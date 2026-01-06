Тест-драйв Cupra Terramar: коли не потрібно нічого доводити

Балансування на межі розуму та експресії рідко буває адекватним і часто перекошується у якийсь бік. Тому виявилось досить дивним, що Cupra Terramar здатний грати ту роль, яку ви йому задасте. В ньому більше стабільності ніж у Formentor та значно більше зухвалості ніж у Leon, він сповнений непохитної величі від своєї задачі і буде виконувати її на всі сто процентів.

Після презентації у квітні 2025 року я чекала на зустріч з Terramar більше ніж пів року, хоча ще тоді, відповіла на всі запитання про Cupra і виграла бонусний тест-драйв. Настільки ця новинка була затребувана, що піарникам бренду важко було знайти час, щоб втиснути мене в перелік журналістів. На менше ніж тиждень я не погоджувалась, адже з такою запальною натурою ти починаєш повністю її розуміти лише, коли емоції трохи згаснуть.

Коли нарешті я відправилась забирати Cupra Terramar відчувала деяку недовіру. Не тому, що він міг розчарувати, а просто я розумію, що Cupra розташувалась у дуже цікавому просторі: між універсальністю традиційного SUV і динамікою спортивного хотхетча. І як автожурналістка, що провела незлічену кількість часу в різних кросоверах, я розумію, що такі баланси рідко вдаються ідеально.

Погрозливий зовні

Перший погляд на Terramar VZ розповідає вам усе, що вам потрібно знати про філософію Cupra. Це не просто ще один сірий кузов на колесах – це автомобіль, який наче хоче вам щось сказати. Агресивна передня частина з характерним “гарпунним” носом, інтегрований логотип Cupra, довгий капот, який створює враження потужності та динаміки. Все це говорить про дух марки, яка розуміє, що спортивність не тільки про цифри на спідометрі, а й про те, як автомобіль змушує вас почуватися, коли ви їдете дорогою.​

Кожна риса каже про тонку та майстерну роботу дизайнерів. Мені дісталось авто кольору ультрафіолету Dark void, який надає йому глибину та глянцеве полярне сяйво. Широка база, плавні лінії, що проходять по боках, підсвічений логотип Cupra позаду – все це працює разом, щоб створити враження динаміки навіть на паркінгу. І це не враховуючи доступність заводського матового Century Bronze Matt, який наче магніт притягує до себе поціновувачів ексклюзиву.

На 19-дюймових дисках це сприймається як дорога до розваг, а не як сімейна купівля.​ Тільки тут адаптивні амортизатори, яким мʼякість задаєте саме ви разом з режимами їзди. І повірте, навіть на поганих дорогах не виникає думки про те, щоб зменшити діаметр дисків і збільшити профіль.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Найбільш цікаво, що його одразу не відрізниш від Formentor, тільки після ретельного порівняння габаритів. Для цього вони повинні стояти поряд. Однак, в Terramar все більше – від масивності капота, ширини, висоти до простору в салоні. І навіть при майже тій самій базі у 2680 мм (з різницею лише в один міліметр) Terramar виглядає куди досвідченіше та доросліше.

Глибоке занурення

А тим паче просторіше. Коли я закидала речі в багажник Cupra Terramar, я кілька разів його відкривала ногою, перевіряючи роботу доступу без торкання та щоб переконатися, що місткість насправді 540 літрів (плюс 100 літрів, якщо скласти спинки заднього дивану). Це наче і стандартна для класу ємність, але те, як вона організована, було приємною несподіванкою.

Регульоване дно багажника, запаска, інструменти, глибокі кишені на внутрішніх стінках, гачки та розетка на 12В та повноцінна на 230В для маленьких побутових приладів – розроблена для тих, хто возить гриль на дачу чи любить варити каву в дорозі або заряджає сігвей. Все це говорить про те, що в Cupra розуміються на потребах не тільки азартних людей, але і молодих батьків.​

Форма багажника Cupra Terramar правильна, майже прямокутна, без сильних завалів арок, тому він краще “їсть” валізи, ніж здається за цифрами. Тож сюди з легкістю увійде 5 великих валіз та дві невеликі сумки.

