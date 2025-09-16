Найбільше за 12 років захоплення Monero: пул Qubic випустив прихований найдовший ланцюг

Блокчейн Monero зазнав найбільшої реорганізації за багато років 14 вересня. Реорганізація 18 блоків анулювала 117 транзакцій та викликала занепокоєння спільноти.

Майнінговий пул Qubic видав прихований ланцюг, котрий став довшим за основний. Вузли автоматично визнали його правильним та анулювати відповідні блоки колишнього основного. Аналітики називають реорганізацію блокчейну найбільшою в історії, та припускають зусилля Qubic щодо недопущення обвалу монети. Також багато хто критикує надійність Monero та навіть припиняє транзакції. Проте курс XMR зріс на кілька відсотків і зараз становить $322.

Думки також сходяться на тому, що мережі Monero доведеться поступитися децентралізацією на противагу агресивному захопленню блокчейну з боку Qubic. Як метод пропонується тимчасова DNS-фільтарція блоків операторами вузлів, щоб приймати їх лише з серверів, які мають довіру спільноти.

«Якщо ніхто в спільноті Monero не сприйматиме реорганізацію блоків серйозно, то цей дамоклів меч завжди висітиме над головою Monero… Атаки подвійних витрат можуть насправді не відбутися, але якщо вони будуть… вони не обов’язково вимагають понад 51% хешрейту…», — заявляє Ю Сянь, засновник SlowMist.

Раніше, 12 серпня, Qubic заявив перехоплення контролю над 51% хешрейту. Згодом дослідники це спростували, проте була занепокоєна атаками та почала говорити навіть про необхідність зміни алгоритму консенсусу Proof-of-Work.

