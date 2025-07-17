Чи завершиться «Криптотиждень» перемогою стейблкоїнів?

У понеділок, 14 липня, біткоїн подолав бар’єр у $123 тис., а Ethereum вперше з лютого піднявся вище $3 тис. А загальна капіталізація криптовалют досягла нового максимуму у розмірі понад $3,84 трлн, що близько до ВВП Великобританії. Що сприяло цьому зростанню? Частково це був оптимізм щодо регуляторних змін. Палата представників США планувала обговорити три криптозаконопроєкти між 14 і 18 липня. Законопроєкт про регулювання стейблкоїнів — GENIUS Act, законопроєкт про прозорість ринку цифрових активів — CLARITY Act, який встановлює чіткі визначення того, що є цінним папером, криптовалютою або стейблкоїном, та законопроєкт про заборону CBDC, який по суті запобігав би запуску Федеральним резервом цифрового долара.

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Республіканці Палати представників США наприкінці минулого тижня оголосили, що понеділок стане початком «Криптотижня».

І розпочався він невдало

У вівторок не вдалося отримати достатньо голосів у Палаті представників для переходу до дебатів. Але сам факт того, що ці законодавчі зміни на порядку денному і просунулися так далеко, так швидко, ставить питання про те, чи зможе криптоіндустрія тепер офіційно стати мейнстрімом, тобто, буденним явищем.

Криптовалюти опинилися в центрі уваги у 2025 році, не в останню чергу через зростання загальної капіталізації ринку та зміни ставлення уряду США до цього питання.

Однак ні зростання цін на токени, ні політичні настрої ще не означають перехід до загального прийняття криптовалют. Тому холдерам слід спостерігати за такими трендами:

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Збільшення використання стейблкоїнів. Якщо буде прийнятий GENIUS Act — він надасть регуляторну ясність цій індустрії, особливо щодо резервів, аудитів та правил «Знай свого клієнта» (KYC). Це може стати трампліном для банків, торговців, фінтех-компаній і навіть ритейлерів для випуску власних монет. Якщо споживачам стане дешевше робити покупки, використовуючи стейблкоїни Amazon або Walmart, це може стати революцією. Змінена ніша стейблкоїнів дасть споживачам у нестабільних економічних умовах легший доступ до доларів, що збільшить використання цифрових активів у всьому світі. Це, своєю чергою, може стати великим поштовхом для таких блокчейн-мереж як Ethereum і Solana.

Глобальне прийняття грошових переказів. Однією з переваг блокчейн-технології є те, що користувачі можуть здійснювати швидкі, недорогі транскордонні транзакції. Компанія Precedence Research оцінила цей ринок майже в $29 млрд у 2025 році та прогнозує, що він може вирости до понад $103 млрд до 2034 року.

Наприклад, PayPal вже запустив власний стейблкоїн, побудований на мережі Ethereum. MoneyGram співпрацює зі Stellar. Міжнародні платежі цілком можуть вивести криптовалюту в мейнстрим, особливо якщо буде прийнято законодавчий акт про регулювання стейблкоїнів у США.

Чи зможе біткоїн зміцнити свою позицію як цифрове золото. BTC вже показав виняткову стійкість останніми місяцями. Поки невизначеність тарифів та геополітичні напруження трусили фондові ринки, провідна криптовалюта зросла майже на 70%. Цю криптовалюту часто згадують як засіб захисту від інфляції та збереження вартості, але це не завжди підтверджувалося ціною. Наприклад, коли інфляція в США була високою у 2021 та 2022 роках, біткоїн був занадто волатильним. Це змінилося 2025 році. Частково тому, що спотові ETF полегшили інвестування для великих компаній. Згідно з Bitcoin Treasuries, на момент написання під управлінням спотових біткоїн-ETF знаходиться понад $150 млрд.

Збільшений інституційний капітал зазвичай приносить більше стабільності, а також більше грошей від керівників активами, хедж-фондів, пенсійних фондів тощо. Важливо тепер те, чи зможе Біткойн залишатися стабільним, особливо якщо економіка похитнеться. Сім місяців хорошої продуктивності ще не роблять його цифровим золотом.

GENIUS Act все ближче

Минулого місяця GENIUS Act пройшов у Сенаті з широкою двопартійною підтримкою, що потенційно має створити правила для ринку стейблкоїнів вартістю $250 млрд.

Стейблкоїни прив’язують свою вартість до менш волатильного фінансового активу, найчастіше до долара США. Тобто, вони менш волатильні та ризиковані, ніж інші цифрові токени, що робить їх кращим засобом обміну для цілодобових банківських платежів та інших фінансових послуг. Circle є великим емітентом стейблкоїнів і підтримує прийняття GENIUS Act. Стейблкоїни зберігаються та обмінюються на блокчейні, технології публічного реєстру, що лежить в основі інших криптовалют.

Але один з найбільших ризиків полягає в тому, що цифрова валюта може «відв’язатися» від свого базового активу, якщо вартість або ліквідність активу зміниться. Це може спричинити торгові втрати або системні ринкові ризики неплатоспроможності та ліквідності. Наприклад, у 2023 році банкрутство банків США Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Bank спричинило відв’язування стейблкоїнів USDC і DAI.

Також стейблкоїни схильні до ринкової волатильності, технологічних ризиків, залежні від попиту, пропозиції та ринковій ліквідності.

Поки GENIUS Act чекає на схвалення Конгресу, деякі з найбільших банків США вже розглядають, як вони можуть інтегрувати стейблкоїни у свій бізнес, оскільки стикаються зі конкуренцією від великих фінтех-гравців, таких як Circle. Citigroup, третій за величиною банк США за активами, вже розробляє можливості цифрової валюти в спробі розширити доходи та залучити клієнтів. JPMorgan Chase, найбільший банк США, також планує використовувати стейблкоїни.

16 липня президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що провів зустріч в Овальному кабінеті «з 11 з 12 конгресменів та конгресменок, необхідних для прийняття» GENIUS Act. І після короткої дискусії вони всі погодилися проголосувати «за».