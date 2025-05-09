Огляд Motorola Moto G75: це точно бюджетний смартфон?

Давно в нас на огляді не було бюджетних смартфонів. Принаймні так називають зараз сегмент пристроїв до 10 000 гривень. Motorola Moto G75 якраз відноситься до них, має аскетичний, але впізнаваний дизайн, а також несподівані для цієї категорії можливості, які часто характерні для флагманської серії. Але ж тут зовсім інший сегмент, але вони є, що робить пристрій дуже цікавим. Усі деталі, як завжди, в огляді.

Motorola Moto G75 Від 9000 грн. Плюси: адекватний сучасний дизайн; великий IPS-екран 120 Гц; підтримка eSIM; вологозахист IP68 та стандарт MIL-STD-810H; адекватний процесор Snapdragon 6 Gen 3; 5 років оновлень Android; запис відео на обидві камери в 4K/30fps; адекватна автономність; бездротова зарядка 15 Вт; чудове співвідношення ціна/якість/можливості Купити в Elmir Мінуси: комусь буде мало одного варіанту пам’яті; в комплекті немає плівки та БЖ; найпростіший звук та вібровідгук Купити в Elmir 8.3 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Motorola Moto G75

Дисплей 6,78 дюйма, 2388×1080 пікселів, 387 ppi, IPS, 120 Гц, Gorilla Glass 5, максимальна яскравість 1000 ніт Процесор 8-ядерний Snapdragon 6 Gen 3, частота процесора 2,4 ГГц Графічний процесор Adreno 710 Пам’ять 8 ГБ ОЗП LPDDR4X та 256 ГБ ПЗП UFS 2.2 Слот для карт пам’яті Є, microSD до 1024 ГБ включно Основна камера Основний об’єктив 50 Мп, f/1.79, Sony LYT-600, 1/1.95″; ультраширокий об’єктив 8 Мп, f/2.2, 119°; допоміжний об’єктив, відеознімання Full HD (1080p) 60 к/с, 4K 30 к/с, стабілізація зображення оптична, спалах Фронтальна камера 16 Мп, світлосила f/2.45, відеознімання Full HD (1080p) 30 к/с та Ultra HD (4K)30 к/с Зв’язок 5G, 2 nano+e-SIM Комунікації та навігація Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.4, aptX Adaptive, NFC-чип, aGPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, цифровий компас Особливості Сканер відбитка збоку, стереозвук, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, шумопоглинання, гіроскоп, датчик освітлення Батарея 5000 мАгод, швидка зарядка Motorola TurboPower на 30 Вт, 50% за 25 хвилин, бездротова зарядка 15 Вт Захист Є, IP68 та MIL-STD-810 Операційна система Android 15 Матеріали корпусу Пластик /шкіра або пластик Габарити 166,09×77,24×8,44 мм Вага 208 грамів

Паковання та комплектація

Motorola Moto G75 продається в картонному екобоксі.

Всередині бачимо сам телефон без плівки на екрані, прозорий силіконовий чохол, кабель USB Type-C, документацію та скріпку для SIM-лотка. Як бачимо, блока живлення немає.

Дизайн та ергономіка

Motorola Moto G75 отримав простий, але впізнаваний дизайн бренду: пласкі грані, закруглені кути та рівний плаский екран без найменших закруглень по краях.

В нас на огляді опинився чорний колір, але є ще бірюзовий та білий.

Смартфон отримав повністю пластиковий матовий корпус. Глянцеві частин є тільки на логотипі та на панелі з камерами. У моделі також є повноцінний вологозахист по стандарту IP68 та захист від падінь та ударів MIL-STD-810.

На передній частині Motorola Moto G75 бачимо тонкі бокові рамки та трохи товстіші верхню та нижню.

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Позаду є круглий логотип Moto, та випнутий модуль камер зі скругленими кутами.

На правому торці розмістили кнопку блокування екрана із вбудованим сканером відбитків пальців, а також клавіші гучності. На лівій стороні встановлений лоток для двох SIM-карт. А ще користувачам доступна функція eSIM, що навіть не завжди зустрічається у флагманів, а тут є. І це ще одна важлива та несподівана особливість бюджетника. Внизу бачимо мікрофон, порт USB-C та динамік.

Motorola Moto G75 непогано лежить в долоні. Не можна сказати, що він взагалі не ковзає в руці, але й точно не вислизає, як іноді буває з іншими моделями. Тому, звісно, краще вдягти хоча б комплектний кейс, який має чудове зчеплення.

На чорному варіанті, що був на огляди, взагалі не видно слідів користування, ні відбитків пальців, а от пил помітний одразу. Думаю на інших світлих кольорах не буде видно навіть цього.

