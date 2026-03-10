Тест-драйв Toyota Corolla Cross: в пошуку індивідуальності

Оновлена Toyota Corolla Cross для України – це та сама “правильна” Corolla, яка нарешті подивилась у дзеркало, підтягнула підвіску, прокачала гібрид і виглядає тепер як справжній кросовер, а не просто Corolla на підборах.





Весь тиждень спілкування з Toyota Corolla Cross мене не полишало бажання знайти в цьому кросовері щось специфічне, що розповість мені про її характер. Однак за цей час мені так і не вдалось відокремити щось особливе. На мою думку, є машини, які намагаються бути кимось іншим або мають яскраву індивідуальність. А є такі, що просто еволюціонують. Тихо, вперто і дуже по-японськи роблять свою справу і залишаються простими, знайомими та без зайвих понтів. Саме такою є оновлена Toyota Corolla Cross.

Вона виглядає та поводить себе спокійно, ніби знає щось важливе про цей світ. І у неї є на це підстави. Бо перед нами не просто ще один компактний кросовер, а досить продумана технічна конструкція, яку в Toyota доводили роками, поки вона не стала майже інженерним рефлексом.

Підтяжка з перевтіленням

Колись звичайна Toyota Corolla була тим автомобілем, який купували головою і зробили найпродаванішою моделлю у світі. Спокійна, раціональна, надійна, як старий швейцарський годинник. Але потім хтось у Тойоті, очевидно, подивився на це все і зрозумів: а що, якщо зробити її трендовою, адже люди хочуть сидіти вище, бачити далі і мати трохи більше простору навколо себе. Так народилася Corolla Cross.





В результаті Toyota Corolla Cross виглядала так, ніби дизайнерам сказали підтягнути седан, але вони трохи захопились і зробили навіть не універсал підвищеної прохідності, а майже дотягнули її до RAV4. Вийшов невеликий, але трохи безхарактерний кросовер з великою чорною решіткою та простоватими ліхтарями.

І якщо перша версія виглядала наче підкачана допінгами Corolla з роздутою решіткою радіатора, то версія 2025 року нарешті виглядає так, ніби вона тут головна. Додали більше агресії й чітких ліній. Замість суцільної “бороди” тепер елегантна сотова решітка в колір кузова, яка не тільки має кращий вигляд, а й оптимізує потік повітря до радіатора та гібридного контуру.​​

Світлотехніка теж пішла на курси самоосвіти: з’явилися нові LED-фари з адаптивним дальнім світлом AHS – машина сама “вирізає” зустрічні авто вимикаючи частинки світлового пучка, щоб ти не перетворювалася на мобільний прожектор ненависті для всього потоку. Найприємніше, що працює матричне освітлення навіть у місті, де під час блекаутів рятує пішоходів від неуважності водія – мало хто може цим хизуватись.

Перероблені задні ліхтарі Toyota Corolla Cross тепер із невеликими аеродинамічними “плавниками”, які стабілізують потік повітря позаду кузова та зменшують завихрення – дрібниця, але у світі аеродинаміки вони економлять паливо та шум.​​ Машина в цілому виглядає зібраною і впевненою, наче вона вже давно знає, як поводитися на дорозі.

Габарити Toyota Corolla Cross залишаються незмінними і вписуються у формат легкого паркування, якби не великий капот, що трохи доставить дискомфорту новачкам. Тут довжина близько 4460 мм, ширина – 1825 мм, висота – 1620 мм. Колісна база 2640 мм відповідає стандартам між В- та C-SUV, де ніби й компактно, але заднім пасажирам залишили трохи простору.

Менше шику, більше зручності

Всередині було головне питання до рестайлу, чому все таке ергономічне, але не цікаве. Toyota схоже і досі залишила стиль для інших моделей, а тут зберегла класичне компонування, деякі клавіші з 2000-х, кнопки клімату, крутилки для температури, але… Центр-консоль переробили: зробили ширше, з’явився більший блок, нормальний майданчик під смартфон і навіть два, а також покращена бездротова зарядка, яка тепер обережніше ставиться до перегрівів.

