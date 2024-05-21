Влад Яценко, Дмитро Запорожець та інші. З’явився топ найбагатших IT-підприємців України

Видання NV склало рейтинг найбагатших IT-підприємців України. Перші місця у ньому посіли бізнесмени, які орієнтовані на західні ринки — Влад Яценко, Дмитро Запорожець та Тарас Кицмей і Ярослав Любінець з SoftServe.

Влад Яценко (Revolut)

Виторг за 2023 рік 37,3 млрд грн, 7,5 тис. співробітників

Влад Яценко — найуспішніший на сьогодні український IT-бізнесмен, співзасновник фінтех-компанії Revolut, що вже дев’ять років пропонує клієнтам можливість користуватися картками, займатися біржовою торгівлею, обміном криптовалют та операціями з банкоматами через мобільний додаток.

Сам Яценко, уродженець Миколаєва, уже багато років мешкає в Лондоні, а Велика Британія — ключовий ринок для Revolut, який становить приблизно п’яту частину її бізнесу.

Дмитро Запорожець (GitLab)

Виторг за 2023 рік 18,7 млрд грн, 2,1 тис. співробітників

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У 2011 році Дмитро Запорожець працював у сервісній IT-компанії у рідному Харкові. Для роботи йому доводилося використовувати сервіс від Microsoft GitHub. Підприємець вважав його незручним, тож розробив аналогічний продукт із меншими обмеженнями для внутрішнього користування і назвав його GitLab. Так з’явилася платформа з відкритим вихідним кодом для управління Git-репозиторіями (архівами даних). Вона дозволяє фахівцям із розробки ПО інтегрувати робочі процеси в єдиній системі та спільно працювати над продуктом у віддаленому режимі.

Через рік до Запорожця приєднався нідерландець Сід Сібранді з пропозицією монетизувати та масштабувати технічне рішення. У 2018‑му GitLab стала «єдинорогом» із капіталізацією $ 1,1 млрд, а у 2021-му вийшла на IPO. Так «дитина» Запорожця залучила понад $ 800 млн, а її капіталізація зросла до $ 15 млрд.

На початку повномасштабного вторг­нення GitLab припинив продажі у Росії та Білорусі.

Тарас Кицмей, Ярослав Любінець (SoftServe)

Виторг за 2023 рік 18,5 млрд грн, 11 тис. співробітників

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Тарас Кицмей разом із партнерами — аспірантами Львівської політехніки, зокрема Ярославом Любінцем, заснували SoftServe у Львові в 1993 році. Тоді це була одна з перших аутсорсингових компаній у країні.

SoftServe працює у сфері розробки програмного забезпечення і надання консультаційних послуг. І не тільки в Україні, а й у країнах ЄС, США, Канаді, Латинській Америці, Сінгапурі й ОАЕ.

На початку 2024‑го SoftServe приєдналася до міжнародного консорціуму, що розроблятиме технологічні рішення для будівництва на Місяці в межах програми NASA.

Ілля Виноградський, Роман Мартиненко, Ігор Горін (Astound Commerce)

Виторг за 2023 рік 14,3 млрд грн, 1,3 тис. співробітників

Найвідоміші світові бренди, такі як Skechers, Calvin Clein, Under Armour, Puma, Adidas, Jimmy Choo, Nespresso, Campari Group та багато інших, стали клієнтами Astound Commerce. Її засновники — українці Ілля Виноградський, Роман Мартиненко та Ігор Горін більшу частину життя провели в США, де 2000 року й створили свою компанію. В IT Ukraine Association назвали Astound Commerce найбільшою у світі фірмою, що спеціалізується на e-commerce: за час існування вона запустила понад 400 сайтів з інтернет-торгівлі. «Від досліджень і стратегії до маркетингу й технічної підтримки ми налагоджуємо довгострокові відносини з брендами, щоб сприяти стабільному зростанню» — так описують діяльність Astound Commerce на її корпоративному сайті.

Крім США компанія має офіси в Німеччині, Великій Британії, Болгарії, Колумбії, Індії, Словаччині та Україні.

Олексій Скрипник (ELEKS)

Виторг за 2023 рік 12,3 млрд грн, 2 тис. співробітників

ELEKS існує стільки ж, скільки й незалежна Україна: компанію в 1991 році заснували Олексій Скрип­ник-стар­ший, його дружина Євгенія та син Олексій Скрипник-молодший для виконання замовлень енергетичних підприємств. Нині ж ця родинна фірма представлена у 13 країнах світу та надає послуги з розробки програмних продуктів, консультування та забезпечення контролю якості.

За даними рейтингу The Global Outsourcing-2022 від профільної асоціації IAOP, компанія входить до 100 найкращих аутсорсингових підприємств світу.

Розробки компанії використовувалися в Голлівуді, зокрема на зйомках блокбастерів Квант милосердя і Людина-павук, та додатками для автоматизації діяльності медичних установ на кшталт інформаційної системи Doctor Eleks.

23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного російського вторгнення, 57‑річний Скрипник-молодший раптово помер.

