Belkin UltraCharge Pro 25W MagSafe Stand: швидше заряджання й тихе охолодження, яке справді працює

Belkin стала однією з перших компаній, що представила нові 25-ватні MagSafe зарядні станції, і сьогодні ми розглянемо флагманську модель UltraCharge Pro. Вона пропонує сертифіковане заряджання Qi2.2 25W з опціональною активною системою охолодження ChillBoost. Давайте подивимось, чи виправданий апгрейд із старої 15-ватної моделі, і чи справді вентилятор і швидше заряджання мають сенс.

Belkin UltraCharge Pro 25W MagSafe Stand доступна у двох кольорах — темно-сірому або світлому — із хромованими деталями. Ціна її становить 5399 грн. У комплекті є адаптер живлення 45 Вт USB-C і кабель USB-C довжиною 1,5 м.

Основні характеристики:

  • Бездротове заряджання до 25 Вт — у п’ять разів швидше, ніж звичайне;
  • Технологія активного охолодження ChillBoost стабілізує температуру;
  • Заряджання iPhone від 0 до 50% за 25 хвилин;
  • Преміальні матеріали: хромована обробка та м’який силікон;
  • Важка основа для зручного розміщення однією рукою;
  • Регульований кут нахилу — горизонтальне або вертикальне положення;
  • Підтримка стандарту Qi2 25W Certified;
  • У комплекті: USB-C ↔ USB-C кабель (1,5 м) та адаптер живлення 45 Вт;
  • Мінімум 85% матеріалів — вторинна сировина;
Дизайн і якість збірки

Почнемо з дизайну. Виглядає пристрій добре, хоча мені особисто більше імпонують тонші та мінімалістичні моделі 15 Вт від Satechi, Nomad чи Twelve South. Але жоден із цих брендів поки не має 25-ватної Qi2.2-моделі, тож, ймовірно, коли вони з’являться, коштуватимуть не менше. Тож зовнішній вигляд Belkin UltraCharge Pro мені не здається поганим — просто трохи масивнішим, ніж хотілося б.

Втім, товста основа має й перевагу: у ній розміщена електроніка для живлення системи охолодження та забезпечення 25 Вт потужності. Завдяки цьому база досить важка, і зарядка надійно стоїть на столі — не ковзає й не хитається.

Особливо приємним є полірований металевий тримач, який підтримує основну MagSafe-панель та зарядний модуль для Apple Watch. Це додає пристрою відчуття преміальності та стилю. Так, він трохи «збирає» відбитки пальців, але їх легко стерти, і торкатись до нього часто не доведеться.

Основа та MagSafe-панель покриті м’яким гумовим покриттям. Я не фанат таких матеріалів — вони приємні на дотик, але швидко притягують пил і ворсинки. У цьому випадку ситуація не критична: пил прибрати можна м’якою серветкою, але все ж хотілося б, щоб виробники техноаксесуарів перестали використовувати цю текстуру.

ChillBoost — активне охолодження

Я зазвичай не звертаю великої уваги на активне охолодження в зарядках — класичні 15W MagSafe-станції мене цілком влаштовують. Але після кількох тижнів використання цієї моделі мушу визнати: ChillBoost справді допомагає.

Зазвичай, під час довгих відеодзвінків мій iPhone показував повідомлення “Charging on Hold… until iPhone returns to normal temperature”. Це траплялося на звичайних 15W зарядках. З Belkin UltraCharge Pro я жодного разу не бачив цього попередження.

Щодо рівня шуму — тут приємний сюрприз. У вбудованому вентиляторі практично не чути роботи. Під час дзвінків чи перегляду відео його просто неможливо помітити. Шум мінімальний навіть у повній тиші, і, за потреби, вентилятор можна вимкнути перемикачем ззаду.

Сенс охолодження полягає не лише в контролі температури, а й у прискоренні заряджання.

Швидкість заряджання Qi2.2 25W

Ця модель належить до нової серії Belkin із підтримкою Qi2.2 25W. Я не з тих, хто постійно вимірює швидкість зарядки, бо 15 Вт мені зазвичай вистачає. Проте тести показали: iPhone 16 Pro (на iOS 26) зарядився з 2% до 50% приблизно за 25 хвилин — це відповідає показникам інших 25W зарядок.

З охолодженням результат ще кращий:

  • Без вентилятора: з 0% до 80% — ~1 год 25 хв.
  • З увімкненим вентилятором: ~1 год.

Тобто різниця близько 10–15 хвилин, і це підтверджує, що активне охолодження дійсно дозволяє Qi2.2 працювати на повну потужність.

Модуль для Apple Watch заряджає з 0 до 80% приблизно за 45–48 хвилин (тестовано з Apple Watch Ultra 2), а базова Qi-панель — стандартні 5 Вт, як і очікувалося.

Загалом, зарядка працює швидше за 15-ватну модель, але точна швидкість залежить від вашого смартфона, залишку заряду та сценарію використання. На всіх протестованих пристроях — iPhone Air, 16 Pro, 17 і 17 Pro — результати стабільно кращі.

Підсумок

Для мене головне питання — чи варто платити 5399 грн лише за новий дизайн, швидше заряджання та вентилятор. Особисто я не відчуваю великої потреби в апгрейді, але для багатьох користувачів, яким важлива максимальна швидкість і стабільність зарядки, це рішення має сенс.

Belkin завжди робила одні з найнадійніших і найякісніших зарядок, і UltraCharge Pro 25W не виняток. Це, мабуть, найкраща 25-ватна MagSafe-зарядка, яку зараз можна купити. Питання лише в тому, чи варті додаткові 10 Вт потужності та вентилятор витрат. Для мене — ні, але для тих, хто цінує швидкість і технології, ця модель точно має бути у короткому списку фаворитів.

Джерело: 9to5toys.com

