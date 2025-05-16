Огляд смартфона OPPO A5 Pro: бюджетна новинка з несподіваними фішками

Минулого тижня ми оглядали Motorola Moto G75 — доступний смартфон з особливостями топ-сегменту. На нових тестах в нас ще одна бюджетна новинка OPPO A5 Pro і також з деякими важливими бонусами. Подібні характеристики рідко отримують флагмани, не те що пристрої з цінником від 7000 гривень. Отже, подивимося на ще одну незвичну модель в цьому сегменті, розберемося чи вартий смартфон уваги, кому підійде, а кому ні.

OPPO A5 Pro Від 7000 грн. Плюси: стильний та сучасний дизайн; чудовий комплект постачання; серйозний захист від води, ударів та падінь IP69, IP68 і IP66, MIL-S TD-810H; яскравий IPS-екран; гучні стереодинаміки; тривалий час автономної роботи; швидка зарядка; підтримка двох SIM-карт і карт пам’яті одночасно Купити в Elmir Мінуси: простий вібровідгук; одна посередня камера; слабкий процесор Купити в Elmir 7.6 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики OPPO A5 Pro

Дисплей 6,67- дюймів IPS LCD, HD+ 1604×720 пікселі в, 90 Гц, 264 ppi, скло Corning Gorilla Glass 7i, пікова яскравість 1000 ніт Процесор 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 – 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76), 6-нм Графічний чип Mali-G57 MP2, 1072 МГц Пам’ять 8 ГБ LPDDR4×256 ГБ пам’яті UFS 2.1 Розширення пам’яті Є, microSD до 1 ТБ включно Основна камера 50 Мп f /1. 8 АФ, додаткова 2 М п f/ 2. 4 моно об ‘єктив Фронтальна камера 8 Мп f / 2.0 Модулі та інтерфейси 5G, 4G LTE, W i-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC Захист Є, від пилу та води IP69, IP68 і IP66, ударостійкість по стандарту MIL-S TD-810H ОС Color OS 15, ОС Android 15 Акумулятор 5800 мАгод, швидка зарядка на 45 Вт Корпус Пластик Габарити 164,8 2×75,53×7,76 мм Вага 194 грами

Паковання та комплектація

OPPO A5 Pro продається в стандартному боксі біло-сріблястого кольору.

В коробці бачимо сам пристрій з наліпленою на екран плівкою, документацію, скріпку для лотка, кабель USB-C to USB-A, блок живлення на 45 Вт та захисний чохол.

Для сучасних смартфонів та трендів на мінімалізм, цей пристрій отримав дуже гарний комплект. Особливо тішить наявність БЖ, та ще й такого достойного, тим паче для бюджетного смартфона.

Дизайн та ергономіка

OPPO A5 Pro отримав пластиковий матовий корпус та сучасний дизайн: пласкі грані та закруглені кути, екран також плаский, а майданчик з основними камерами відносно невеликий і трохи випнутий.

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На огляд отримали колір «Шоколад», тобто темно-коричневий. А ще є оливковий. На мою думку, цей колір виглядає суттєво привабливіше. Наша версія взагалі не брудниться руками, на ній не видно ні відбитків пальців, ні пилу. Напевно, також буде з іншим кольором, тим паче він суттєво світліший.

Габарити моделі складають 164,8 2×75,53×7,76 мм, а вага 194 грами. Це типовий смартфон в сучасному форматі «лопата». В руці лежить добре, принаймні в чоловічій, але корпус дуже слизький, тому відразу раджу вдягнути комплектний чохол. Тим паче він тут не прозорий, а чорний, має прикольний вигляд і не пожовтіє через деякий час, як це завжди роблять прозорі комплектні кейси.

На передній панелі видно дві тонкі бокові грані та пару товстіших — верхню та нижню.

На задній панелі бачимо модуль з камерами та надпис OPPO.

На правому торці все по стандарту — кнопка блокування та клавіші гучності. На лівому знаходиться порт для двох nano-SIM карт та є додаткове місце для картки пам’яті. На верхні грані нічого немає, а на нижній бачимо динамік, мікрофон та порт USB-C.

Однією з головних особливостей моделі є повноцінний захист відразу по чотирьох стандартах: від пилу та води по IP69, IP68 і IP66, а ще від ударів та падінь по стандарту MIL-S TD-810H. Смартфон можна опускати у прісну воду на глибину до півтора метра на пів години. Також він витримує гарячу воду температурою до +80 градусів.

Його можна кидати та впускати з рук і йому нічого не буде. Принаймні так заявлено. Але пам’ятайте, що на усе це не діє гарантія, тому будьте обережні. Проте водночас з наявними стандартами за смартфон в будь-якому разі точно можна бути спокійним, чого не скажше про багатьох інших конкурентів.

