Найцікавіші нові ігри лютого 2026 року

Після насиченого старту року лютий виглядає не як місяць одного великого хіта, а як щільна мозаїка з різних жанрів і масштабів. Тут поруч існують великі продовження популярних франшиз, серед яких Resident Evil: Requiem та Nioh 3, повернення в новому вигляді знакових ігор минулого Dragon Quest VII Reimagined і Deus Ex Remastered та нові проєкти на кшталт приземленого погляду на життя вікінгів NORSE: Oath of Blood, які пробують знайти власну нішу. В останньому місяці зими знайшлися місця й для незвичної стратегії Fall of an Empire, яка запропонує вам взяти під контроль імперію на грані розпаду, й для симулятора містобудування на гірських вершинах Laysara: Summit Kingdom.





Dragon Quest VII Reimagined

Жанр: jRPG

Дата: 5 лютого

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2

Dragon Quest VII Reimagined — амбітна спроба адаптувати одну з найбільших і найповільніших частин серії до сучасних очікувань. Оригінал завжди вирізнявся масштабом і структурою, де сюжет розгортався поступово, інколи годинами без явного прогресу. У новій версії розробники переробили темп подачі історії та інтерфейс, зробивши гру дружнішою до новачків.

Візуально це класичний Dragon Quest із яскравою стилізацією Акіри Торіями, але з сучасним освітленням і більш детальними локаціями. Платформи сучасного покоління отримають покращену дальність промальовування й стабільну частоту кадрів, що для такої довгої RPG має велике значення.





Для фанатів серії це шанс повернутися до однієї з найбільш амбітних частин, а для нових гравців — можливість познайомитися з легендарною серією без відчуття, що ти граєш в безнадійно застарілу гру.

Deus Ex Remastered

Жанр: Action-RPG, stealth

Дата: 5 лютого

Платформи: PC, Xbox Series X|S, PS5, Switch

Оригінальна Deus Ex, що вийшла у 2000 році, залишається однією з найвпливовіших ігор свого часу. Вона поєднала екшн від першої особи, рольову систему та стелс у форматі, де гравець майже завжди мав кілька шляхів до мети. Ремастер покликаний не змінити цю формулу, а зробити її доступнішою на сучасних платформах і пристосувати інтерфейс та технічну частину до нинішніх стандартів.

Події гри розгортаються у 2052 році, у похмурому кіберпанковому майбутньому, де світ переживає економічну кризу, терористичні атаки та епідемію смертельної хвороби, відомої як Сіра смерть. Головний герой розслідує напад на постачання вакцини, але поступово виявляється втягнутим у конфлікт між кількома могутніми організаціями. Сюжет активно використовує мотиви теорій змови, і саме ця атмосфера глобальної недовіри й прихованої боротьби багато в чому визначає тон гри.

Ігролад будується навколо свободи дій. Більшість завдань можна виконати різними способами, наприклад, пробратися непомітно, скористатися зламом систем безпеки, обійти перешкоди альтернативними маршрутами або вступити у відкритий бій. Система кібернетичних імплантів дозволяє підлаштовувати персонажа під свій стиль гри, а діалоги й ключові рішення впливають на перебіг окремих подій. Саме ця гнучкість і зробила Deus Ex одним із найяскравіших прикладів жанру імерсивного симулятора.

Оригінальний проєкт розроблявся на Unreal Engine, що тоді був доволі новим інструментом і спричинив чимало технічних труднощів, через які частину ідей довелося скоротити. Попри це, Deus Ex отримала визнання критиків, продалася мільйонним тиражем і з часом стала класикою, яку регулярно включають до списків найкращих ігор усіх часів.

Найцікавішими елементами ремастера будуть адаптація керування та інтерфейсу для консолей. Те, що раніше працювало виключно з клавіатурою та мишею, тепер довелося переосмислювати під геймпад. І судячи з перших демонстрацій, розробники підійшли до цього з повагою до оригінального дизайну. Тому наче це не ремейк і не перезапуск, а скоріше обережна музейна реставрація. Deus Ex Remastered важливий не лише як гра, а як нагадування, наскільки сміливим був ігровий дизайн початку 2000-х.

Nioh 3

Жанр: Action-RPG

Дата: 6 лютого

Платформи: PC, PS5





Team Ninja продовжує розвивати власну формулу соулзлайків, і Nioh 3 виглядає як логічний розвиток серії. Бойова система знову залишається в центрі уваги, тому стійки, таймінги, витривалість і швидкість прийняття рішень тут важливіші за все інше. При цьому гра стала трохи менш жорсткою до новачків.

Події знову розгортаються в альтернативній версії Японії, де історичні постаті переплітаються з міфологією. Візуально гра виглядає стриманіше, ніж західні екшни, але компенсує це чіткою анімацією рухів персонажів та виразним артдизайном противників.

Nioh 3, подібно до перших частин, навряд чи зайде усім. Але для тих, хто любить системність, глибину й відчуття заслуженої перемоги після десятків поразок третя частина може стати прекрасним ігровим завершенням зими.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Жанр: Action

Дата: 12 лютого

Платформи: PC, Xbox Series X|S, PS5, Switch 2





SEGA продовжує приводити класичні частини Yakuza до сучасних стандартів, непомітно перейшовши на щорічну модель виходу нових частин франшизи, як якась там EA FC. Kiwami 3 — ремейк третьої частини на Dragon Engine, який змінює сприйняття гри. Бойова система стала динамічнішою, а місто Окінава отримало більше деталей і активностей.

Гравці зможуть продовжити історію колишнього якудзи Кадзуми Кірю, який знову змушений повернутись до справ, щоб захистити близьких. Також тут буде додатковий сюжетний контент, який розширює історію другорядних персонажів і заповнює прогалини між ключовими подіями. Через це гра є важливою частиною для фанатів лору серії. А для нових гравців це вагома причина пройти всю історію Кадзуми Кірю без відчуття різкого технічного контрасту між частинами.





High on Life 2

Жанр: FPS

Дата: 13 лютого

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Продовження High on Life знову робить ставку на гумор, який або заходить одразу, або відштовхує з перших хвилин. У другій частині розробники намагаються знайти баланс між жартами й ігроладом, приділяючи більше уваги цікавим рівням. Локації стали більшими, а їх дизайн більш структурованим, що позитивно впливає на навігацію. Рух персонажа став ще мобільнішим, тому подвійні стрибки, ривки, ковзання й гак для переміщення доповнили новою механікою у вигляді скейтборда.

High on Life 2 продовжує історію подій першої частини, де головний герой уже не випадковий новачок. Ситуація змінюється, коли інопланетний фармацевтичний конгломерат викрадає його сестру Ліззі, і пошуки швидко переростають у новий конфлікт. Як і раніше, сюжет подається з великою часткою гумору й абсурду, але цього разу розробники обіцяють більше уваги до структури історії та персонажів.





Судячи з усього, продовження намагається зберегти фірмовий стиль серії, але зробити саму гру глибшою й різноманітнішою.

NORSE: Oath of Blood

Жанр: Turn-based tactics, strategy, RPG

Дата: 17 лютого

Платформи: PC





NORSE: Oath of Blood — сувора, приземлена інтерпретація скандинавських міфів без глянцю й епічного пафосу. Ігролад у жанрі покрокової стратегії тут повільний, важкий й зосереджений на позиціюванні та витривалості.

Гравець бере на себе роль молодого воїна Ґуннара, якого змушують вирушити у вигнання після того, як його батька вбиває жорстокий Стейнар Далекоспис. Залишившись без дому Ґуннар намагається почати все заново, тому відбудовує поселення, укладає союзи з іншими кланами та поступово збирає власний загін вікінгів.

Кажуть, що світ гри не намагається бути відкритим у класичному сенсі, але заохочує дослідження через атмосферу та дрібні деталі.





Fall of an Empire

Жанр: Grand strategy, RPG

Дата: 26 лютого

Платформи: PC

Fall of an Empire пропонує доволі незвичну для жанру ідею, адже тут немає мети захопити світ або довести державу до розквіту. Навпаки, імперія вже перебуває на межі краху. Гравець бере на себе роль правителя, який прийшов до влади після перевороту і змушений утримувати державу, що повільно розпадається під тиском внутрішніх конфліктів і зовнішніх ворогів. Тому завдання гравця не в тому, щоб перемогти назавжди, а в тому, щоб протриматися якомога довше.





Основний геймплей Fall of an Empire будується навколо управління ресурсами і поселеннями в умовах постійної нестачі. Потрібно розвивати міста, зміцнювати кордони, набирати легіони й вирішувати, де саме застосувати обмежені сили. Загроз багато, і вони з’являються одночасно, тому доводиться постійно розставляти пріоритети.

Важливою частиною гри є політика. Провінції, губернатори, генерали й сенатори мають власні інтереси, і стабільність імперії залежить і від дипломатії та компромісів. На карті Fall of an Empire сотні поселень і мільйони підданих, а зміна сезонів і випадкові події поступово змінюють ситуацію в провінціях.





Laysara: Summit Kingdom

Жанр: City-builder, strategy

Дата: 26 лютого

Платформи: PC, Xbox Series X|S, PS5

Ця незвична містобудівна стратегія запропонує гравцям розвивати поселення не на рівнинах, а високо в горах. За сюжетом народ гравця був витіснений зі своїх земель і змушений шукати новий дім у суворому гірському регіоні. Кампанія побудована так, що потрібно створювати кілька міст на різних вершинах, і кожне з них має власні умови, ресурси й обмеження. Поселення пов’язані між собою торгівлею, тому доводиться продумувати економіку одразу на рівні всього королівства.

Кожна гора виступає окремою головоломкою. Десь є родючі ділянки, придатні для землеробства, а десь доводиться покладатися на шахти й видобуток рідкісних ресурсів у холодних і небезпечних регіонах. Якщо в одному місті бракує матеріалів, можна налагодити торгівельні маршрути з іншими поселеннями, що поступово формує єдину економічну систему.

Однією з ключових особливостей гри є природні загрози, насамперед лавини. Їх неможливо повністю зупинити, але можна підготуватися: висаджувати ліси, будувати бар’єри або намагатися контролювати сходження снігу заздалегідь. Якщо знехтувати захистом, стихія здатна буквально стерти частину міста, що змушує уважно планувати забудову.

Resident Evil: Requiem

Жанр: Survival horror

Дата: 27 лютого

Платформи: PC, Xbox Series X|S, PS5, Switch 2

Resident Evil: Requiem — нова частина серії (це одинадцята основна гра в серії Resident Evil), яка намагається поєднати моменти старої школи франшизи зі сучасною кінематографічною подачею. Capcom знову експериментує з перспективою та структурою рівнів, роблячи ставку на напругу, а не на екшн.

Гру представили під час Summer Game Fest 2025, а головною героїнею стала агентка ФБР Ґрейс Ешкрофт, яка прибуває розслідувати серію загадкових смертей у готелі. Саме там вісім років тому за нез’ясованих обставин загинула її мати. Подробиці сюжету тримаються в таємниці, але відомо, що гра більше зосереджена на ізоляції й психологічному тиску. Темп повільніший, а ресурси обмеженіші, ніж у попередніх частинах, проте буде й інший геймплей за другого, вже знайомого, персонажа.

