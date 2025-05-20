Тест-драйв Honda CR-V: перевага практичності

Великі оновлення не проходять непомітно і в нашому випадку їх навіть більше, ніж ми очікували. Культовий сімейний кросовер Honda CR-V не просто змінив зовнішність, а досить глибоко прокачав всі основні системи, залишивши вже звичну надійність, практичність та шарм.

Куди там, все ж і шарм у нього трохи інший. Шосте покоління CR-V змінилось досить радикально не тільки зовні та всередині, але і в технічній частині. Добре, що це ніяк не вплинуло на характер кросовера. Він залишається вірним тій філософії, яку проносить крізь роки. А у 2025 році ми отримуємо на додаток невеликий бонус у вигляді українізованого меню, свіжих комплектацій з розширеним переліком систем безпеки, ну і доступ до монопривідної версії.

Вперше Honda CR-V з’явилась в 1995 році і одразу задала темп розвитку сімейних паркетників разом з Toyota RAV4, але завжди вирізнялася від найближчого суперника чітким керуванням, драйвовістю в сукупності з практичністю просторого салону, надійних агрегатів та прорахованій ергономіці. Вони й досі змагаються за любов споживача, а тепер ще й за ефективність гібридних систем.

Свіжі зміни на користь

Так, досі в Україні були доступні лише повнопривідні версії Honda CR-V в стартовій комплектації Elegance, як і в нашому тестовому авто. Тепер додали Elegance + та Advance, які отримали систему попередження про перехресний рух, систему допомоги при зміні смуги руху, підігрів керма, а топова матиме ще проєкційний дисплей, пам’ять та вентиляцію сидінь і адаптивне дальнє світло.

Однак навіть наша базова версія має достатньо функцій, щоб вийти на рівень топового RAV4 і позмагатись там з ним. Особливо в дизайні. На мою думку, він настільки утилізований, що може привабити навіть консерваторів. Хтось знаходить в новій зовнішності обриси Volvo, хтось порівнює CR-V з Mitsubishi, а комусь вона нагадує VW Tiguan. Тільки при ближчому знайомстві розумієш своєрідність цього кросовера.

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В Honda CR-V 2023 року кузов виріс в довжину, ширину та зменшився у висоту, але не коштом кліренсу, який так само залишається на рівні 194 мм. Тут інша оптика повністю світлодіодна, яскрава діодна смуга поворотника, інтегрована в габаритні вогні, а позаду, як нагадування про драйвовість моделей бренду — фальш патрубки вихлопу.

Здається йому додали стриманості, скромності та приземленості, менше космічності, більше мінімалізму. Наче і сучасно, але поряд з футуристичними Hyundai та Kia, він наче боксер-аматор на професійному рингу. Навіть свіжий Tiguan більше виділяється на дорозі. Однак, Honda ніколи не гналась за трендами, роблячи акцент на технології та керуванні. І тут, благо, все залишилось на своїх місцях.

Техногенна революція

Фірмова система i-MMD все така ж просунута та неперевершена. Навіть паралельний гібрид Toyota ніяк не наздожене їх, хоча ось Nissan зі своїм e-Power опинився близько за характеристиками та ефективністю, а в деяких моментах навіть перегнав. X-Trail сьогодні має навіть більшу потужність порівняно з Honda, звичайно і динаміка тут куди більш показова, а витрата пального тримається на тому ж рівні.

Нагадаємо, що гібридна система заснована на бензиновому атмосферному двигуні 2.5 потужністю 148 к.с., який працює за циклом Аткінсона. Електродвигун видає 184 к.с. та 335 Нм крутного моменту, тож основну потужність надає саме він, розганяючи разом з ДВЗ кросовер до 100 км/год за 9,4 секунди. Батарейка в 1,4 кВт*год дає змогу рухатись лише на електриці, ну максимум до 11 км.

Нове покоління Honda CR-V має чим похизуватись. Вони змінили тут навіть поведінку рейки, вже не кажучи про генератор та схему роботи гібридного привода. Завдяки появі двох передач, які працюють в діапазоні до 80 км/год та від і до 120 км/год, бензиновий двигун може крутити колеса окремо від електродвигуна, що раніше не було доступно. Це дозволяє ще більше знизити витрату палива на зайве заряджання батареї. Цікаве рішення, тільки чи не ускладнить воно саму систему та не принесе неочікувані сюрпризи у вигляді додаткових витрат для власника? Це ми вже зрозуміємо лише згодом.

Тож гібридна система має більше режимів їзди: тільки на електриці, на електриці та бензині, коли бензин заряджає батарею, коли ДВЗ крутить колеса. Що відрізняє цю систему від інших, це те, що працює вона на будь-якій швидкості, тож навіть на 120 км/год автівка може рухатись в режимі EV. А режим «B» в коробці додає ще посилену рекуперацію, силу якої можна вже регулювати підкермовими пелюстками. Це схоже на e-Pedal від Nissan, але недостатньо, щоб повністю зупиняти автівку.

Головне, що інші частини залишили незмінними. Тут повний привід все так само реалізований коштом кардана і муфти, тож монопривідна версія буде легшою (1806 кг проти 1750 кг) та матиме незначні переваги у вигляді трохи меншої витрати пального та кращої розгінної динаміки. Однак, з повним приводом ми маємо більше впевненості в кожному русі навіть в негоду. Є тут навіть режим їзди «Сніг», крім «Нормал», «Спорт» та «Еко».