Дисплей Motorola Moto G75

Motorola Moto G75 оснащений 6,78-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 1080×2388 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц та максимальною яскравістю 1000 ніт. Захищає все це діло скло Corning Gorilla Glass 5.

Якщо ви чомусь переймаєтеся такою штукою як ШІМ, то подібні екрани якраз для вас. Він тут мінімальний, але водночас треба розуміти, що кольори не такі насичені, як в AMOLED-матриць, та й чорний не такий вже чорний. Але це норма для IPS.

В будь-якому разі, для бюджетної категорії маємо адекватний яскравий екран, зображення на якому не тьмяніє під кутами, а кольори навіть мають непоганий вигляд. Особливо, коли в налаштуваннях екрана обрати насичені, а не природні. Але комусь якраз сподобаються другі, бо вони м’якіші.

Екран тут не LTPO, тобто частота оновлення не падає до 1 Гц, коли дисплей вимкнений. Але знову ж таки, це норма для подібної матриці та сегмента. Саму ж частоту оновлення можна перемикати між 60 чи 120 Гц, або залишити в автоматичному режимі. Я зробив саме так і загалом система відпрацьовує гарно в цьому випадку. А ті застосунки, що не підлаштовуються під «автомат», можна докрутити в налаштуваннях.

Максимальної яскравості вистачає на вулиці в сонячний день, але раджу вмикати саме автояскравість, бо так вона завжди більше. Працювати з таким екраном в подібних умовах можна без проблем, все видно, все зчитується тощо.

Звук та вібровідгук

Motorola Moto G75 отримав бюджетний вібромотор, тому вібрація тут найпростіша, яка може бути. Це точно не плюс, але воно вібрує і добре. Та й не очікував я щось інше від цієї категорії, тим паче в неї і так завезли фішки не кожного топового смартфона.

Звучання тут стерео (основний динамік+розмовний), воно просто нормальне і достатньо гучне. Нічого на максимальній гучності не дзижчить і вже добре. Басів та об’єму немає взагалі.

Камери Motorola Moto G75

Motorola Moto G75 оснащений двома основними модулями, а чотири отвори, що видно на випнутій платформі також мають один спалах та допоміжний об’єктив, що прибирає мерехтіння в кадрі.

Тому головний датчик тут Sony LYT-600 на 50 мегапікселів зі світлосилою f/1.79 та оптичною стабілізацією. Другий модуль — ультраширококутний (119 градусів), 8-мегапіксельний датчик з апертурою f/2.2 та автофокусом. Через останню особливість його також використовують для макро, але якість не дуже.

Попри цінник, основна камера виявилася адекватною. Звісно, це не рівень камерафонів, чи навіть передтопової категорії, але я за 10 000 гривень з нашими цінами я очікував чогось суттєво гіршого.

Світлини виходять з насиченими кольорами та достатньо деталізованими. А от динамічного діапазону не вистачає, що не дивно. Видно яку серйозну роль відіграє алгоритм — він буквально витягує світлини, але й кольори тут відповідні — сучасні, як в смартфонів, яскраві та нереалістичні. Проте якраз багатьом подобається саме такий формат. Ширік є, ну й добре. Нічого особливого про нього сказати не можу, окрім стандартного — він гірше за осовний модуль. Нічні світлини теж пристойні, звісно вони шумлять і це видно, але пам’ятаємо про ціну та інші можливості.

Відеознімання є у Full HD (1080p) при 60 к/с та навіть можна знімати 4K-відео у 30 fps. Для цього сегмента це рідкість. А головне, що це ж може й фронтальна камера на 16 Мп (світлосила f/2.45). Яка, до речі, теж дуже адекватна і навіть нормально розмиває фон, коли на ньому багато об’єктів.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Motorola Moto G75 працює на доступному 8-ядерному процесорі середнього рівня Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 з графікою Adreno 710. Пам’ять тут тільки в одній модифікації – 8 ГБ ОЗП формату LPDDR4X та 256 ГБ ПЗП формату UFS 2.2. Звичайно, це не найшвидші варіанти, але й не найповільніші, які є. Вважаємо це просто сучасною нормою бюджетників.

Також можна додати до 8 ГБ віртуальної оперативної пам’яті, а ще замість другої SIM-карти дають поставити microSD до 1 ТБ включно.

З модулів інтерфейсів та навігації доступні ці рішення: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.4, aptX Adaptive, NFC-чип, aGPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, цифровий компас. Окремо виділю можливість використання e-SIM, що доступна далеко не кожному флагману, а тут воно є.

Звісно, чип Snapdragon 6 Gen 3 не надто потужний, але холодний, тому про тротлінг мова взагалі не йде. Усі тести та бенчмарки дивіться нижче.