Спинки задніх сидінь складаються з розділенням 40/20/40, що дає вам більше місця для перевезення лиж або довгих предметів. Задніх пасажирів чекає непоганий простір для ніг і голови, хоча, чесно кажучи, задній диван це все ще не найкраща частина автівки. Тут місця більше ніж у Formentor, але менше ніж в Leon. Середній пасажир дивану буде почуватись зайвим, хоча сидіти тут можна. Тунель посередині, центральний підлокітник – все нагадує про те, що це все ж таки спортивна машина, яка не готова пожертвувати динамікою заради комфорту трьох задніх пасажирів.​ Тож тримайтесь міцніше, бо на поворотах буде трохи бовтати.

Але тут є кишені, підсклянники в дверях, ніші з боків дивану, окреме регулювання температури та виводи для зарядки гаджетів. А опція з панорамним дахом візуально розширює простір в салоні ще більше і дихати можна на повні груди, не хвилюючись за те, що головою проб’єш стелю.

Розкішний зсередини

Насправді розчаруватись у Cupra просто неможливо, тим паче коли вона нафарширована, як наш тестовий Terramar. Зайшовши всередину, мене зустріло відчуття, яке важко описати лише технічними термінами: салон Cupra Terramar відчувається як кокон, але не закритий, а живий. Ви заглиблюєтесь у світ, зовсім інший від того, що зазвичай пропонує сегмент сімейних SUV. Інтер’єр цього автомобіля носить відбиток філософії іспанського маркетингового підрозділу, який розуміється на тому, що молоді, активні люди не хочуть жертвувати стилем заради простору. І кожен елемент має значення.

Чорна панель приладів, текстурована поверхня з візерунком “луски дракона” на передній панелі, мідні акценти, що відблискують в темній гамі кольорів опційного салону зі шкірою Slush Borgonya (за додаткові 65 298 грн), підсвітка, що світиться різними кольорами залежно від поведінки автівки чи режиму їзди – все це створює атмосферу преміумкласу, яка зазвичай буває тільки в автомобілів з вдвічі більшою ціною.​

Але найбільше мене вразили сидіння. Спортивні крісла з боковою опорою, оздоблені м’яким матеріалом (мікрофіброю з вкрапленням переробленого пластику), виявилися неймовірно зручними для довгих подорожей. Електричне регулювання в усіх площинах, функція пам’яті для водія, підігрів передніх місць, керма все доступно для VZ комплектації, але за додаткові кошти. Навіть після кількох годин за кермом, спина не напружена, і ви не зникаєте в глибинах крісла, як у більшості конкурентів.​ Залишилось додати тільки масаж, хоча маркетологи, мабуть, подумали, що жоден в цій автівці не встигне втомитись від їзди, бо їздити повільно на Cupra неможливо.

Хоч би що не казали скептики про ДНК Cupra, все ж таки їм дозволено куди більше ніж іншим брендам складу VAG. Тактильні відчуття тут не менш важливі ніж враження від їзди. Замість скупості в місцях, куди не падає око, розробники вирішили інвестувати там, де це матиме значення: кермо с сатиновою обробкою і сателітними кнопками, м’які поверхні на дверях, акумуляторні розетки в багажнику, бездротова зарядка телефону – все з розумом розташовано. Цифровий кокпіт 10,25 дюйма за кермом дозволяє легко читати інформацію, а 12,9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи виявився інтуїтивним, хоча його меню потребує звикання, бо все ж таки це останнє покоління мультимедійної платформи концерну.​

Це не найгірша версія мультимедіа, але в Cupra використали всі його можливості від графіки до керування функціями. Дуже багато деталей і радує, що доступ до панелі клімату, який тут трьохзонний, буде постійно в нижній частині екрана. Є окремі клавіші вмикання підігріву, три рівні автоматичної роботи клімату та очищення повітря.

Кращої зручності годі бажати: регульований підлокітник, адекватні підсклянники на своєму місці, кожна ніша функціональна та має гумове дно, а особлива вдячність за кнопку запуску на кермі – це неймовірно зручно, а друга дозволяє швидко змінювати режими їзди. Та й загалом розташування кнопок максимально зручне та зрозуміле від вмикання ліміту швидкості або круїзу до зміни відображення приладової панелі та швидкого увімкнення камери кругового огляду.

Доповнює враження бездротові підключення смартфона, інтелектуальна проекція на лобове скло з 3-дешною картинкою та акустика від Sennheiser, яка зовсім не заважає чути цей глухий гуркіт потужного серця.