Мені подобається керувати будь-якими моделями Honda. Це завжди чітке кермо, збита підвіска, відсутність зайвих кренів. Хоча поряд з чутливістю до нерівностей, межуючи з жорсткістю, тільки відпрацьовує вона досить пружно і не дозволяє дискомфорту проникнути в салон завдяки адаптивним амортизаторам. А ось в Nissan це буде ще більш чутливо навіть на дрібних нерівностях, а в Тойоті більше кренів, хоч і більше м’якості. Тож з розрахунком на те, що тут керування дарує неймовірне задоволення та впевненість перевага в русі та задоволені від їзди на боці CR-V.

Приємним бонусом тут є витрата пального яка не виходить за рамки 6,4 літра при досить агресивній їзді. Повільний рух в місті дає змогу опускатись до 5,2 літра, тож все буде залежати лише від вас та любові до швидких стартів, а вона досить спритна при таких габаритах.

Нове покоління Honda CR-V підкинуло дров в осередок безпеки й тепер адаптивний круїз майже повністю керує автівкою. Залишилось лише трішки — утримання в середині смуги, матричне світло, якого досі немає та круговий огляд від камер і взагалі можна буде виправдати ціну Honda CR-V, яка зараз починається з 1 996 300 гривень ($47 964).

Приємно, що хоч наявні системи працюють злагоджено, як повинно бути у японців. А камера в лівому дзеркалі, що показує сліпу зону зліва під час зміни смуги руху — взагалі магічна функція, яка дуже рятує в багатьох випадках руху містом та по трасі. Можна завжди увімкнути її примусово окремою клавішею в торці важеля керування поворотниками. Шкода, що не зробили окрему клавішу вмикання камери заднього огляду, іноді це корисно без вмикання задньої передачі. Ну і парктроніки досить чітко показують дистанцію до бамперів.

Переробили й двірники, які тепер заховані під кришку капота, а коштом вузькіших стійок та збільшеної кількості скла покращилась оглядовість, та й світла в салон потрапляє більше. І тут є ще одна зручна функція — бризковики, які інтегровані в самі склоочисники.

Салонна косметика

Ще більше змінилась архітектура салону Honda CR-V, наче це взагалі інша автівка. Тільки стилістика відповідно зовнішності стримана та мінімалістична. Не в сучасному плані мінімалістична, коли всі функції керування системами та налаштуваннями віддано великому монітору, а в класичному. Жодних експериментів з дивними комбінаціями матеріалів та кольорів. Максимально наближена структура до єдиного стилю. Всюди м’яко, де торкається рука, а більш жорсткий пластик майже не відрізняється. Якщо використано глянець, то настільки обережно, що жодного разу пальцями його не заляпати.

Оббивка з якісної шкіри, рівні прострочки, приємний колір. Тут не буде вау-эффекта, а лише добротність та простота. Тільки звикати ні до чого не доведеться, все там, де має бути: окрема панелька під керування двозонним кліматом, кнопки перемикання режимів коробки, поряд зміна режимів їзди, а бездротова зарядка для телефона має прогумовану основу і телефон не ковзає там під час їзди.

Може і не потрібно тут великих дисплеїв, а приладова панель хоч і цифрова, але має класичний вигляд колодязів, та змінну інформацію бортового комп’ютера. Топова Advance отримає проєкцію на лобове скло, а також адаптивне дальнє світло та підсвічування поворотів.

Пропонують монітор лише на 10,2 дюйма, чого в принципі достатньо, а наявність бездротового Apple CarPlay значно спрощує спілкування з системою, якщо у вас iPhone. Починаючи з базової комплектації тут є інтегрована навігація, а також вісім динаміків аудіосистеми Bose. Тож звук непоганий і шум від арок з легкістю приглушується. Загалом Honda CR-V дорікали про погану шумоізоляцію. Тепер справа стала краще, але не на всі 100% і шуму від дороги досі забагато.

Виходи USB та Type-C поряд для зручності, що дозволить не змінювати кабелі для зарядок, є окремо виводи для задніх пасажирів, як і повітряні дефлектори.

Honda загалом має неперевершену концепцію організації простору і тут залишається теж саме. Місця багато з усіх боків. На задньому ряді може влаштуватись навіть три довгоногі манекенниці. Правда місця для голови стало значно менше, однак не загрозливо. А багажник просто рекордний в цьому класі й пропонує 587 літрів і 1070 літрів, якщо скласти спинки заднього дивану. Тут є розетка на 12V, а під підлогою зручні органайзери для необхідних інструментів та рідин. Продуманість на високому рівні.

Висновки та позиціювання

Приємно, що Honda залишається такою, яку ми звикли бачити, але на жаль сьогодення таке, що споживач потребує не просто вау-ефекту, але емоційності та вражень. CR-V дарує трохи інші емоції — впевненість, спокій, розміреність. Тут легко запускається двигун, який не потрібно так прогрівати, як звичайний ДВЗ — сів та поїхав. Кросовер легко закриває всі буденні справи, сімейні задачі, ремонтні та робочі.Таку автівку купують на довгі роки й не можуть з нею розлучитись.

Добре, що тепер нам надали доступ до різних комплектацій та приводів, що дозволить вже обирати. Тільки все одно навіть базова Honda CR-V буде коштувати більше ніж топовий RAV4 (1 811 940 грн) або наблизиться до вартості топового Nissan X-Trail (2 150 030 грн). А ось топовий кросовер буде дорожче за своїх конкурентів, тож змагатись йому досить важко. Зрозуміють його цінність тільки справжні фанати.

ПЛЮСИ: керування, ергономіка, просторий салон та багажне відділення, простота стилю.

МІНУСИ: вартість, шумоізоляція, заплутана медіасистема.