З’явився новий та більш зручний у хваті селектор КПП та нормальні підсклянники, які не воюють з коліном і не намагаються облити тебе кавою на повороті.​​

Мультимедіа нарешті доросла до XXI століття: тепер 10,5-дюймовий HD‑екран із Toyota Smart Connect, швидший процесор з бездротовим Apple CarPlay та Android Auto, причому Android нарешті перестав бути “пасинком” бо швидкість підняли, за словами Toyota, у півтора раза (не скажу, бо не пробувала її з Android). Панель приладів тепер завжди цифрова на 12,3 дюйма, без оцих напіваналогових компромісів, як раніше були на базових версіях.​​

Матеріали на рівні класичного міцного середнього класу: м’яка верхня частина панелі, жорсткий, але акуратний пластик нижче, тканина або комбіновані сидіння залежно від комплектації. Всі матеріали Toyota Corolla Cross підібрані за структурою та кольором. Одразу видно, що тут дратувати буде нічому, як і захоплюватись. В салоні зручно, легко влаштуватись та миттєво звикаєш до особливостей компонування. Є підігріви передніх крісел та керма, двозоний клімат, непогана акустика та поліпшена оббивка керма.

Можна придиратися лише до клавіш вмикання підігріву “аля привіт з 2000-х”, або цих кнопок регулювання гучністю під монітором замість зручної крутилки. Неможливо звикнути і до гучної роботи шторки панорами, яка може викликати панічні атаки, бо звуком нагадує моторошне гудіння “шахеду”.





Ще один тихий апгрейд – шумоізоляція. У 2025‑му Cross отримав додаткові демпфуючі матеріали в зоні стику даху, посилений шумопоглинач у районі задніх повітроводів та тришаровий внутрішній щиток панелі приладів на старших комплектаціях. Якщо коротко: у дощ та на трасі салон перестав звучати, як барабан у шкільному оркестрі.​​ Плюс вмикання двигуна вже майже не чути, якщо він не заряджає батарею, бо в цей час він гуде не гірше генератора під навантаженням.

Простір з акцентом на стабільність

У дорестайлі позаду вже було непогано: спинка заднього дивану мала регулювання нахилу, ноги не стискало до оніміння, а для голови лишалось достатньо простору. Багажник так і залишив свої 390 л, плаский вхід і нормальну висоту завантаження. В оновленій версії Toyota Corolla Cross зберегли переваги й додали більш продуману організацію простору: додаткові ніші, Type-C роз’єми для задніх пасажирів та кращу вентиляцію другого ряду.​

Так, підлога зі складеними сидіннями досі не ідеально рівна, але в обмін ти отримуєш розумне компонування гібридної батареї без серйозного викрадення багажника. Для сімейного кросу – це гідний компроміс.

Гібрид, який не просить уваги

Найцікавіше в Toyota Corolla Cross ховається під капотом. Це знайомий 2.0‑літровий M20A‑FXS: бензинова рядна “четвірка” з циклом Аткінсона, 16 клапанів, DOHC, Dual VVT‑i (впуск – VVT‑iE, випуск – VVT‑i). В парі з електромотором та компактною гібридною батареєю, комплект видає сумарні 197 к.с. та демонструє розгін до 100 км/год за 7,6 с.

Це вже п’яте покоління тойотівських гібридів. І якщо колись такі установки були більше про екологію, то тепер вони стали ще й про характер і економію. У попередній Corolla Cross із цим же 2,0-літровим гібридом відчувалося, що мотор інколи “співає голосніше, ніж їде” – насправді це класика старих e‑CVT. У рестайлі інженери перепрошили алгоритми: тепер оберти краще синхронізуються з реальним розгоном, а відчуття гулу помітно менше і його чути лише в режимах активного розгону на трасі.

Завдяки тому що це електронно керований планетарний редуктор, де ролі розподілення зусилля одночасно виконують ДВЗ, електромотор і набір шестерень, розгін відбувається плавно, непомітно для водія та без зайвих зусиль на будь-якій швидкості. Не спортивно, не агресивно, але дуже впевнено. Як людина, яка знає свою роботу і не потребує оплесків.

За цифрами маємо реальні 5,5 л/100 км у змішаному циклі в українських реаліях і цілком реалістичні 6+ л на трасі, якщо не зловживати правою ногою та обгонами.





Для України офіційно пропонують передній привід (2WD) тож не варто очікувати від підвищеного “універсала” поведінки позашляховика. Хоча кліренс в 160 мм дозволяє значно впевненіше почувати себе на розбитих, наче наша нервова система, дорогах київщини. І при правильному підході цей кросовер здатний на більше ніж здавалось. А на нашому асфальті Corolla Cross грає роль золотої середини: підвіска не перетворює її в “диван на колесах”, але й не намагається вибити з тебе всі спогади про попередні стосунки на кожній ямі.

Я завжди трохи підозріло ставлюся до машин, які занадто голосно заявляють про свої технології. Хороша інженерія, як правило, працює тихо. Саме тому платформа TNGA-C, на якій побудована Toyota Corolla Cross, мені подобається. На ній же стоять і інші моделі Toyota, і за роки вона довела, що може бути і жорсткою, і комфортною, і передбачуваною – три риси, які рідко уживаються в одному автомобілі.

