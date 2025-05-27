«Тупі писаки» Financial Times мали рацію: Trump Media раптово згадала, що таки купить біткоїнів на $2,5 млрд

Медіакомпанія родини Трампа Trump Media and Technology Group (TMTG), яка стоїть за соцмережею Truth Social, хоче залучити приблизно $2 млрд у вигляді нового капіталу і ще $1 млрд за допомогою конвертованих облігацій. Ці кошти підуть на купівлю біткоїна на інших криптовалют, повідомили шість інсайдерів Financial Times. Видання додало, що умови, терміни та суми можуть змінитися. Публікація вийшла 26 травня.

Представники TMTG у відповідь заявили, що «у Financial Times працюють тупі писаки, які слухають ще тупіші джерела». Представники Дональда Трампа-молодшого не відповіли на запити видання щодо коментаря. Представник Білого дому відмовився коментувати.

І ось 27 травня на офіційному сайті Trump Media and Technology Group з’явився пресреліз. У ньому повідомляється, що компанія залучить $2,5 млрд для створення біткоїн-скарбниці. TMTG уклала угоди з приблизно 50 інституційними інвесторами, згідно з якими компанія Трампів погодилася випустити та продати приблизно $1,5 млрд звичайних акцій та $1 млрд основної суми 0,00% конвертованих старших забезпечених облігацій, з валовими надходженнями в сукупності приблизно $2,5 млрд у рамках приватного розміщення.

Yorkville Securities, LLC та Clear Street LLC будуть співголовними агентами з розміщення, а BTIG, LLC та Cohen & Company Capital Markets — співагентами з розміщення. Cantor Fitzgerald & Co. виступила фінансовим консультантом. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP виступає юридичним консультантом. Reed Smith LLP виступає юридичним консультантом агентів з розміщення. Crypto.com та Anchorage Digital опікуватимуться біткоїн-скарбницею Trump Media.

Після перемоги на виборах минулого року Трамп передав свою 53% частку в TMTG, яка зараз коштує близько $3 млрд, у відкличний траст під наглядом свого сина Дональда-молодшого.

Минулого тижня Трамп провів закритий гала-обід для 200 топінвесторів мемкоїна TRUMP у своєму маєтку Trump National Golf Club під Вашингтоном. Видання Wired розкритикувало страви, що там подавали.

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Раніше видання Financial Times повідомляло, що Trump Media and Technology Group веде переговори про придбання криптовалютної біржі Bakkt шляхом обміну акціями.

Джерело: TMTG, Financial Times