Запал з розумом

Є машини, які просто прискорюються, а є такі, що дають фантастичні обіцянки з кожним натисканням на газ. Terramar VZ належить до других. І хоча тут встановлений добрий знайомий 2-літровий турбований мотор EA888, але у більш “гарячій” конфігурації: 265 к.с. і 400 Нм крутного моменту, що розкривається вже від середніх обертів. Так, той самий, що обслуговує гольф GTI, однак тут з ним і іншими налаштуваннями попрацювали іспанці. В результаті – це відмінний апарат для вичавлювання адреналіну.

Коли тиснеш педаль глибше, двигун не просто “тягне” – він наче бере тебе за руку й говорить: “Тримайся!”. Турбіна розкручується без різких провалів, тяга підхоплює плавно, але наполегливо, а ти відчуваєш, як 265 к.с. перетворюються на рівномірну хвилю прискорення, що впевнено притискає до спинки крісла.

Розгін до сотні, який триває менш ніж шість секунд, тут сприймається не як суха цифра, а як маленький ритуал: коротке вдихання, легкий поштовх, і ось уже стрілка спідометра перетнула позначку 100, а ти ловиш себе на тому, що посміхаєшся.

Коробка DSG працює тихо й швидко, як добре натренований партнер у танці: вона не сперечається з тобою, не нервує, просто вчасно підхоплює потрібну передачу. У місті вона майже невидима, на трасі миттєво реагує на кікдаун, дозволяючи без стресу обганяти фури чи вистрілювати з лівої смуги.

Друге дихання відкривається, коли ви перейдете в режим Performance або CUPRA (який доступний на VZ), машина суттєво змінюється. Педаль газу стає гострою, коробка перемикається наче її клацає сам Кен Блок, звукова сигнатура двигуна посилюється штучно через динаміки (у CUPRA режимі це дійсно ефективна психологічна гра), а вся машина наче готова розкрити вам всі свої таємниці.​

Паливна ємність в 60 літрів дає реалістичний запас ходу близько 600 км в змішаному циклі. Споживання палива близько 10-12 літрів на сотню кілометрів, що залежатиме від вашої поведінки і загалом вважається гарним для двигуна такої потужності та розмірів машини.

Cupra Terramar вміє бути різним – і в цьому його найбільша принада.

У спокійному режимі він здатен бути шовковим. Підвіска згладжує ями й латки асфальту так, ніби над дорогою хтось пройшовся праскою. Машина не розхитується, не “клює” носом, а м’яко і контрольовано пропливає крізь міський хаос. Це той режим, коли ти зранку ще не допив каву, вмикаєш улюблений плейлист, ставиш клімат на комфортну температуру і дорога стає лише фоном, а не випробуванням.

Але варто перевести селектор у спортивний режим, і характер змінюється. Те саме шасі, яке кілька хвилин тому було зразком дипломатії, стає прямолінійним і чесним, як хороша критика. Кермо важчає, стає щільнішим, чіткішим з кожним обертом колеса. Кожен поворот, кожен міліметр руху раптом набуває значення. Машина ніби підтягує плечі, збирається, і ви обоє готуєтесь до швидших темпів.

В режимі CUPRA відчуття ще гостріші. Підвіска накопичує твердість, кузов тримається рівно, без зайвих кренів, і на звивистій дорозі ти раптом перестаєш думати про те, що сидиш у сімейному SUV. Відчуття скоріше нагадують гарячий хетч на “стероїдах»”, лише з вищою посадкою та більшим простором за спиною.

Ти входиш у поворот, трохи додаєш газу, і машину наче втягує в апекс. Вона не бореться з тобою, не вимагає зайвої корекції, просто слухає й тримає траєкторію так, ніби та намальована по лінійці. На слизькій поверхні ти відчуваєш, де закінчується зчеплення, але ніколи не маєш враження, що його не вистачає. Повний привід працює тихо, без демонстрацій, просто розкладаючи момент по осях так, щоб ти зберігав контроль, а колеса контакт з асфальтом.

У дощ, на сніг чи мокрій каші Cupra Terramar не панікує й не намагається “вчити” тебе їхати повільніше. Навпаки, він дає впевненість. Ти відчуваєш, як електроніка коригує мікроскопічні зриви зчеплення ще до того, як це стає драмою. Це, мабуть, один з тих рідкісних випадків, коли системи стабілізації працюють не як строгий наглядач, а як хороший інструктор: підхоплюють в потрібний момент, але не забирають у тебе відчуття контролю.