Смартфон може без проблем запускати усі популярні мобільні ігри штибу Call of Duty Mobile, PUBG Mobile чи Wild Rift на максимальних налаштуваннях, а проєкти типу COD Warzone чи Genshin Impact на середніх налаштуваннях з показником 30-40 кадрів на секунду. Грати однозначно можна, але також треба розуміти, що це не ігровий смартфон. Але він, як бачите, в цьому плані показує себе нормально.

На Motorola Moto G75 був встановлений ОС Android 14 із фірмовою легкою оболонкою. Але під час тестування «прилетіло» оновлення до Android 15. Загалом виробник обіцяє п’ять років апдейтів саме ОС плюс оновлення безпеки.

Система працює адекватно, але іноді бувають легенькі фрізи, що нормально для телефонів цієї категорії. Та й помітно це тільки, якщо у вас флагман, чи ви ними довго користувалися. Усі інші, які просто користуються середньодоступними телефонами нічого подібного не відчують. Тим паче якщо поставити підвищену частоту оновлення екрана.

Автономність Motorola Moto G75

Motorola Moto G75 має батарею ємністю 5000 мАгод, що є стандартом для більшості сучасних смартфонів. А от що не звично, так це наявність бездротової зарядки на 15 Вт на додачу до 30-ватної дротової. Я нагадую, що в нас тут смартфон за 10 000 гривень.

Автономність з подібним акумулятором відповідна — повний день при стандартному користуванні із соцмережами, інтернетом плюс трохи ігор та відео на YouTube. Звісно, можна дотягнути до півтора дня, але це саме дотягування. Або буде в тих людей, що не дивляться відео на телефонах та не грають на них. Їх мало, але вони є.

Тест в PC Mark показав гарний результат 15 годин 20 хвилин.

Заряджання від 0 до 50% відбувається за 25 хвилин, а до 100% займає майже 70 хвилин. І нагадую, що це якщо у вас є блок живлення на 30 Вт, бо в комплекті його немає.

Досвід користування

Як часто це буває до оглядів, я навмисно не дивлюся на можливості техніки, яка до мене приїжджає, щоб скласти власне враження, самостійно здивуватися чи розчаруватися. У випадку з Motorola Moto G75 це однозначно був приємний сюрприз.

При першому ознайомленні смартфон не справив враження — типова бюджетна модель, ще й в стандартному чорному кольорі. Та й плівки не було на екрані, а в коробці блока живлення.

Але далі була несподіванка за несподіванкою. Що? Повноцінний захист від вологи IP68 та військовий захист MIL-STD-810? Я не помилився? Це точно той смартфон? Що? Бездротова зарядка? e-SIM? Ем, а перевірю я в інтернеті точно все про нього, бо це щось неможливе.

Тому так, Moto G75 сповнений приємними штуками, які він понахапав від флагманів. І це однозначно виділяє пристрій на фоні конкурентів. Плюс адекватна камера, дисплей та батарея для його ціни.

Ціни та конкуренти

Motorola Moto G75 продається за ціною від 9000 гривень, але у великих мережах цінник телефона складає 9999 гривень. На мою думку, це точно суперадекватний прайс для описаних вище можливостей. Конкуренти в нього є, часто вони трохи дорожче, але є й доступніше. Загалом пристрій адекватно почуває себе на ринку, тим паче зі своїми бонусними можливостями.

З конкурентів можна виділити трохи доступнішу модель від Motorola — Moto G55 з цінником від 7500 гривень. Це якщо треба щось від цього бренду, але простіше. Зверніть увагу на Redmi Note 13 Pro 4G (ціна від 7999 гривень) та Redmi Note 14 Pro з цінником від 8899 гривень. А ще є Realme 12 Pro (ціна від 10150 гривень), Samsung Galaxy A25 (ціна від 7715 гривень) та Samsung Galaxy M35 5G (ціна від 8400 гривень) якщо потрібна більша батарея.

8.3 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Батарея на 5000 мАгод легко вистачає на день стандартного користування. Екран 8 Яскравий IPS-екран 120 Гц. Дизайн, ергономіка 8 Просто нормальний сучасний дизайн та пластиковий корпус. Програмне забезпечення 8 Просто нормальна оболонка із сучасним рівнем кастомізації. Продуктивність, тротл. 8 Чип тягне багато ігор і не гріється. Але очікувати від нього чогось серйозного не варто. Камера 9 Для своєї цінової категорії смартфон вміє гарно знімати, а ще записує відео в 4К при 30 кадрах на секунду на основну та фронтальну камери. Здебільшого така оцінка саме за це. Ціна 9 Чудове співвідношення ціна/якість/можливості.