Передня підвіска тут класична MacPherson, але задня – повноцінна багатоважільна. І для кросовера цього класу це, чесно кажучи, приємна розкіш. Машина завдяки цьому не просто ковтає нерівності, а робить це з певною гідністю, ніби асфальт для неї не проблема, а просто фон.





У 2025‑му Toyota не вигадувала велосипед, а лише покращує те, що є: базову геометрію не чіпали, але попрацювали над демпферами та налаштуваннями ESP. І кермо поводить себе типово для Toyota: легке в місті, трохи важче на швидкості, без особливої зворотної інформації на межі, але зрозуміле й передбачуване. Жодних перехилень на бік драйву чи м’якості. Такий баланс не викликає бажання критикувати, але і вихваляти тут нема за що. Керованість заточена на комфортне переміщення, зрозумілу поведінку.

Є один момент, який я люблю в гібридах Toyota найбільше: ти рушаєш зі світлофора, і місто раптом стає тихішим. Машина ковзає вперед на електротязі, ніби хтось трохи приглушив звук навколишнього світу. Двигун прокидається лише тоді, коли це справді потрібно. У міському ритмі Corolla Cross іноді поводиться так, ніби бензиновий мотор для неї лише запасний план. І це дуже дивне, але приємне відчуття.

Тендітна підтримка

І ще в Toyota по-дорослому ставляться до безпеки і якщо колись це були окремі функції, які працювали трохи незграбно, то зараз це постійна та надійна підтримка на кожному кроці, наче найкраща подруга. Вона завжди попередить, скоригує та повідомить. В Toyota Corolla Cross комплект Toyota Safety Sense останнього покоління: адаптивний круїз‑контроль з утриманням дистанції та стоп‑енд‑го у заторах, автоматичне гальмування з виявленням пішоходів та велосипедистів, система утримання в смузі та асистент центрування в смузі. Останню вважаю корисною, але не зараз, бо з цією кількістю ям і досить нав’язливою поведінкою системи ви неодмінно опинитесь в якійсь скрутній ситуації.





Звичайно тут є камера, але тільки заднього огляду і якості посередньої і доповнена парктроніками по колу. Однак хотілось би більше побачити за вартість майже в 36 тис євро.

Висновки та позиціювання

Сидячі на паркуванні перед тим, як віддати ключі від Toyota Corolla Cross мене нарешті осяяло: індивідуальність цієї моделі саме в її уніфікації. В здатності бути наче домашні тапочки: зручною, простою, зрозумілою, звичною. Це така вища школа інженерного мистецтва до якої не доросли навіть деякі європейці не те що китайці. Бути такими не як всі і не змінюватися під тренди – лише Toyota може собі дозволити таке без втрати рівня продажів і репутації.





І коли ти паркуєш свою Corolla Cross поруч із конкурентами, вони наче збираються на великий “гібридний з’їзд”. І кожен з них не просто сусід по стоянці, а майже персонаж із власною історією.

По‑перше, поруч часто постає Nissan Qashqai: той самий, що наче електромобіль у тілі кросовера. На відміну від більш класичного Toyota‑гібрида, у Qashqai бензиновий двигун працює фактично лише як генератор, а не як традиційний тяговий агрегат і ти це відчуваєш: він тягне так плавно і безшумно, що здається ніби ти вже в майбутньому, де всі авто електричні, а заправки давно в минулому. Але під цим футуристичним шаром ховається трохи складніша електронна логіка, і це не завжди так просто прочитати з першого погляду.

Поруч на цьому ж рівні може стояти Honda HR‑V з гібридною установкою e:HEV – трохи інший характер. Це ледь не електромобіль. Він демонструє зразковий баланс між бензиновим серцем і електротягою. HR‑V можна назвати більш драйвовим супутником. Його гібридна філософія схожа на Toyota, але з іншою музикою в середині.





І якщо порівнювати з цими двома, Corolla Cross виглядає як трохи іншого статусу японець. Вона скоріше уважний партнер на кожен день: економна там, де потрібно, стримано елегантна там, де це важливо, і невибаглива там, де інші можуть виявляти характер. Це трохи як друг, який завжди з тобою, коли треба проїхати сотню кілометрів без зайвих думок про заправку чи трансмісію.

ПЛЮСИ: економічність, практичність, зручність, комфортна підвіска, приємне керування, безпека та асистенти, матричне світло.

МІНУСИ: якість матеріалів, дизайн, гучність коробки ще занадто висока.





