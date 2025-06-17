ТОП 7 найпрактичніших гібридів в України: найкращі авто у 2025 році

Електрифікація у світі розвивається гігантськими кроками. Ми вже звикли навіть до неї і почали розбиратись в нових електричних та гібридних технологіях. Найцікавіше питання практичності постає завжди перед нами, коли доводиться вибирати для себе. І зараз розповім вам свою непопулярну, але обгрунтовану, думку.

На ринку зараз існують основні типи гібридів: м’який гібрид (MHEV), повний гібрид (HEV) та гібрид із підзарядкою від мережі (PHEV). Для простоти ми зібрали найдешевші повні гібридні автомобілі для цього рейтингу, які для нас найбільш актуальні. М’які гібриди малоефективні в нашій країні бо працюють здебільшого на зниження вихлопів. Гібриди, що підзаряджаються теж мало актуальні бо мають невеликий пробіг на електриці, а згодом втрачають свою економічність та ефективність, якщо батарея розрядилась, да і коштують значно дорожче.

Двигун: 1.2 (бенз) 100 к.с. 205 Нм

Електродвигун: 21 кВт (29 к.с.) 55 Нм

Ємність батареї: Li-ion 0,9 кВт*год

Коробка: 6АТ

Розгін 0-100 км\год: 11 с

Витрата пального л на 100 км: 5.1-7.5

Вартість: від 1 093 900 грн

Новенький і найменший в історії бренду представник пропонується нам тільки в електрифікованих версіях: електричній та гібридній. Благо гібридна система досить тямуща і має самобутню конструкцію ні на яку іншу не схожу. Працює, як звичайний гібрид без зарядок і довгого руху на електриці. Тільки накатом і те не довго. Добре, що навіть на швидкості здатний котитись на електриці. Батарейка маленька і розташована під кріслом водія.

6. Ford Kuga HEV

Двигун: 2,5 л (180/92 кВт)

Електродвигун: 125 к.с. (92 кВт)

Ємність батареї: Li-ion 1,1 кВт·год

Коробка: e-CVT

Розгін 0-100 км\год: 9 с

Витрата пального л на 100 км: 5.1-5,4

Вартість: 1 849 176 грн

Цей кросовер новенький представник гібридів в Україні і ще не набрав популярності, але звернути на нього увагу все ж таки варто. У Ford Kuga HEV пропонують широку гаму агрегатів з досить пристойною вартістю та різними комплектаціями. Насичений сучасними технологіями він отримав якісніший салон, стриманий дизайн та економічну гібридну систему. І ми обов’язково розповімо про нього детальніше в наших оглядах.

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Двигун: 1,5 л (158 к.с. /116 кВт)

Електродвигун: 190 к.с. (140 кВт) та 330 Нм

Ємність батареї: Li-ion 2.1 кВт·год

Коробка: –

Розгін 0-100 км\год: 7,9 с

Витрата пального л на 100 км: 5.1-5.3

Вартість: 1 541 840 грн

Цей культовий кросовер колись задавав всім рівень та досі залишається прикладом успішності SUV і в плані гібридної системи він і зараз може слугувати прикладом. Фірмова e-Power працює максимально саме на екологічність, тож бензиновий двигун лише живить електромотор та батарею, які своєю чергою крутять колеса. Ідеальна система з ідеальною збалансованістю. Він має всі переваги електромобіля і повністю позбавлений їх вад. Миттєвий розгін, тиша руху накатом, економічність, низькі показники вихлопів. Ще й репутація бренду працює на його користь.

Двигун: 1.5 л (130 к.с. /82 кВт)

Електродвигун: 59 кВт

Ємність батареї: Li-ion 0,7 кВт·год

Коробка: eCVT

Розгін 0-100 км\год: 10,7 с

Витрата пального л на 100 км: 4,3

Вартість: від 1 088 780 грн

Ну про гібридну систему від Toyota не чув лише лінивий. Зараз версії HEV пропонується майже в кожній моделі бренду. Це паралельний гібрид, коли колеса може крутити як електродвигун, так і звичайний ДВЗ. Останнє покоління цієї системи принесло потужнішу батарею та покращені налаштування, а значить і більшу економічність. Автівки здатні довше їхати на електриці та надавати більшу потужність на старті. Ми наводимо приклад саме Toyota Yaris Cross, бо це добрий приклад якості, комфорту, практичності, які може запропонувати сьогодні Toyota. Сюди можна сміливо зарахувати CH-R або RAV4.

Двигун: 1,5 л (102 к.с. /75 кВт) та 128 Нм

Електродвигун: 136 к.с. (100 кВт)

Ємність батареї: Li‑NMC 1,83 кВт·год

Коробка: 3 сходинки гібридна FWT

Розгін 0-100 км\год: 8,7 с

Витрата пального л на 100 км: 5.2-5.9

Вартість: від 1 079 374 грн

Ця новинка від китайців з британською пропискою на українському ринку вже наробила галасу, але насправді ніяких технічних проривів MG ZS Hybrid не обіцяє. Це сучасна та досить продумана гібридна система, яка має в основі ті ж самі складові, але трохи складнішу програму. Вона дозволяє системі працювати і як паралельний гібрид, і як послідовний коштом генератора та розташування основних агрегатів.

Детальніше ми вже розповідали про неї і ще розповімо під час тест-драйву. Головну свою функцію система виконує відмінно. Вона дарує відчуття електромобіля при відсутності проблем з зарядкою. А найголовніше, що це найдоступніший гібрид на ринку.

2. Honda ZR-V e-HEV

Двигун: 2.0 л (143 к.с. /105 кВт)

Електродвигун: 184 к.с. (135 кВт)

Ємність батареї: Li-ion 1,05 кВт·год

Коробка: e-CVT

Розгін 0-100 км\год: 7.8 с

Витрата пального л на 100 км: 5.1-5.7

Вартість: від 1 480 000 грн

Гібридну трансмісію від Honda поки не випередив ніхто. Такої простої та ефективної водночас техніки немає ні у кого. Всюди складні конструкції та намагання досягти максимальної ефективності, а ZR-V поки залишається єдиною серед конкурентів, хто здатний їхати на електриці навіть на швидкості 120 км\год. Перевіряла особисто.

Тут поєднана повні ефективність електромобіля з його миттєвим розгоном та максимальним рухом на електриці та ефективністю бензинового двигуна, який працює за циклом Аткінсона та живить електродвигун чи батарею. В новому покоління він здатний і сам іноді крутити колеса, що досягли коштом інтеграції двох передач. Тож економічність ще покращилась.

Двигун: 1,6 л GDI (144 к.с. /103,7 кВт)

Електродвигун: 42 к.с. (31 кВт)

Ємність батареї: Li-ion polymer 1,56 кВт·год

Коробка: 6АТ

Розгін 0-100 км\год: 10,9 с

Витрата пального л на 100 км: 4.1-4.7

Вартість: від 1 338 200 грн

Третє покоління корейського кросовера здатне дивувати. Тут поєднали простір коштом збільшених габаритів та колісної бази, якість матеріалів та ергономіку з досить надійною та ефективною гібридною системою. Звичайно, вони з Kia Niro майже брати, але чомусь саме Hyundai вдається краща економічність та хайповість. І поки що серед усіх гібридних систем саме Kona пропоную найнижчу витрату пального навіть по трасі, де вона показує рекордні показники в 4,9 літра.

Скоріше за все, це саме завдяки заточеності моделі на практичність, економічність та ефективність. Вона не буде дарувати драйвові емоції, а максимально спрямована на комфортну та неспішно їзду. В більшості випадків цього вистачає. Тож її сміливо можна вважати найкращою пропозицією в категорії ціна\якість\практичність.

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