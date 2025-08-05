Ігри Ігри 05.08.2025 comment views icon

Найцікавіші нові ігри серпня 2025

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Семен Брилінський

Автор статей та оглядів

Найцікавіші нові ігри серпня 2025

Хоча зазвичай серпень не можна назвати гучним з погляду ігрових релізів місяцем, цього року кінець літа виявився напрочуд насиченим. Серед найочікуваніших ігор місяця приквел до серії Mafia з підзаголовком The Old Country і римейк культового стелс-екшну Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Любителі медитативних ігор зможуть спробувати себе в ролі власника книжкової крамнички в Tiny Bookshop або зіграти в затишних симулятор ферми Story of Seasons: Grand Bazaar.

Tiny Bookshop

Жанр: Indie, Simulation, Adventure
Дата: 7 серпня
Платформи: PC

Симулятор книжкової крамнички на колесах виглядає як гра, в якій можна відпочити душею. У ній ви не лише продаватимете книжки мешканцям прибережного містечка, а й поступово будете знайомитись з ними і розкриватимете їхні характери. Ви також зможете обирати, як виглядатиме ваша книгарня, розставляючи книжкові полички, рослини та декоративні елементи на свій смак.

Гра пропонує приємний художній стиль, різноманіття локацій та зміну пір року.

Mafia: The Old Country

Жанр: Action-adventure
Дата: 8 серпня
Платформи: PC, PS5, Xbox Series X/S

Після відкритого світу в Mafia III серія повертається до початків серії — зосередженої, сюжетно-орієнтованої кримінальної драми з лінійною структурою. Mafia: The Old Country — приквел, дія якого розгортається на початку ХХ століття в сонячній Сицилії. У центрі історії юнак Енцо Фавара, що вирвався з шахт і поступово стає частиною мафіозної родини Торрізі.

Розробники з Hangar 13 зробили ставку на стриману естетику, діалоги, персонажів й кінематографічність. Завдяки можливостям Unreal Engine 5 розробникам, судячи з показаного нам у трейлерах, вдалось створити атмосферний світ Сицилії з вражаючими краєвидами.

Drag x Drive

Жанр: Sports
Дата: 14 серпня
Платформи: Nintendo Switch 2

Один із перших ексклюзивів для Nintendo Switch 2 — футуристичний погляд на баскетбол, де гравці керують роботами у візках і змагаються у матчах 3 на 3. Головна фішка гри — керування Joy-Con 2 як мишкою: кожен контролер відповідає за одне колесо, а завдяки покращеній тактильній віддачі створюється відчуття реального руху. Пересування, паси, кидки в кільце — усе це відбувається через рухи рук, що додає грі фізичної залученості.

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Drag x Drive пропонує ігрових персонажів, що поділяються на три ролі: захисник, центровий і форвард. Кожен має унікальні характеристики, які впливають на швидкість, силу кидка та здатність до блокування. Такий поділ змушує експериментувати з комбінаціями в команді, підлаштовуючи гру під власний стиль і тактику.

Madden NFL 26

Жанр: Sports
Дата: 14 серпня
Платформи: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Чергова частина симулятора американського футболу обіцяє зробити серйозний технологічний крок уперед. Завдяки новій системі штучного інтелекту, яка проаналізувала тисячі реальних матчів за останнє десятиліття, у грі реалізований динамічний ігролад, адаптивна поведінка тренерів і автентичні стилі гри для зіркових гравців.

Madden NFL 26 також отримає кращу графіку, фірмові шоу на стадіонах і нову презентацію матчів. Погодні умови, серед яких сильний сніг, туман чи дощ, тепер матимуть реальний вплив на ігролад: зниження видимості, контроль м’яча, витривалість гравців.

Sword of the Sea

Жанр: Adventure
Дата: 19 серпня
Платформи: PC, PS5, Xbox Series X/S

Студія Giant Squid, відома завдяки атмосферним ABZU і The Pathless, готує до релізу свій новий проєкт — Sword of the Sea, дн якому гравець керує загадковим героєм на мечі-дошці, яка дозволяє ковзати поверхнями піску, лави, льоду та інших сюрреалістичних ландшафтів, що постійно змінюються у ході подорожі.

Візуально гра нагадує духовного спадкоємця Journey — і не дивно, адже засновник студії Метт Нава був арт-директором тієї самої гри.

