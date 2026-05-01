Огляд HATOR Arc 4: ігрове крісло з новим рівнем ергономіки

Сьогодні мова піде про ігрове крісло HATOR Arc 4 і це наступний щабель у лінійці бренду, який давно не є новачком у цьому сегменті. Відразу скажу, що це стильна та продумана ергономічна система з різними інноваціями та декількома розмірами. Звичайно, за такі амбіції виробник просить відповідну ціну, і питання в тому, чи виправдовує новинка кожну витрачену на себе гривню. Нумо розбиратися.

HATOR Arc 4 Від 22 900 грн. Плюси: стильний та акуратний дизайн; новий синхронний механізм; інтегрована поперекова підтримка з багатовісним регулюванням; підлокітники Infinity 360 з повним діапазоном налаштувань; розміри під різні статури (до 210 см зросту та 180 кг); магнітна подушка під голову; безшумні колеса SoftRide+; спрощене збирання навіть наодинці; оббивка на вибір Купити в E-Katalog Мінуси: висока ціна; нижня точка обертання підлокітника не має жорсткого фіксатора Купити в E-Katalog 9 /10 Оцінка

Технічні характеристики HATOR Arc 4

Характеристика Розмір XL Розмір XXL Макс. зріст користувача До 197 см До 210 см Макс. навантаження До 160 кг До 180 кг Вага крісла 30 кг 31 кг Ширина сидіння 54 см 56 см Глибина сидіння 52–57 см 57,5–61,5 см Висота крісла 121–131 см 125–135 см Діаметр бази 75 см 75 см Кут нахилу спинки До 170° До 170° Механізм гойдання Customized Synchro Gen 2 Customized Synchro Gen 2 Підлокітники Infinity 360 Infinity 360 Матеріал оббивки HybridFiber Leather або Velour HybridFiber Leather або Velour Газліфт 4 клас, SGS 4 клас, SGS Колеса 75 мм, TPE SoftRide+ 75 мм, TPE SoftRide+ База Алюмінієвий сплав Алюмінієвий сплав

Комплект постачання

HATOR Arc 4 постачається у великій коробці в кольорах бренду.

Всередині бачимо детальну інструкцію по збірці та саме крісло в розібраному стані. Його частини дуже гарно запаковані, є різні коробки для гвинтів та болтів та навіть спеціальний зручний інструмент для зручного закручування.





Дизайн та матеріали

HATOR Arc 4 виглядає солідно та стильно у наявних розмірах XL та XXL. Усюди маємо каркас із суцільного сталевого монолітного профілю залитий піною. Загальне враження від якості збірки та матеріалів однозначно позитивне.

Максимальний рекомендований зріст користувача складає до 197 см для розміру XL та до 210 см для розміру XXL. Заявлене максимально допустиме навантаження складає до 160 кг для розміру XL та до 180 кг для розміру XXL Вага меншого крісла 30 кг, а більшого вже 31 кг.

Щодо оббивки, виробник пропонує два варіанти. Перший, як в нас на огляді, це з екошкіри, а саме матеріал HybridFiber Leather. Кажуть, що це технологічна екошкіра з перфорацією для вентиляції, яка добре тримає форму та легко протирається. Ще є така сама модель з велюрової тканини. Вона м’якша на дотик та теоретично краще “дихає”, що особливо актуально влітку.

Знову ж таки, теоретично велюр треба усім, хто проводить за кріслом понад чотири години поспіль, хоча він складніший в догляді. Але з іншого боку й оця екошкіра ніби як перфорована і повинна також бути більш-менш адекватною влітку. Тому обирайте, напевно, все ж до свого смаку та зовнішнім виглядом.

HATOR Arc 4 має й незвичне з’єднання спинки та сидіння. Це такий собі Г-подібний важкий шмат металу, який теоретично усуває люфти та скрипи, від яких так часто страждають крісла, особливо в середньому ціновому сегменті.

А ще з цією штукою крісло несподівано трохи легше збирати. Кажу з власного досвіду збирання багатьох різних моделей.

Спинка HATOR Arc 4

Спинка ігрового крісла HATOR Arc 4 отримала систему поперекової підтримки Next Gen. Механізм підтримки вбудований безпосередньо в каркас, а ще є зовнішня подушка.

З обох боків спинки маємо регулятори, якими можна змінювати і висоту, і ступінь випнутості поперекового вигину. Налаштування дуже точні, тому за кілька обертів обидвох крутилок вдається підібрати зручне для вас положення. Виробник каже, що воно реально розвантажує поперек навіть після тривалого сидіння.





Кут нахилу спинки регулюється до 170 градусів. Тобто лягти повністю майже як в ліжку, що було в попередніх моделях не вийде, але все одно можна зручно відпочити в напівлежачому положенні.

Підголівна подушка кріпиться на магнітах і наповнена піною ChillFoam з ефектом пам’яті. Кажуть, що вона легко адаптується під форму шиї і добре тримає її. Оздоблення подушки з м’якої тканини приємне на дотик, тут є надпис Hator, а наявна магнітна система кріплення не вимагає ніякого возіння зі шнурками чи застібками.

Спинка у всіх розмірах досить широка, щоб не відчувати себе затиснутим, і водночас вона добре фіксує плечі при нахилі.





Підлокітники HATOR Arc 4

Ігрове крісло HATOR Arc 4 оснащено підлокітниками Infinity 360. Вони регулюються по висоті, глибині та ширині, нахиляються в потрібну користувачу сторону, а ще обертаються навколо своєї осі у двох точках. На практиці налаштувати під себе їх можна досить швидко, а ще такі оновлені штуки точно кращі вже звичних 4D-підлокітників.