Олександр Конотопський (Ajax Systems)

Виторг за 2023 рік 11,3 млрд грн, 3,3 тис. співробітників

Засновник Ajax Systems киянин Олександр Конотопський навчався в КПІ за спеціальністю телекомунікаційні системи та мережі. Майбутній підприємець розпочав працювати вже з третього курсу: серед іншого він торгував китайськими системами сигналізації. Їхня якість була низька, тому 2009 року Конотопський вирішив створити власне виробництво таких систем.

Ajax було зареєстровано у 2011 році, і з цього моменту почалася її експансія в Україні. Проте вже за два-три роки через нестабільність у країні та початок війни компанія активізувала розвиток на глобальному ринку, залучивши портфельних інвесторів.

Зараз Ajax Systems — найбільший у Європі виробник систем безпеки з можливостями розумного будинку. Компанія має заводи в Україні й Туреччині. Загалом Ajax має 2,5 млн користувачів на 187 ринках.

Вікторія Лівшиц (Grid Dynamics)

Виторг за 2023 рік 10,1 млрд грн, 3,9 тис. співробітників

Харків колись був домом Вікторії Лівшиц, а Каліфорнія стала домом для її IT-компанії Grid Dynamics.

Лівшиц перебралася до США багато років тому, а Grid Dynamics заснувала у 2006‑му. Компанія спеціалізується на наданні послуг з цифрової транс­формації, зокрема, для ритейлерів, а також гравців фінансового та технологічного ринків. Команда Лівшиц вважається одним зі світових лідерів у цій сфері, а серед її клієнтів є такі глобальні велетні, як Google, PayPal, Visa, Raymond James, Tesla тощо.

Grid Dynamics має офіси у 13 країнах — у Великій Британії, Нідерландах, Мексиці, Швейцарії, Індії, Польщі, Молдові, а також в Україні — Києві, Львові, Харкові, Дніпрі. Чотири роки тому компанія стала публічною, її ринкова капіталізація становить $ 898 млн.

Андрій Павлів, Дмитро Косарєв (N-iX)

Виторг за 2023 рік 7,8 млрд грн, 2,2 тис. співробітників

Створена у Львові Андрієм Павлівим та Дмитром Косарєвим компанія N-iX понад 20 років розробляє програмне забезпечення майже для будь-чого. Її фахівці в офісах у 25 країнах Європи та Америки займаються хмарними технологіями, аналізом даних, інтернетом речей, штучним інтелектом, машинним навчанням тощо. У портфелі N-iX є проєкти, створені для 350 клієнтів у сфері виробництва, логістики, телекомунікацій, фінтеху, ритейлу, енергетики, охорони здоров’я, Agritech, Ed-tech. Серед замовників — Bosch, Siemens, e-bay. А ще N-iX разом із десятком-півтора інших українських компаній регулярно потрап­ляє до сотні найкращих аутсорсерів світу, який складає міжнародна асо­ціація IAOP.

Наталія Аньон (Svitla Systems)

Виторг за 2023 рік 6,8 млрд грн, 1 тис. співробітників

Наталія Аньон майже 30 років мешкає в США, з них останні 21 колишня громадянка України володіє та керує Svitla Systems, створеною нею компанією — розробником ПО, що потрапила до сотні найкращих аутсорсерів світу від міжнародної асоціації IAOP.

Проєкти Svitla, що надають замовникам можливість проводити власну трансформацію за допомогою цифрових, хмарних, data- та інших технологій, зосереджено переважно в США та Європі. Серед клієнтів Аньон та Ко є представники найрізноманітніших індустрій, а найбільш відомі — це виробник платіжних терміналів Ingenico та фармацевтична компанія AstraZeneca.

Svitla має офіси в Каліфорнії, Києві, а також у деяких країнах Латинської Америки та навіть в Індії.

Андрій Іванов, Олександр Строжемін (Trinetix)

Виторг за 2023 рік 5,8 млрд грн, 850 співробітників

Trinetix у 2011 році заснували українські айтівці Андрій Іванов та Олександр Строжемін. Останній і досі залишається CEO компанії.

Строжемін понад 25 років працює в IT-бізнесі й раніше керував сту­дією ігрової локалізації та саунд-продакшену Plantation Studio. Проте світова фінансово-економічна криза 2008‑го внесла свої корективи — довелося перейти на розробку мобільних застосунків та рішень доповненої реальності для українського ритейлу. У той час це не було мейнстрімом, однак на розробників звернули увагу американські замовники.

Тепер Trinetix — це непублічна сервісна компанія, в активі якої близько 2 тис. виконаних проєктів. У серпні 2023 року її міноритарну частку придбав венчурний фонд Hypra Ігоря Перції та Дмитра Волконського, що може надати бізнесу нового поштовху для розвитку.

Наблизилися до топ-30, утім не потрапили в рейтинг, власники сервісної компанії SPD Technology Богдан Халяпін та Олександр Садовський (0,7 млрд грн офіційної виручки); Олексій Глуховський (Matter Labs, 0,7 млрд грн) та Ярослав Ажнюк, Андрій Клен й Олександр Нескін (Petcube, 0,5 млрд грн).