guerrilla — Pico. Всі вони можуть комбінуватися для збільшення FPS або покращення чіткості зображення.

Pico — нативний апскейлер рушія Decima, який адаптує картинку під роздільну здатність дисплея та стабілізує зображення в динамічних сценах. Його особливість у тому, що він працює на будь-яких GPU і не потребує додаткових бібліотек.





Налаштування продуктивності на ПК включають одночасне використання апскейлінгу, генерації кадрів і динамічного масштабування роздільності. Це дозволяє вибирати пріоритет між плавністю FPS та деталізацією картинки. FPS повністю розблокований. Гра коректно працює на моніторах 21:9 і 32:9, включно з катсценами, без шкоди для масштабу або пропорцій.

Управління адаптоване під різні пристрої. DualSense підтримує вібрацію і тригери, а клавіатура з мишею дають точне керування камерою і переміщенням.

Система ресурсів і VRAM оптимізована: Decima динамічно регулює LOD, текстури та шейдери. Це дозволяє уникати різких просідань FPS навіть при високих налаштуваннях на середньому залізі. ПК версія адаптована під різні конфігурації: від ноутбуків середнього класу до топових десктопів. Розробники надали варіанти налаштувань, які дозволяють обрати оптимальний баланс між продуктивністю і якістю залежно від системи.

Системні вимоги Death Stranding 2: On the Beach виглядають стримано на папері, але в реальності це не та гра, яка комфортно працює на “мінімалках” без компромісів. Мінімальна конфігурація на Intel Core i3-10100 або Ryzen 3 3100 разом із GeForce GTX 1660 чи Radeon RX 5500 XT формально дозволяє запустити гру, але мова йде про базовий досвід без запасу продуктивності.





Рекомендовані вимоги Death Stranding 2: On the Beach вже ближчі до реальності. Рівень Intel Core i7-11700 або Ryzen 7 5700X разом із RTX 3070 чи Radeon RX 6800, що є фактично стартовою точкою для комфортної гри на високих налаштуваннях без постійного балансування параметрів.

Обсяг відеопам’яті також має значення. Хоча формально 8 ГБ достатньо, у високих роздільних здатностях і з увімкненим трасуванням променів запас швидко зникає. Це добре видно на практиці, особливо в 1440p і 4K.





На фоні наших тестів ці вимоги виглядають доволі чесно. Мінімальна конфігурація підходить для базового запуску, але не для стабільного ігроладу. Рекомендована — це вже комфортний рівень для 1080p і 1440p.

Для 4K або трасування променів потрібен клас відеокарт значно вище заявленого. Саме тут починається зона RTX 50 серії або актуальних топових рішень AMD, інакше доводиться активно використовувати DLSS. А як воно на практиці, дізнаємось далі, як ми вже це робили із нещодавнім survival-horror ААА-хітом від CAPCOM.





Тестові стенди

Для оцінки продуктивності Death Stranding 2: On the Beach використано дві принципово різні платформи: стаціонарний ПК із топовою відеокартою та продуктивний ігровий ноутбук. Такий підхід дозволяє перевірити поведінку гри як у максимально комфортних умовах, так і в більш обмеженому тепловому та енергетичному середовищі.

Десктопна система зібрана на сучасній платформі AMD і орієнтована на високі роздільні здатності та стабільний FPS. В її основі лежить процесор Ryzen із 3D-кешем, а також флагманська відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080. Така конфігурація дозволяє оцінити максимальні можливості рушія Decima, включно з навантаженням у 1440p та 4K, роботою апскейлерів і генерації кадрів без обмежень по GPU.





Другий стенд — ігровий ноутбук із процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою GeForce RTX 5070 Ti Laptop.





Мобільний GPU із TGP до 140 Вт дозволяє запускати сучасні ігри на високих налаштуваннях, але при цьому значно залежить від системи охолодження. У такому випадку використовується Cooler Boost 5 із двома вентиляторами і сімома тепловими трубками, що має забезпечити стабільні частоти під навантаженням.

Екран 16 дюймів, QHD+ (2560×1600), 240Hz, 500 ніт, IPS-Level Процесор Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядра + 16 E-ядра), до 5.4 ГГц. Оперативна пам’ять 32 ГБ DDR5-5600 (2×16 ГБ) Накопичувачі 1 ТБ PCIe Gen4 SSD Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12 ГБ GDDR7, Boost Clock до 2520 МГц, TGP 140 Вт (із Dynamic Boost) Охолодження Cooler Boost 5 з 2 вентиляторами та 7 тепловими трубками Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6E (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудіосистема 2× 2 Вт динаміки Провідні інтерфейси 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники) Блок живлення 330 Вт; 20 В, 16.5 А Акумулятор 90 Вт·год Вага 2.7 кг Розміри 357 x 284 x 22.20-28.55 мм Інше Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Webcam Shutter; Kensington Lock

Такий набір дозволяє подивитися на Death Stranding 2 з двох сторін. Як на гру для максимально продуктивних систем і як на проєкт, який має працювати стабільно на потужних, але все ж обмежених законами фізики, мобільних системах.

Тест Death Stranding 2: On the Beach у 1080p

NVIDIA GeForce RTX 5080





Налаштування FPS Portable + DLAA + FG OFF 149 Low + DLAA + FG OFF 137 Medium + DLAA + FG OFF 121 High + DLAA + FG OFF 109 Very High + DLAA + FG OFF 103 Very High + RT ON + DLAA + FG OFF 99 Very High + RT ON + DLAA + MFG X4

357

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop Налаштування FPS Portable + DLAA + FG OFF 89 Low + DLAA + FG OFF 86 Medium + DLAA + FG OFF 84 High + DLAA + FG OFF 78 Very High + DLAA + FG OFF 72 Very High + RT ON + DLAA + FG OFF 65 Very High + RT ON + DLAA + MFG X4 210

У Full HD рушій Death Stranding 2: On the Beach поводиться максимально спокійно на десктопі. RTX 5080 видає 149 FPS на Portable і 103 FPS на Very High, причому різниця між середніми пресетами ще менш помітна. Зниження продуктивності від налаштувань виглядає плавним, без різких провалів між рівнями графіки.

Трасування променів у цій роздільній здатності практично не впливає на результат. Перехід із Very High на Very High з RT змінює показник лише з 103 до 99 FPS. Це вказує на обмежене використання RT-ефектів і їх невеликий вплив на GPU у Full HD.





Ноутбук із RTX 5070 Ti Laptop GPU демонструє подібну поведінку. Діапазон 72–89 FPS між пресетами Death Stranding 2: On the Beach виглядає стабільно, а різниця між Medium, High і Very High мінімальна під час реального геймплею. Гра не створює ситуацій, де один параметр різко “валить” FPS.

Увімкнення RT на ноутбуці знижує показник до 65 FPS. Падіння відчутне, але не критичне. Загальна плавність зберігається, і гра залишається комфортною навіть без апскейлінгу.

Multi Frame Generation у цьому режимі для Death Stranding 2: On the Beach виглядає як надлишкове рішення. Базового FPS достатньо для стабільної гри, тому генерація кадрів тут більше про цифри, ніж про практичну користь.

Тест Death Stranding 2: On the Beach у 2К

NVIDIA GeForce RTX 5080

Налаштування FPS Portable + DLAA + FG OFF 127 Low + DLAA + FG OFF 122 Medium + DLAA + FG OFF 118 High + DLAA + FG OFF 101 Very High + DLAA + FG OFF 89 Very High + RT ON + DLAA + FG OFF 68 Very High + RT ON + DLAA + MFG X4

275

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop Налаштування FPS Portable + DLAA + FG OFF 92 Low + DLAA + FG OFF 78 Medium + DLAA + FG OFF 74 High + DLAA + FG OFF 69 Very High + DLAA + FG OFF 61 Very High + RT ON + DLAA + FG OFF 54 Very High + RT ON + DLAA + MFG X4 158

У 1440p RTX 5080 показує 127 FPS на Portable і 89 FPS на Very High. Різниця між пресетами стає помітнішою, ніж у Full HD, але все ще залишається контрольованою.

Трасування променів тут уже має вагу. Перехід із 89 до 68 FPS виглядає відчутним і впливає на загальну плавність Death Stranding 2: On the Beach. Саме в цьому режимі добре видно, як змінюється баланс між якістю картинки та продуктивністю.

Ноутбук у 1440p працює на межі комфортного FPS. Very High дає 61 кадр, а з RT — 54 FPS. Це стабільні значення, але запасу вже небагато, і у складних сценах різниця відчувається.

Загальна картина показує, що 1440p є найбільш збалансованим режимом для обох систем. Десктоп має значний запас продуктивності, а ноутбук тримається в зоні стабільного FPS без критичних просідань.

Multi Frame Generation у цьому сценарії починає мати сенс. На ноутбуці приріст до 158 FPS суттєво змінює сприйняття плавності, особливо на екрані з високою частотою оновлення.

Тест Death Stranding 2: On the Beach у 4К

NVIDIA GeForce RTX 5080

Налаштування FPS Portable + DLAA + FG OFF 92 Low + DLAA + FG OFF 84 Medium + DLAA + FG OFF 78 High + DLAA + FG OFF 76 Very High + DLAA + FG OFF 61 Very High + RT ON + DLSS Quality+ FG OFF 89 Very High + RT ON + DLSS Quality + MFG X4 232

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop Налаштування FPS Portable + DLAA + FG OFF 61 Low + DLAA + FG OFF 48 Medium + DLAA + FG OFF 44 High + DLAA + FG OFF 38 Very High + DLAA + FG OFF 30 Very High + RT ON + DLSS Quality 48 Very High + RT ON + DLSS + MFG X4 134

У 4K десктоп в Death Stranding 2: On the Beach показує стабільну продуктивність навіть без апскейлінгу. Very High дає 61 FPS, а з RT — 55 FPS. Падіння є, але воно не виходить за межі комфортного рівня.

Використання Multi Frame Generation різко змінює ситуацію. У 4K з RT показник доходить до 174 FPS. Краса!

Ноутбук у цій роздільній здатності працює значно важче. Very High без RT — 30 FPS, з RT — 26 FPS. Це вже межа комфортної гри, і без додаткових технологій такий режим виглядає обмеженим.

DLSS у режимі Quality піднімає продуктивність Death Stranding 2: On the Beach до 48 FPS у 4K з RT. На мою думку, саме 45+ к/с вже є цілком “плавними”. Multi Frame Generation у цьому ж режимі дає до 134 FPS. Грати комфортно.

У підсумку 4K чітко розділяє сценарії використання. Десктоп працює без серйозних обмежень навіть на високих налаштуваннях, тоді як ноутбук потребує апскейлінгу для стабільної продуктивності.

Десктопна конфігурація з RTX 5080 тримається дуже впевнено. Мінімальна температура склала 42 °C, середня — близько 52 °C, а пікове значення не перевищувало 56 °C. Це говорить про те, що навіть під навантаженням відеокарта працює з великим запасом і не виходить за межі комфортного теплового режиму. Система охолодження справляється без потреби розкручувати вентилятори до максимуму.

Ноутбук із RTX 5070 Ti Laptop GPU працює в більш напружених умовах, що очікувано для мобільного форм-фактора. Мінімальна температура становить 58 °C, середня — близько 64 °C, а максимальна доходить до 78 °C.

Death Stranding 2: On the Beach досить активно працює з відеопам’яттю. У 4K (на прикладі RTX 5070 Ti Laptop GPU) в одній із сцен на максимальному пресеті використання VRAM склало близько 11 ГБ із доступних 12 ГБ.

На MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM OC; з 16 ГБ пам’яті використання доходило до ~15 ГБ. Це чітко показує, що рушій не просто “їсть скільки треба”, а масштабується під доступний обсяг VRAM. Відповідно, 12 ГБ у 4K — це вже мінімум без запасу, тоді як 16 ГБ дають значно комфортніший сценарій без ризику підвантажень і мікрофризів.

Висновки

Death Stranding 2: On the Beach на ПК дає відчуття цілісного технічного продукту, де всі елементи працюють узгоджено. Фірмовий рушій не перевантажений зайвими налаштуваннями, а поведінка гри залишається передбачуваною незалежно від конфігурації.

Стабільність — ключова характеристика Death Stranding 2: On the Beach. Під час тестування у мене не виникало різких просідань продуктивності або дивних стрибків FPS. Зміна пресетів впливає на частоту кадрів поступово, без різких переходів між рівнями графіки.

Різниця між налаштуваннями Portable, Low, Medium і High часто менша, ніж очікується. Це створює відчуття, що рушій оптимізований під реальний ігролад, а не під синтетичні сценарії.

Трасування променів у Death Stranding 2: On the Beach реалізоване обережно. Воно додає глибини освітленню і відбиттям, але не змінює загальну картину кардинально. Його вплив на продуктивність зростає разом із роздільною здатністю і стає помітним у 1440p та 4K.

DLAA добре підходить для нативного рендерингу. Картинка виглядає чистою, без типових артефактів апскейлінгу, але приросту продуктивності цей режим, звісно, не дає. DLSS дозволяє отримати стабільніший FPS у високих роздільних здатностях. У 4K різниця стає критичною, особливо для мобільних відеокарт, де без апскейлінгу вже ніяк.

Multi Frame Generation суттєво підіймає показники FPS. У деяких режимах цифри зростають у кілька разів, але це результат генерації кадрів, тому важливо враховувати затримку введення і загальну плавність. Проте жодного “желейного” ефекту не було.

Десктоп із RTX 5080 на борту закриває всі сценарії Death Stranding 2: On the Beach без необхідності компромісів. 1080p і 1440p дають великий запас продуктивності, а 4K залишається повністю придатним навіть із трасуванням променів. Ноутбук із RTX 5070 Ti Laptop GPU демонструє збалансовану поведінку в 1080p і 1440p. У 4K уже потрібен апскейлінг, інакше частота кадрів опускається до межі комфортного рівня.

Death Stranding 2: On the Beach на ПК залишає приємне враження. Виглядає і грається саме так, як очікуєш від великого AAA-релізу. Усе працює злагоджено. Тож ніщо не стане на заваді головному — спокійно взяти вантаж і довести його до пункту призначення.