Спокій теж характеристика

Тож у Cupra Terramar безпека не лише про кількість подушок чи довжину списку систем. Повторююсь, але вона про відчуття, що тебе дійсно страхують, а не просто виконують норму. Так камера кругового огляду перетворює складне паркування на щось на кшталт відеогри з дуже хорошою графікою: бачиш машину зверху, бордюри, сусідні авто, навіть ті невдалі стовпчики, що люблять раптово з’являтися в найгірший момент. Асистент паркування може сам взяти на себе кермо, і ти ловиш себе на думці: “Мені, мабуть, вже навіть не так і хочеться це робити вручну”. Однак спочатку все ж доведеться йому підказати обрану вами траєкторію.

Адаптивний круїз-контроль і утримання в смузі працюють настільки м’яко, що більше нагадують уважного пасажира, який інколи підказує, ніж нав’язливого робота. На трасі це подарунок: машина сама тримає дистанцію, плавно пригальмовує перед попутними, знову розганяється, коли смуга вільна. Ти все ще відповідальний, але від втоми рятує саме ця делікатна допомога.

Система екстреного гальмування – той невидимий ангел-охоронець, про якого згадуєш тільки тоді, коли щось пішло не так. Пішохід, що раптово вибіг між машинами, велосипедист у “сліпій зоні”, авто попереду, яке різко вирішило згадати про поворот – Terramar реагує швидше за твою інтуїцію, різко стискаючи гальма і буквально повертаючи секунди, які ти міг би програти.

Тільки Cupra Terramar має те, чого не має жоден представник концерну, та й я не зустрічала поки такого ефекту в жодній автівці – це розумні матричні фари з проєкцією на дорогу. Так, він проєктує не тільки траєкторію руху, він сповіщає таким чином про слизьку дорогу, підсвічує смугу руху, щоб вам легше було їхати в центрі та звичайно не засліплює інших учасників руху, висвітлюючи тіньові зони. Неймовірно крутий ефект, особливо тим, що працює він і при світлі фонарів, і в темряві, освітлюючи ще й нерівності дорожнього покриття.

Ідеальна ітерація

Після кількох днів з Cupra Terramar VZ я дійшла висновку, що цей автомобіль зробив те, що зазвичай не вдається: він впорався і як сімейний SUV, так і спортивний. Це не означає, що це ідеальна машина – задні сидіння все ще трохи тісні, простір обмежений. Але це однозначно найбільш успішна дебютна спроба Cupra зайти в сегмент сімейних цінностей.​

Дизайн змушує вас посміхатися щойно ви сідаєте в машину. Динаміка робить кожну поїздку цікавішою. Комфорт залишає вас задоволеним по закінченню поїздки. Технології залишаються в фоні, поки вам вони не потрібні. Це рідкісна комбінація навіть для топових учасників ринку в сегменті С-SUV.

Якщо ви шукаєте щось більш традиційне, може, Tiguan буде правильним вибором. Якщо вам потрібна надійність понад усе, RAV4 стійко чекає. Але якщо ви хочете автомобіль, який розвертає вас знов до духу водіння тих часів, коли ви мріяли про веселі старти на треку.

Terramar VZ має запас іспанського запалу, сучасні технології, преміум-матеріали, достатню потужність, щоб розвеселити вас, та достатньо простору, щоб перевезти родину у вікенд на дачу. Він за невеликі кошти пропонує преміум якість та люксовий драйв і порівнювати його можна насправді лише з тим, хто хоч на крихту так само керується та їде, а це сегмент Maserati та Porsche з вартістю більше ніж 3 мільйона.

Є ще один, менш очевидний вимір – внутрішня безпека. Cupra Terramar дивним чином поєднує емоційну динаміку з відчуттям спокою. Так, він може бути різким, швидким, азартним. Але коли ти їдеш із дітьми на задньому сидінні, з сумками в багажнику та планами на вихідні, ця сама машина раптом стає дуже дорослою. Вона ніби розуміє, що зараз не час хуліганити.

У цьому є щось дуже правильне: автомобіль, здатний подарувати тобі щирий драйв на самотній дорозі, водночас не перетворюється на джерело стресу, коли поруч найважливіші пасажири. І, мабуть, саме за це Terramar VZ пробачаєш якісь дрібні прорахунки. Бо є те рідкісне відчуття: ти за кермом, але ніколи не сама.

ПЛЮСИ: драйв, азарт, динаміка, керованість, збалансованість систем безпеки, комфорт, підвіска, насиченість комплектацій, якість матеріалів.

МІНУСИ: все ще обмежений простір для задніх пасажирів.

Технічні характеристики CUPRA Terramar VZ 265 к.с. DSG 4Drive