Дисплей OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro має 6,67-дюймовий IPS LCD екран з роздільною здатністю 1604×720 пікселів. Частота оновлення тут 90 Гц, щільність пікселів 264 ppi, а пікова яскравість складає 1000 ніт. Останнє можливо лише при автояскравості, тому завжди рекомендую використовувати саме її. Зверху екран захищає скло Corning Gorilla Glass 7i.

Смартфон має типовий для сучасних бюджетників дисплей — просто нормальна IPS-матриця, яка майже не тьмяніє під кутами, має достатньо високу яскравість та насичені кольори. Нічого нового я тут не додам, бо це ми вже бачили багато разів і добре, що не роблять гірше, а тільки краще.

Наприклад, збільшують частоту оновлення до 90 Гц. Вона може бути або 60, або 90 Гц, або автоматична. Я рекомендую використовувати останній варіант.

Загалом екран дуже навіть ок, з ним легко можна працювати на вулиці під сонцем, на ньому приємно дивитися кіно чи серіали на Netflix, Sweet TV чи MEGOGO.

Звук та вібровідгук

OPPO A5 Pro отримав базовий вібромотор, тому вібрація тут стандартна, нічим не виділяється і не запам’ятовується. Налаштувати її теж не можна. Єдине, що дають зробити це активувати/дезактивувати тактильний відгук системи.

Звучання в смартфона стерео, що забезпечують основний динамік та розмовний. Звук гучний, навіть дуже. Особливо в режимі надвисокої гучності 300%. Він активується додатковим натисканням на гучність, коли вона вже на максимумі. Але якраз вмикати це не рекомендую, бо з’являються дзижчання та інші подібні зайві звуки. А от на стандартних 100% все звучить адекватно.

Роз’єма 3,5-мм тут немає, їх все частіше прибирають навіть з бюджетних моделей. Тому навушники підключати через перехідник, або по Bluetooth. Якщо ж це робити, то смартфон підтримує популярні кодеки SBC, AAC та aptx.

Камери OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro має фактично одну основну камеру — це ширококутний модуль на 50 Мп з діафрагмою f/1.8 та кутом огляду 76 градусів. Але в ньому немає ні електронної, ні тим паче оптичної стабілізації. Другий датчик на 2 Мп з апертурою f/2.4 виступає допоміжним модулем.

Зрозуміло, що в подібній ціновій категорії якість світлин буде посередня, але за свою ціну фотографії просто нормальні.

Мені більш-менш сподобалася передача кольорів, хоча відразу видно, що алгоритми намагаються витягувати світлини коштом насиченості та кислотності. Динамічний діапазон посередній, як і чіткість. Нічні світлини сильно шумлять.

Тут є режим 50 Мп, тому якщо вже знімаєте щось для соцмереж, то краще це робити саме на нього.

Основна камера знімає відео у 1080р при 30 кадрах на секунду. Відео просто нормальні, але є тряска, бо я нагадаю, що взагалі немає ніякої стабілізації.

Селфі-модуль в камери з роздільною здатністю 8 Мп та світлосилою f/2.0. Світлини виходять більш-менш адекватними, є нормальний портретний режим. Правда, коли на фоні багато об’єктів він не завжди коректно розмиває усі. Але це часта проблема й дорожчих смартфонів. Фільмування тут також відбувається в 1080р/30 fps.

Продуктивність, ПЗ та ігри

OPPO A5 Pro працює на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (11-нм) Це фактично оновлений старий чип Qualcomm Snapdragon 662. В нього чотири ядра Kryo 260 (Cortex-A73) 2100 МГц та стільки ж Kryo 260 (Cortex-A53) 2000 МГц. Графічний чип тут Adreno 610 1150 МГц. Пам’яті маємо 8 ГБ LPDDR4X та 128 чи 256 ГБ ПЗП формату UFS 2.1. Також можна додати до 8 ГБ віртуальної оперативної пам’яті.

З модулів та інтерфейсів є 4G LTE, W i-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS та NFC. Останнє вже стає правилом навіть для бюджетних моделей, що тішить.

Процесор дуже посередній, тобто доступний, але при цьому й холодний. Усі тести дивіться нижче.

Зазначу, що з чипом відмовилися працювати деякі бенчмарки. Наприклад, Geekbench 6 протестував тільки CPU, а на GPU видавав помилку. Перезавантаження та інші штуки не допомогли. Також на смартфоні не запрацював 3D Mark – постійно писало. що помилка і треба довантажити файли бенчмарка, а коли довантажувало, то знову вибивало цю ж помилку.

OPPO A5 Pro точно не ігровий смартфон, але базові популярні проєкти типу Call of Duty Mobile чи Wild Rift на ньому підуть на середніх налаштуваннях графіки. Штуки типу Genshin Impact також запускати можна, але це буде до 30 кадрів і низькі налаштування. Мені в такому форматі грати дуже не комфортно, але я знаю, що комусь точно буде нормально.

Смартфон працює на ОС Android 15 з фірмовою оболонкою ColorOS 15. Це симпатична надбудова без реклами, але з великою кількістю передвстановлених застосунків та ігор. Цього прям дуже багато, але добре, що хоч можна видалити.

Оболонка добре кастомізується, її без проблем дозволено детально налаштовувати під себе, включно зі зміною шрифтів та загальних кольорів.

Працює система адекватно, але іноді, звісно, відчуваються легкі пригальмовування. Це нормально для бюджетного смартфона, бо таке є в них усіх. Тим паче відчувається різниця, якщо хтось користується флагманом чи айфоном, а бере в руки подібний пристрій. Але ситуацію покращує екран 90 Гц, де підвищена частота кадрів додає швидкості хоча б візуально.

Автономність OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro оснащений батареєю на 5800 мАгод, що точно краще, ніж 5000 у більшості конкурентів за деякими виключеннями.

Бюджетний процесор та IPS-екран беруть відносно не багато, тому при стандартному користуванні із соцмережами, дзвінками, іграми та відео на YouTube пристрій легко тримається півтора дня. Автономність можна довести і до двох, прибравши мобільні ігри та перегляд відео.

У тестах PCmark смартфон декілька разів видавав помилку і ніяк не хотів вимірювати цей показник.

Виділю швидку дротову зарядку на 45 Вт, що чудово для подібного сегмента. Повна зарядка займає 1 годину 20 хвилин. Бездротову зарядку не підвезли і дива тут не сталося, як було з Motorolla.

Досвід користування

OPPO A5 Pro типовий сучасний бюджетник із симпатичним дизайном та деякими приємними сюрпризами. Круто, що тут є повноцінний захист від води та ударів, але усе інше характерне для інших смартфонів цієї бюджетної категорії.

Мені однозначно сподобався повноцінний комплект, що зараз є цінністю в будь-якому сегменті. А тут маємо плівку та гарний не прозорий чохол, а ще блок живлення на 45 Вт, що сам по собі вартує недешево. Вважайте це додатковим подарунком до смартфона, бо так і є в сучасних реаліях.

Шкода, що інших флагманських приколів типу e-SIM чи бездротової зарядки не завезли, але навіть наявність такого серйозного захисту та повноцінного комплекту вже й так непогано виділяє цю модель серед конкурентів по категорії.

Ціни та конкуренти

OPPO A5 Pro продається за ціною від 7000 гривень за версію на 8/128 ГБ. Також є варіант на 8/256 ГБ, який в нас на огляді. Ціни тут від 7800 гривень, а у великих мережах це взагалі 9299 гривень. Якщо не дивитися на конкурентів, то ціна дуже адекватна. А от якщо звернути увагу, то цінник наче й норм, але за ці гроші точно можна знайти щось краще, або буквально трохи додати й отримати краще.

Раджу звернути увагу на той самий Motorola Moto G75. З цінником від 9000 гривень він має таку ж пам’ять, але більший набір прикольних функцій. Також є Samsung Galaxy A16 4G з ціною від 5500 гривень, це якщо треба щось простіше, Realme C75 (ціна від 5700 гривень), Poco M6 Pro з цінником від 6649 гривень, Redmi Note 14 (ціна від 5900 гривень), Nubia Neo 2 (ціна від 5960 гривень) та Motorola Moto G55 з ціною від 7300 гривень.

Радує, що принаймні в цій моделі компанія виправляє свою постійну проблему з завищеними цінниками. Так, звичайно за ці гроші є інші позиції, як я вже казав, але й OPPO A5 Pro у своїй категорії сповнений сюрпризами. Та й головний конкурент Motorola Moto G75 просто сам напханий приколами і він один такий за ці гроші, а це точно виняток.

7.6 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8.5 Батарея на 5800 мАгод легко дає півтора дня автономної роботи. Можна дотягнути до двох. Екран 8 Яскравий IPS-екран 90 Гц. Дизайн, ергономіка 8 Адекватний сучасний дизайн та пластиковий корпус. Програмне забезпечення 7 Просто нормальна оболонка із сучасним рівнем кастомізації. Але тут дуже багато передвстановлених застосунків та ігор. Продуктивність, тротл. 7 Чип холодний, але слабкий. Фактично це оновлення старого процесора, тому може він не сильно багато. Камера 7.5 Для своєї цінової категорії смартфон вміє робити просто нормальні світлини. Ціна 7.5 У смартфона адекватна ціна, але також в нього багато конкурентів, а особливо виділяється один, що б’є усіх інших.