Проте їх нижня точка обертання не фіксується аж занадто жорстко, тому якщо сильно спертися ліктем, то підлокітник може повернутися разом з рукою. Перші дні це трохи дратує, але звикаєш до цього швидко. Тим паче в такому положенні рідко хто сидить, ще й довго. Проте якщо ви звикли буквально спиратися усією своєю вагою на підлокітники, то цей момент варто мати на увазі.





Сидіння HATOR Arc 4

Сидіння HATOR Arc 4 відрізняється залежно від розміру. У варіанті XL його ширина складає 54 см, у XXL вона вже 56 см. Проте обидва сидіння мають регульовану глибину, яку можна змінювати в діапазоні кількох сантиметрів. Напевно, це важливо для тих, хто має довгі стегна та зріст і постійно страждає від того, що звичайне крісло впирається під коліна.

Кажуть, що жорсткість сидіння продумана таким чином, щоб не бути ні надто м’яким, ні надто твердим. Всередині маємо сталевий металевий каркас та піну, що тримає форму і не просідає після тривалого використання.

Механізм гойдання, газліфт, база

База у крісла HATOR Arc 4 посилена і має вигляд 5-променевої зірки з алюмінієвого сплаву.





Крісло HATOR Arc 4 має технологічну інновацію у вигляді механізму Customized Synchro Gen 2. На відміну від простого “метелика”, цей синхронний механізм змушує сидіння та спинку рухатися разом. Тобто коли користувач відхиляється назад, то центр його ваги не зсувається, а поперекова зона залишається підтриманою, тому тіло загалом не нахиляється вперед.

Усе керування рівнем висоті, гойданням тощо відбувається трьома ручками під сидінням.

В нас тут флагманська модель, тому маємо й газліфт четвертого класу з сертифікацією SGS. Він розрахований на інтенсивне щоденне використання і теоретично не повинен доставляти проблем протягом багатьох років нормальної експлуатації.





Колеса SoftRide+ діаметром 75 мм виглядають мінімалістично та стильно водночас. Виробник каже, що вони виготовлені з високо еластичного матеріалу PTE, тому колеса їздять безшумно і не залишають подряпин ні на паркеті, ні на ламінаті.

Бонус для гіків

У спинку HATOR Arc 4 вбудований контейнер для NFC-мітки. Це дуже нішева штука, але тим, хто цим дійсно цікавиться та робить, подібна річ буде приємним бонусом. Через NFC-мітку можна запрограмувати будь-які дії через купу різних застосунків чи програм. Наприклад, NFC Tools чи NFC Tasks.





За допомогою них ви програмуєте на смартфоні будь-яку дію (запуск гри чи Steam, перемикання звукового профілю, або будь-який інший сценарій автоматизації) і активуєте її одним дотиком телефону до спинки крісла.

Досвід використання

Збирається HATOR Arc 4 легше, ніж можна очікувати від крісла такого класу та розміру. Оцей новий з’єднувальний елемент між спинкою та сидінням зроблений з товстого металу, тому важкий. Але саме через це крісло стало простіше збирати, особливо коли ви сам. Усі отвори виявилися на своїх місцях, кріплення надійні, прокладки є, нічого не люфтить і не скрипить після збирання. Принаймні на другий тиждень користування поки все ок.





Наявний синхронний механізм справді дозволяє відкидатися назад без постійного натискання ручки. Достатньо один раз клацнути лівим перемикачем під сидінням і можна відхиляти спинку своїм тілом. Нова поперекова система Next Gen теж прикольна. В крутилках швидко розібратися, бо одна відповідає за випуклість, а інші цю саму випуклість зміщую вище або нижче.

Також мені сподобалися подушки. Обидві м’які, верхня круто, що на магніті, тому її легко переміщати туди-сюди без кріплень. А нижня чудово допомагає тримати поперек, але при необхідності прибирається за секунду.

Оновлені підлокітники Infinity 360 мають багато змін позицій та купу перемикачів, тому до них треба трохи звикати. Але після цього вони дійсно стають однією з найбільших переваг крісла. Мені подобається оця можливість точно виставити положення ліктів відносно столу та клавіатури, що на інших моделях зробити було трохи складно.





Важливо й правильно підібрати розмір крісла. Я важу 83 кілограми, а мій зріст 182 см. І я без проблем вміщаюся в розмір XL. Тому раджу вам брати саме цей варіант, якщо ви менше, або такі як я. А от XXL варто розглядати людині зростом 190-195 см і вище.

Вартість та конкуренти

HATOR Arc 4 позиціюється як преміальне ігрове крісло, і цінник у нього відповідний (від 22 900 гривень), хоча зараз ціни на усе суттєво збільшилися. За ці гроші ви отримуєте синхронний механізм, інтегровану поперекову підтримку, підлокітники з повним діапазоном регулювань та вибір між розмірами та оббивкою.

Серед конкурентів приблизно в цьому діапазоні можна спочатку звернути увагу на більше класичне, але не менш технологічне крісло Hator Arc 3 XL Fabric з цінником від 17 600 гривень. Ще є популярна модель Anda Seat Kaiser 4 XL Fabric з цінником від 16 800 гривень. Стильним та серйозним конкурентом є Razer Iskur V2 Fabric (ціна від 24 000 гривень). А якщо треба щось трохи простіше, але теж прикольне, то є Lorgar Ace 422 (ціна від 13 000 гривень).

9 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 9 Стильний, проте аскетичний дизайн. Зручні налаштування для комфортного сидіння, різні розміри та оббивка. Функції 9 Крісло оснащене купою новомодних технологій, і буквально кожна його частина має якісь приколи. Плюс хоч і нішева NFC-мітка однозначно дасть розраду гікам. Ціна 7.5 Адекватний цінник у своєму сегменті, але все ж ціна не маленька.