Новини ШІ 18.03.2026 comment views icon

76% малих бізнесів вже використовують ШІ — і майже всі хочуть навчання

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

AI Generated

Якщо ви думаєте, що ШІ — це розвага великих корпорацій із командами дата-сайєнтистів, статистика каже інше. Три чверті малих американських компаній (76%) вже використовують ШІ-інструменти — і більшість задоволена результатом.


Це не футуристика, це вже щоденна реальність “головних вулиць” американських міст. Опитування Goldman Sachs серед 1256 підприємців із програми 10,000 Small Businesses фіксує: 93% із тих, хто спробував ШІ, кажуть — воно того варте. Кожен із них міг би написати рецензію зі зірочками. Головна перевага, яку називають 84% — це ефективність: менше часу на рутину, більше — на те, що справді важливо. І ні, роботи поки що нікого не звільняють: 87% власників кажуть, що ШІ радше підсилює їхню команду, ніж замінює людей.

Але є нюанс

Використовувати ШІ і справді перебудувати під нього бізнес — різні речі. Лише 14% малих компаній кажуть, що технологія глибоко вшита в їхні ключові процеси. Для більшості це поки що окремі завдання: автоматизувати розсилку, скласти текст для сайту, прискорити документообіг. Системного підходу немає — і самі підприємці це визнають.

Причини? Банальні: не вистачає технічних знань, важко зорієнтуватися у виборі інструментів, і є реальний страх — а раптом мої дані десь “утечуть”? Ці бар’єри добре знайомі будь-кому, хто пробував освоїти щось нове без нормального супроводу.


Держава? Так, але пізніше

73% підприємців прямо кажуть: їм потрібне навчання, живі приклади і хтось, хто допоможе з впровадженням. Запит є — і він дійшов до Конгресу. Законопроєкт AI for Main Street Act підтримують 85% опитаних. Він уже пройшов Палату представників і тепер чекає на схвалення в Сенаті.

Ідея проста: задіяти вже існуючі центри підтримки малого бізнесу по всій країні й перетворити їх на точки ШІ-освіти для підприємців. Паралельно ринок рухається своїм ходом. Intuit — платформа, якою користуються мільйони малих бізнесів для бухгалтерії та фінансів — уже інтегрує можливості Anthropic. Поки великі корпорації будують власні ШІ-відділи, малий бізнес підключається до готових рішень через знайомі інструменти.

А що Україна?

Лютневе дослідження AICPA CIMA підтверджує загальний тренд: чим менша компанія, тим гостріше відчувається брак ШІ-компетенцій і тим важче конвертувати нові інструменти в реальний прибуток. Цей “американський” сюжет має цілком конкретне українське продовження. Дефіцит кадрів, обмежені бюджети, невизначеність — наші підприємці стикаються з тими самими питаннями: з чого почати, кого навчати, чи безпечно довіряти процеси алгоритму? Досвід США показує: де є нормальне навчання і партнерство з вендорами — там ШІ перестає бути страшним словом і стає робочим інструментом. Питання в тому, чи з’являться в Україні ті, хто візьметься це організувати.

Спецпроєкти
Джерело: СPA Practice Advisor

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати