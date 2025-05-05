Тест-драйв Peugeot e-2008: балансування на межі

Поки всі електромобілі змагаються в експресивності та технологічності, електричний кросовер Peugeot e-2008 просто залишається собою в будь-якій іпостасі. І пропонує комфортний перехід на бік екології без дратування, неврозів та зайвих витрат.

Успішність другого покоління Peugeot 2008 показала важливість дизайну, індивідуальності та витонченості. Саме такими хочуть бачити свої авто більше ніж 700 тисяч власників цієї моделі у світі, а для європейців 2008-й став найпопулярнішим компактним кросовером у 2021 році. Час оновлень приніс новий логотип, часткові покращення в дизайні та технологіях, але найбільш важливим стали зміни саме електричної версії. А ми в Україні зустрічаємо e-2008 тільки зараз, але вже з більшою батареєю та нововведеннями.

Фішкою електромобілів від Stellantis стало те, що вони не відрізняються від версій з ДВЗ. Такий комфортний перехід до електрифікації дозволяє робити це м’яко, невимушено і без зайвих змін навичок. Тільки головне в нашому Peugeot e-2008 не тільки його скромність, але і деякі практичні моменти, що повертають віру в електромобілі.

Важливі деталі

Здавалось, що Peugeot e-2008 не може виглядати ще стильніше, але дизайнери працювали непогано і навіть свіжий і досить скромний логотип тут інтегрований органічно поряд з вигадливою решіткою радіатора, а замість однієї смуги габаритів, в стилі сліду від кігтів, тепер їх три. Фари Full Led отримали інший вигляд і тепер складаються з окремих кубічних модулів. Загалом вся передня частина змінилась і стала ще більш агресивною. Чітко промальовані грані кузова тільки підкреслюють стиль цього «лева».

Задня частина Peugeot e-2008 залишилась майже без змін, тільки замість логотипа великий напис Peugeot, діодні смугові вогні також в стилі подряпин кігтів, плюс виступаючий бампер з накладкою. Наче і лишня деталь, але насправді дуже практична штука, яка допомагає і під час паркування, і пакування речей в багажне відділення.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Тільки найголовніше те, що рестайлінг приніс зміни в технічну частину і тепер літій-іонний акумулятор тут не тільки підвищив ємність з 50 кВт*год до 54 кВт*год, а ще знизив вагу на 5 кг. Плюс щільність елементів стала більшою, що зменшує швидкість втрати енергії, а в сукупності з налаштуваннями програмного забезпечення покращує запас ходу. В комплексі з системою теплового насоса, який дозволяє не витрачати енергію на кліматичну систему, Peugeot e-2008 здатний з легкістю долати дистанцію в 380 км, при заявлених офіційних 405 км (WLTP), а це вже дуже гарний результат.

Разом з тим електродвигун став потужнішим і видає на 20 к.с. більше ніж раніше до 156 к.с., але на розгінну динаміку це не сильно вплинуло, тож ті самі 9 секунд так і залишились в технічних показниках.

Здається, що зараз високовольтна батарея на 54 кВт*год — не найкращий і не найпрактичніший показник поряд з тим, що пропонує MG X-Power або Volvo EX30, та навіть Kia і Hyundai мають версії з більш ємними батареями в 81,4 кВт*год та 65,4 кВт*год відповідно. Тільки французи точно вирахували чого буде достатньо для повсякдення і пропонують саме компромісну версію, яка дає змогу не так багато часу витрачати за підзарядку, та проїжджати достатню дистанцію, щоб не втомлюватись за кермом. Такі вже у європейців збалансовані пропозиції.

І справді, тут є інвертор на 11 кВт та можливість підзарядити батарею за 27 хвилин з 20 до 80% від потужної станції в 100 кВт. Тож трифазна мережа дозволяє споживати 32А та заряджатись до 100% за 5 годин, або від стандартної розетки в будинку за 31 годину. Тільки насправді рідко стається так, що ставиш на зарядку з 0%, скоріше це буде від 20% і за ніч можна поповнити запас до 80%, щоб почувати себе спокійно цілий день.

Взагалі це насправді один з небагатьох електромобілів, який не викликає ані роздратування, ані складнощів у спілкуванні чи зарядці. Він витрачає в повсякденному режимі 12-15 кВт*год на 100 км, що цілком економічно в порівнянні з іншими однокласниками. І це ще не в економічному режимі, а в досить активному. Тут є три режими їзди: Eco (93 к.с.), Normal (123 к.с.) та Sport (154 к.с.), що змінюють поведінку авто і його готовність до швидкого старту. Як і в усіх електромобілях тут доступний миттєвий розгін на будь-якій швидкості, тож маневри на ньому легкі та невимушені.

На жаль в Peugeot e-2008 немає зміни зусилля в роботі рекуперації, але є режим в коробці, що максимально наближає вас до керування в одну педаль. І навіть дозволяє рекуперації зупиняти автівку. Тільки вмикати його потрібно буде кожного разу під час запуску авто. Непогана робота системи, але це все ж таки недостатньо для повноцінної системи e-pedal, як в Nissan Leaf.

Платформа e-CMP універсальна та наш e-2008 ділить її з іншими представниками концерну, як Citroen e-C4 або Opel e-Mokka. Це звичайна конфігурація шасі з багатоважільною підвіскою попереду по типу Макферсон та напівзалежною балкою позаду зі стабілізаторами. Це гарантує досить впевнену поведінку на дорозі без зайвих розгойдувань та надлишкової повертаємості. Погана дорога буде віддалено відчуватись в салоні, наче віддалене гуркотіння. Добре попрацювали й над шумоізоляцією, тож зайвий шум дороги приглушується, хоча іноді свист вітру та гуркіт шин пробивається крізь кузов після 100 км/год.

