Новини Крипто 16.09.2025 comment views icon

Найбільше за 12 років захоплення Monero: пул Qubic випустив прихований найдовший ланцюг

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Найбільше за 12 років захоплення Monero: пул Qubic випустив прихований найдовший ланцюг
X, @vinibarbosabr

Блокчейн Monero зазнав найбільшої реорганізації за багато років 14 вересня. Реорганізація 18 блоків анулювала 117 транзакцій та викликала занепокоєння спільноти.

Майнінговий пул Qubic видав прихований ланцюг, котрий став довшим за основний. Вузли автоматично визнали його правильним та анулювати відповідні блоки колишнього основного. Аналітики називають реорганізацію блокчейну найбільшою в історії, та припускають зусилля Qubic щодо недопущення обвалу монети. Також багато хто критикує надійність Monero та навіть припиняє транзакції. Проте курс XMR зріс на кілька відсотків і зараз становить $322.

Найбільше за 12 років захоплення Monero: пул Qubic випустив прихований найдовший ланцюг

Думки також сходяться на тому, що мережі Monero доведеться поступитися децентралізацією на противагу агресивному захопленню блокчейну з боку Qubic. Як метод пропонується тимчасова DNS-фільтарція блоків операторами вузлів, щоб приймати їх лише з серверів, які мають довіру спільноти.

«Якщо ніхто в спільноті Monero не сприйматиме реорганізацію блоків серйозно, то цей дамоклів меч завжди висітиме над головою Monero… Атаки подвійних витрат можуть насправді не відбутися, але якщо вони будуть… вони не обов’язково вимагають понад 51% хешрейту…», — заявляє Ю Сянь, засновник SlowMist.

Понад 3,500 вебсайтів заразили прихованими майнерами Monero — хакери заробляли криптовалюту на відвідувачах

Раніше, 12 серпня, Qubic заявив перехоплення контролю над 51% хешрейту. Згодом дослідники це спростували, проте була занепокоєна атаками та почала говорити навіть про необхідність зміни алгоритму консенсусу Proof-of-Work.

Джерело: Forklog

Популярні новини

arrow left
arrow right
Співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс продав криптовалют на мільйони в очікуванні падіння BTC та ETH
Хакери вкрали у криптобіржі BigONE $27 млн
Це зрада: праця розробника криптобіржі CoinDCX «на стороні» коштувала компанії $44  млн
Співзасновник Terraform Labs До Квон визнав себе винним у обвалі стейблкоїна TerraUSD
Вперше з кінця 2024 року 90% адрес Ethereum стали прибутковими
Рада нарешті візьметься за легалізацію криптовалют наступного тижня
Глобальна капіталізація крипторинку вперше сягнула $4 трлн
Найбільші біржі провели лістинг токенів проєкту Трампа World Liberty Financial
Прощавай, Tornado Cash? У США заборонять криптомікшери
ETH націлився на $5 тис.: тим часом ліквідовано позицій трейдерів на $152 млн
Зображення милої панди перетворює Linux‑системи на чужі машини для майнінгу криптовалют
Ethereum встановив рекорд: 121 млн ETH в обігу
Понад 3,500 вебсайтів заразили прихованими майнерами Monero — хакери заробляли криптовалюту на відвідувачах
Біткоїн полетів униз: ліквідовано позицій трейдерів на $514 млн
Популярний криптогаманець MetaMask запускає власний стейблкоїн mUSD
Після 12 років британець припинив пошуки вінчестера з 8 тис. біткоїнів, який випадково викинув у смітник
Трамп і його родина розбагатіли на $6 млрд після старту торгів токеном World Liberty Financial
До кінця року біткоїн може досягти $126 тис., — звіт JPMorgan
ETH оновив історичний рекорд і... полетів вниз
Бойфренд вкрав у вдови легендарного кантрі-музиканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн
Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати