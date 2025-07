Золота ера криптовалют: адміністрація Трампа хоче втиснути цифрові активи в усі сфери

Дональд Трамп до того, як вдруге обійняти посаду президента, обіцяв зробити США криптостолицею світу. Не просто ж так великі криптокомпанії витратили сотні мільйонів доларів на його передвиборчу кампанію та просування лобістів до Конгресу. Настав час повертати кошти.

Самим Трампам, за даними Fores, вже вдалось заробити на криптовалютних проєктах щонайменше $1 млрд. І їхня імперія лише зростає. Навіть трейдери жартують, що для зміни динаміки ринку або ціни якогось активу достатньо однієї публікації президента США у соцмережах.

Криптовалюту у США активно легалізують та просувають. У липні Трамп підписав ключовий законопроєкт: Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act) — про правовий статус та регулювання стейблкоїнів. Ще два законопроєкти, Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) — про прозорість ринку цифрових активів, та про заборону CBDC, поки що не схвалені Сенатом США.

Натомість 30 липня робоча група Білого дому з питань криптовалют оприлюднила 160-сторінковий звіт, в якому запропонував детальну структуру для регуляторів і законодавців стосовно цифрових активів.

Цей звіт став результатом багатомісячних зусиль робочої групи з криптовалют, створеної Трампом, яка включає секретарів скарбниці та торгівлі, генерального прокурора та інших експертів. Криптоскептик у минулому, Трамп наказав своїй адміністрації посилити американську криптовалютну індустрію.

Золота ера криптовалют

«Завдяки впровадженню цих рекомендацій політики можуть забезпечити лідерство США в блокчейн-революції та започаткувати Золоту еру криптовалют», — йдеться в документі.

Об’ємний звіт надає низку рекомендацій щодо структурування криптовалютних ринків та розподілу регуляторних обов’язків серед федеральних агентств, включно з Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) та Комісією торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

В ньому закликали цих регуляторів «негайно… надати ясність учасникам ринку з питань реєстрації, зберігання, торгівлі та ведення обліку» та «дозволити інноваційним фінансовим продуктам досягти споживачів без бюрократичних затримок».

У звіті також наполягли, щоб Конгрес прийняв законодавство, яке «охоплює технологію децентралізованих фінансів та визнає потенціал інтеграції технології в основні фінанси». І провести «модернізацію наших правил боротьби з відмиванням грошей» через криптовалютні мережі.

Також там йдеться про потенційний зиск від інтеграції DeFi-технологій — автоматизованих платформ для кредитування та запозичення криптоактивів — в основні фінанси.

Робоча група з криптовалют рекомендувала Міністерству фінансів та Податковій службі США переглянути раніше видані рекомендації щодо оподаткування такої діяльності, як майнінг та стейкінг.

Керівник відділу досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл назвав звіт «дуже амбітним та ідеологічно чітким» та «сильною підтримкою цифрових активів», але застеріг, що «успіх залежатиме від двопартійних законодавчих дій, регуляторного виконання та того, наскільки добре він збалансує свободу, інновації та фінансову доброчесність».

Рука руку миє

Демократи давно кричать про небезпеку, але їх ніхто не чує. Трамп запустив мемкоїн TRUMP, сини тримають частку у фірмі з майнінгу біткойнів American Bitcoin. Трампи також запустили криптоплатформу World Liberty Financial та стейблкоїн USD1. Trump Media, найбільшим акціонером якої є президент США, накопичила приблизно $2 млрд у біткоїнах — чим не повноцінна криптовалютна імперія?

Очевидно, що особисто Трамп та наближені можуть виграти від подальшого поглиблення прийняття криптовалют. А Білий дім тим часом стверджує, що конфлікту інтересів немає, оскільки активи Трампа знаходяться в трасті, до якого він не має прямого доступу, бо ними керують його діти.

Тим часом 28 липня Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) оголосила про затримку рішення щодо схвалення заявки на біржовий фонд (ETF) на основі спотового BTC від Trump Media & Technology Group (TMTG) до 18 вересня.

14% дорослих американців володіють криптовалютою

У червні компанія Gallup оприлюднила опитування, яке показало, що 14% дорослого населення США володіє криптовалютою (у 2018 році цей показник був 2%, а у 2021 році — 6%). Наразі 17% інвесторів заявляють, що володіють біткойнами або іншою криптовалютою. Водночас після падіння з 72% у 2018 році до 58% у 2021 році, відсоток інвесторів, які заявляють, що ніколи не будуть володіти криптовалютою, сьогодні становить 64%. Але лише 4% респондентів сказали, що розглядають купівлю криптовалюти в найближчому майбутньому, тоді як 17% сказали, що ця можливість їх цікавить, але найближчим часом купувати не збираються. Ще 60% взагалі не зацікавлені в придбанні криптовалюти.

Люди з доходом домогосподарства понад $90 тис. були значно більш схильні (19%) купувати криптовалюту, ніж бідніші верстви (9%).

При цьому більша частина опитаних знає і вважає криптовалюту ризиковими активами. Тут варто нагадати, що понад 813 тис. інвесторів зазнали збитків на загальну суму $2 млрд після придбання мемкоїна TRUMP, а Trump Organization та партнери заробили $100 млн на комісіях.