Gears of War: Reloaded

Жанр: Third-person shooter
Дата: 26 серпня
Платформи: PC, PS5, Xbox Series X/S

Gears of War: Reloaded повертає оригінальну гру, що вперше вийшла у 2006 році на Xbox 360, у вигляді яскравого ремастера з підтримкою сучасних технологій. Розробники з The Coalition не лише оновили графіку — з 4K роздільністю, 60 FPS у кампанії та 120 FPS у мультиплеєрі, HDR, покращеними тінями, віддзеркаленнями та швидким завантаженням — але й відкривають гру для нової аудиторії, зробивши її мультиплатформною.

Однією з головних новинок є підтримка кросплею, що дозволяє гравцям з різних платформ об’єднуватися у команду чи змагатися один з одним. Reloaded також запропонує кооператив на розділеному екрані.

Helldivers 2

Жанр: Third-person shooter
Дата: 26 серпня
Платформи: Xbox Series X/S

Helldivers 2, один із найбільших хітів минулого року, швидко завоював мільйони шанувальників на PlayStation та ПК. Розроблена студією Arrowhead Game Studios, ця динамічна екшн-гра нарешті добирається до Xbox Series X|S вже наприкінці серпня.

Helldivers 2 — кооперативний шутер від третьої особи, у якому гравці виступають елітними солдатами, що захищають людство на планеті Супер-Земля. Гра робить акцент на командній роботі та стратегічному плануванні, адже комахоподібні вороги атакують величезними кількостями. Успішне виконання місій залежить від взаємодії гравців, використання тактик і швидкої адаптації до мінливих бойових умов.

Space Adventure Cobra: The Awakening

Жанр: Platform game, Adventure
Дата: 26 серпня
Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Класика японської фантастики отримує нове життя у форматі 2D-платформера. Ігрова адаптація, створена студією Magic Pockets і видана Microids, дозволить гравцям зануритися у світ культової манґи та аніме про безстрашного космічного авантюриста Кобру. Гра відтворює перші 12 епізодів серіалу, включаючи один із найвідоміших сюжетів — арку зі скарбом капітана Нельсона.

Ігролад Space Adventure Cobra: The Awakening поєднує динамічний платформер з елементами бойовика, де гравці протистоятимуть ворогам на шляху до скарбів. Проект підтримує кооперативний режим для двох гравців і пропонує три рівні складності — як для новачків, так і для ветеранів ретро-ігор. Для охочих вже зараз доступне демо на всіх основних платформах.

Story of Seasons: Grand Bazaar

Жанр: Farm life sim
Дата: 27 серпня
Платформи: PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Story of Seasons: Grand Bazaar — нова частина відомої серії симуляторів фермерського життя. Як і у класичних частинах серії, гравець бере на себе роль новачка, що має відновити занедбану ферму, вирощувати культури, доглядати за тваринами та знайомитися з місцевими мешканцями.

Основна формула залишилася знайомою: збираємо ресурси, продаємо врожай, вдосконалюємо інструменти й поступово відкриваємо нові можливості. Проте ключова особливість цієї гри — щотижневий базар у місті, на якому гравці можуть продавати свої товари на ярмарку, залучати клієнтів, відкривати нові лавки та брати участь у мінііграх, пов’язаних із продажем.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Жанр: Action-adventure, stealth
Дата: 28 серпня
Платформи: PC, PS5, Xbox Series X/S

Один із найвизначніших екшнів епохи PS2 повертається у вигляді римейку, який зберігає структуру оригіналу, але покращує технічну частину та ігролад. Гра створена на Unreal Engine 5 та пропонує вражаючу візуальну деталізацію, оновлені анімації та звуковий дизайн, сучасні механіки керування й перероблені кат-сцени в роздільності 4K. У Delta також реалізовано дві схеми керування: Modern Style — із сучасною камерою та управлінням, і Legacy Style, що імітує класичний геймплей із фіксованою камерою.

У центрі сюжету — спецагент із позивним Нейкед Снейк, якому доручено провести секретну операцію в джунглях. Під час неї потрібно врятувати вченого, знищити надсекретну зброю й ліквідувати власного наставника, який перейшов на бік ворога. Події гри відбуваються у 1960-х роках, що робить гру хронологічним початком серії.

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