Жодних нарікань на керування в Peugeot 2008 не було і тут все ідеально. Маленьке кермо в руках відчувається наче комп’ютерний симулятор і його дуже зручно та приємно тримати, але інформативність могла б бути й більше. Зайвих рухів робити не потрібно, машина слідує за кожним нахилом. Правда, воно трохи перекриває динамічну та таку сучасну 3D-приладову панель і знайти більш комфортне положення важко. Доведеться змиритись з цим і думати, що було б добре мати ще й проєкцію в такому ж форматі.

Повна комплектація GT пропонується за замовчуванням та враховує повний комплект активних помічників від адаптивного світла до активного круїз-контролю з утриманням в середині смуги руху та дистанції до попереднього авто. Єдине, що керування круїзом відбувається на окремому важелі під кермом з лівого боку. Треба ще розібратись, щоб зрозуміти, як воно вмикається.

Звичайно доступні й камери 360 з динамічними смугами, а також безключовий доступ, коли автівка сама відмикається та замикається. Зручна функція, але тут трохи зекономили та багажник відкрити можна лише руками, хоча зазвичай в топових комплектаціях використовують безконтактне відкривання за допомогою помаху ноги.

Сенсорне покращення

Оновлення торкнулись і мультимедійної системи Peugeot e-2008 та 10-дюймового монітора в центрі консолі. Програмне забезпечення стало швидшим зі стриманою стилістикою, хоча досі плутає вас в налаштуваннях. Графіка покращилась, як і відгук на торкання, а бездротове підключення смартфонів Apple Carplay та Android Auto більш чіпке і не втрачає звʼязок.

Інтерʼєр в Peugeot e-2008 це щось особливе. Атмосфера витонченості та елегантності, багатогранна ні на що не схожа архітектура, стримана якість матеріалів та обережне поєднання кольорів робить салон затишним та навіть розкішним. Продуманість деталей та місткостей для зберігання майже ідеальне. Тільки подивитись на розташування бездротової зарядки для смартфона, яка прикривається кришкою і не дає йому вилетіти під час їзди, а на самій кришці є навіть ніша для ручки чи самого смартфона, якщо він не на зарядці.

Всі клавіші на своїх місцях, важіль для перемикання режимів їзди стандартний у вигляді клавіші. Збережені тумблери для швидкого доступу до важливих функції та до кліматичної системи, а зверху є додаткові сенсорні клавіші. Окремо розташовані підігрів крісел та виходи для зарядки гаджетів.

Невеликий підлокітник зручний та має додаткову ємність для зберігання, великі кишені у дверях та бардачок досить місткі. Заднім пасажирам надали два розʼєми для заряджання, кишені в спинках крісел та зручний нахил спинки.

Крісла розкладаються 1 до 2 і немає окремого доступу до багажного відділення, як, наприклад, в Hyundai. Та й багажник тут менший, 434 літри, але з додатковим простором під підлогою. Якщо ж додати ще його, то загальний обʼєм збільшиться до 545 літрів, що досить непоганий показник. Можна розкласти задній ряд та отримати максимальні 1 467 літрів.

Висновки та позиціювання

В Peugeot вважають, що покупці обирають собі автівку за вподобаннями й знайшли формулу, яка дозволяє потрапити у серця споживача найкоротшим шляхом. Це не створення особливого електричного транспортного засобу з унікальними здібностями та хайповою зовнішністю, це поєднання зручності, краси, якості, впевненості та емоцій в одній автівці.

Саме тому, разом зі своїм французьким «братом» Citroen та різними іншими брендами Stellantis Group, Peugeot перетворив чинні бензинові моделі на електромобілі замість створення індивідуальних електромобілів.Тож відрізнити електричних братів можна лише за шильдиками. Тільки такий підхід дозволяє дійсно легко та швидко пересісти на електричку, а головне непомітно для себе.

Peugeot e-2008, безумовно, пропонує достатньо візуальної вишуканості, як всередині, так і зовні, настільки, що ви не помічаєте його похилого віку. Родзинкою є розкішний салон, з голографічною приладовою панеллю. Може кросовер і не хизується певною практичністю, але задовольнить потреби невеликої родини. Та й з цінником у 1 428 700 гривень ($34 200) він потрапляє в середину пропозицій, що теж каже про вміле балансування.

До того ж офіційно в нашій країні пропонують не так багато аналогів з гарантією та сервісом. Серед головних конкурентів буде Kia EV3 або Hyundai Kona Electric: у них є версії з меншою батареєю і з більшою, а ціна буде або близька (1 430 900 грн), або більша (1 798 300 грн). Volvo EX30 має більш містку батарею, значно менші розміри та більш сучасну технологічність при цікавому прайсі від 1 354 102 грн, що може бути привабливим. І це вже не кажучи про сірий імпорт китайських 2008-х та не офіційних Tesla Model Y, або BYD чи Zeekr. Чи зможе цей красунчик привернути увагу поряд з такими незвичними та технологічно просунутими конкурентами? Подивимось. Але він того вартий точно.

ПЛЮСИ: дизайн екстерʼєру та інтерʼєру, стиль, баланс ціни та якості, системи активних помічників, витрата енергії.

МІНУСИ: конкуренти пропонують більше технологічності, ємність батареї могла б бути кращою.

Технічні характеристики Peugeot e-2008