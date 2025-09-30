В Лондоне осудили "королеву биткоина": конфисковано BTC на $7,3 млрд

В Лондоне завершился громкий процесс, связанный с биткоином, над гражданкой Китая Чжиминь Цян, известной под именем Яди Чжан. Женщина признана виновной в отмывании средств после многомиллиардной мошеннической аферы.

Речь идет о рекордном изъятии криптовалюты стоимостью более £5,5 млрд ($7,3 млрд) — крупнейшем за всю историю мировых правоохранительных практик. Предпринимательница обещала инвесторам фантастические прибыли — от 100% до 300% вложенных средств. Ее компания собрала около 40 млрд юаней от более 128 тысяч человек.

Рекламируя биткоин как «цифровое золото», Чжан быстро получила славу и прозвище «Bitcoin Queen». Схема действовала с 2014 по 2017 год в Китае, который сейчас даже официально рассматривает возможность введения крипто-юаня. Но после краха пирамиды мошенница конвертировала деньги в криптовалюту и сбежала в Великобританию.

В 2018 году полиция Лондона получила информацию о движении подозрительных активов. Следователи обнаружили 61 тысячу биткоинов, которые сначала оценивались в сотни миллионов фунтов. Но резкий рост курса сделал это дело еще более впечатляющим: сегодня стоимость изъятого достигает более £5,5 млрд. Для сравнения, предыдущий рекорд — конфискация 94 тысяч биткоинов в США после взлома биржи Bitfinex в 2016 году — составлял «всего» $3,6 млрд на момент ареста активов. А недавний взлом швейцарской крипто-платформы SwissBorg принес злоумышленникам $4,1 млн.

После побега в Британию Чжан пыталась «отмыть» деньги через покупку недвижимости. Помогала ей сообщница Цзян Вэнь, которую ранее приговорили к шести годам и восьми месяцам заключения. Саму «королеву биткоина» арестовали в 2018 году, после чего расследование продолжалось несколько лет. Полиция тесно сотрудничала с китайскими правоохранителями, собирая доказательства мошеннического происхождения средств.

Руководитель подразделения экономических и киберпреступлений лондонской полиции Уилл Лайн назвал дело «одной из крупнейших операций по противодействию отмыванию денег в британской истории» и примером того, как международное взаимодействие помогает раскрывать финансовые преступления.

Эта история имеет еще и более широкий контекст: криптовалюты, которые позиционируются как независимый и децентрализованный инструмент, все чаще становятся полем для масштабных мошенничеств. Для инвесторов урок очевиден: «золотые горы» и обещания сверхприбылей в криптосекторе почти всегда скрывают ловушку. И хотя государства постепенно учатся изымать даже цифровые активы, шанс вернуть деньги жертвам остается минимальным.

Источник: Metropolitan Police