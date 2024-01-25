«Бог сказав так робити»: пастор продавал верующим собственную криптовалюту и «заработал» $1,3 млн

Пастор онлайн-церкви из Колорадо, обвиняемый в присвоении $1,3 млн из-за продажи верующим ничего не стоящего криптовалюты, в видеозаявлении сказал своим подписчикам, что Господь велел ему это сделать.

Эли Регаладо и его жена продавали свою криптовалюту INDXcoin христианам в Денвере. Он утверждал, что Бог сказал ему, что люди станут богатыми, если они будут инвестировать, говорится в заявлении Отдела ценных бумаг Колорадо.

Пастор проповедовал только в онлайн-церкви Victorious Grace Church, где он и его жена указаны как единственные работники. Регаладо ранее не имел опыта работы с криптовалютой или биржами, и говорил, что божественное вдохновение призвало его запустить INDXcoin и обменник Kingdom Wealth Exchange.

Продажа INDXcoin позволила привлечь почти $3,2 млн. По крайней мере, $1,3 млн из них пошли непосредственно семье Регаладо или были использованы для их личной выгоды, говорится в жалобе, поданной в окружной суд Денвера. На прошлой неделе в видеообращении Эли Регаладо сказал, что обвинения в том, что он присвоил $1,3 млн – правдивы.

«Из $1,3 млн полмиллиона пошли в налоговую службу, а несколько сотен тысяч долларов пошли на ремонт дома, который Господь повелел нам сделать».

Согласно жалобе, супруги также якобы потратили средства своих инвесторов на Range Rover, роскошные сумки, ювелирные изделия, услуги по дому, аренду лодок и приключения на снегоходах. Пара была обвинена в нарушении положений закона Колорадо о ценных бумагах по борьбе с мошенничеством.

Комиссар штата Колорадо по ценным бумагам Тунг Чан подала обвинения в гражданском мошенничестве после того, как к ней обратились люди, инвестировавшие INDXcoin и потерявшие деньги.

Пастор Регаладо утверждал, что Бог сказал ему, что инвесторы станут богатыми, если вложат деньги в INDXcoin. Он рекламировал криптовалюту как низкорискованную высокодоходную инвестицию, привязанную к средней стоимости 100 лучших криптовалют.

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На самом деле актив INDXcoin был неликвидным и практически ничего не стоящим, как говорится в сообщении отдела ценных бумаг. Криптовалюта была доступна только на Kingdom Wealth Exchange. Регаладо закрыл обменник – так что актив уже негде продать.

«Мы поверили слову Божию и продавали криптовалюту без четкого плана. Мы все еще верим в то, что Бог совершит чудо. Бог совершит чудо в финансовом секторе».

В комментариях к видео Регаладо десятки людей продолжают уверять его, что Бог «перевернет ситуацию».

Эли Регаладо, его жена и три его компании обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами, нелицензированной брокерско-дилерской деятельности, продаже незарегистрированных ценных бумаг и навязывании конструктивного доверия. Они должны предстать перед окружным судом Денвера на следующей неделе.

Источник: NBC