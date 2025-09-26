Графіка в Silent Hill f: персональне пекло для консолей та чистилище для ПК

Серія ігор Silent Hill вже давно розміняла свій другий десяток. Мало які з вікових проєктів геймдеву отримали друге дихання завдяки повноцінним рімейкам, як сталося з Silent Hill 2 Remake. І ось на вулиці фанатів туманного міста завітало справжнє свято, адже світ побачила Silent Hill f — повноцінне продовження у японському сетингу від Neobards Entertainment.

Рік тому я згадував легендарний шедевр від Konami у дописі Silent Hill 2 — безсмертна легенда та твоє персональне чистилище. Тому, як давній фанат серії, не міг обійти стороною новинку. В цій коротенькій замітці я хочу описати своє перше враження саме від графічної частини Silent Hill f. Ігрових механік та сюжету торкатися не буду, адже повноцінний огляд ви скоро й так прочитаєте на ІТС найближчим часом.

Нарешті реліз

Silent Hill f розроблена на графічному рушії Unreal Engine 5 (хто б сумнівався), як і Silent Hill 2 Remake, хоча розробники в цих іграх різні. Digital Foundry вже давно встигли поділитися першими враженнями від Silent Hill f та порівняти її продуктивність на Gamescom не тільки на ПК, але й на PlayStation 5. В цілому, враження від демо були позитивними, як і від програмного освітлення Lumen, але залишилися питання щодо оптимізації та FPS.

Після релізу виявилось, що насправді не все так просто. Але про все по черзі…

Якщо ми згадаємо Silent Hill 2 Remake, то він запам’ятався не тільки новим поглядом на старі ідеї, але й серйозними системними вимогами. Якщо ви зібралися пограти в нього у роздільній здатності 4К на максималках та RT-ON, то будьте готові до серйозних витрат на топові відеокарти рівня NVIDIA RTX 5080 чи навіть RTX 5090.

Наприклад, моя Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE не може собі дозволити високі налаштування у 4К з комфортним фреймрейтом. На ній же я спробував запустити Silent Hill f в QuadHD і подивитися, на що можна розраховувати.

Що з оптимізацією на ПК?

Насправді гра дуже гнучка в плані налаштувань і можна підібрати задовільний пресет навіть на старі системи. Простори ютубу рясніють відеопроходженнями, де Silent Hill f запускають на високих (FullHD+ТАА) налаштуваннях навіть на 1080 Ti, якій вже виповнилося 8 років. 50-60 FPS — цілком гідний результат для легендарного ветерана GTX епохи. А ось якщо ви зібралися пограти по-дорослому на QuadHD та 4К, без компромісів, то ситуація стає іншою.

ПК панам доступне широке асорті налаштувань. Це той випадок, коли дійсно відчуваєш різницю між Пресетом High і Very High. Попри велику кількість повзунків одним з найважливішим на відеокартах Radeon стане Anti-Aliasing Quality. Тут ми маємо FSR, FXAA, TAA і TSR.

FSR цілком прийнятний для проходження, але не для перфекціоністів. Тому на AMD Radeon 9070 XT приходиться обирати між кількістю кадрів та якістю самої картинки. Я обрав другий варіант і найкраще цьому сприяє TSR Quality.

На початку Silent Hill f зустрічає нас густою рослинністю околиць міста Ебісугоака. Вона суттєво навантажує відеопідсистему. Кількість кадрів варіюється від 50 FPS (короткочасні моменти) до 70 к/с.

Якоїсь фізики та взаємодії з оточенням в гру “не завезли”. Біля будиночків висять дубові, наче з морозу рушники, які не поворухнуться, навіть якщо в них в’їде вантажівка. Травичка та кущі не прогинаються, коли через них проходить Хінако. Але Silent Hill f не про це і великої ролі ці моменти не грають.

З самого початку Silent Hill f відчуваються флешбеки. По аналогії з Silent Hill 2 Remake, де в самому початку Джейм Сандерленд бачить з оглядового майданчика туманні околиці, Хінако також знаходить таке місце. Саме тут можна зробити порівняння від якого стане боляче всім хейтерам DLSS.

Як сильно я не приглядався до цього скріншоту, але великої різниці між класичним рендером + TSR на 9070 XT та DLSS Quality на 5070 Ti laptop я не побачив. (Дяка Odysseus за скрін з NVIDIA). Причому, щоб добитися такого результату моя десктопна відеокарта пихтіла споживаючи 300+ Вт з розетки, а 5070Ti laptop працювала з вдвічі меншим TGP, ще й видавала більше FPS.

А ось приклад усіх 4-х систем згладжування. Як бачите, на них важко дивитися без сліз, окрім TSR звичайно.

В місті FPS суттєво більший, ніж на початку, адже там немає такої кількості рослинності, що сильно навантажує графічну підсистему.

В кат-сценах фреймрейт фіксується на поділці 30 фпс, що виглядає трішки дивно для ПК.

Тіні, текстури та освітлення в Silent Hill f виглядають просто чудово. Але щоб насолодитися саме “тією” картинкою в 4К чи QuadHD, потрібна мінімум 9070 XT для фанатів AMD, або відеокарти від NVIDIA з великим обсягом відеопам’яті.

ПК версія не обійшлась без деяких негараздів, таких як статори, що можуть з’явитися при переході між локаціями. Також спостерігається проблема в так званих шейдерних статерах, які компілюються на льоту гри, чим і спричиняють затримки. Їх можна розпізнати по збільшеному навантаженню на процесор.

Загалом при першому запуску гри йде компіляція шейдерів. А вже наступні ігрові сесії позбавлені цього процесу. Як бачимо розробники вирішили піти по іншому шляху на відміну від того ж S.T.A.L.K.E.R. 2, де компіляція шейдерів відбувається після кожного нового запуска гри. І якщо ви думаєте, що зменшивши налаштування Silent Hill f уникнете статорів, то це не так.

З усім тим на моїй конфігурації я не помітив великих проблем на максимальному пресеті в QuadHD. Програмне освітлення Lumen додає картинці величезний бонус до краси.

А що на консолях?

З лав фанатів PS5 Pro доноситься стогін та “пекельні борошна”. Все тому, що там працює рідний апскейлер PSSR, який не можливо вимкнути. Silent Hill f рендериться в 720p і вже потім доводиться до ладу, якщо цей процес можна так назвати. Режимів графіки в ній немає зовсім, як і в X-BOX Series S.

А ось в PS5 та Xbox Series X доступні пресети “Якість” та “Продуктивність”. В режимі продуктивності на PS5 ви отримаєте картинку, яка доступна власникам 8-річної NVIDIA GTX 1080Ti. Загалом, фанатам PS5 Pro пощастило найменше, так що ПК пани можуть бути спокійними.

Як у порівнянні з Silent Hill 2 Remake?

Основна відмінність в технологічності Silent Hill 2 Remake та Silent Hill f — це те, що в першій можна увімкнути RTX. Великої користі від цього не спостерігається, але зате ігровий процес значно просідає від падіння FPS.

В цілому Silent Hill f виглядає в рази краще і просто на голову вища за рімейк другої частини. Коли заходиш в Туманне місто на озері Толука після пригод Хінако, ця різниця виглядає ще разючішою. Тому можна впевнено заявити, що Neobards Entertainment вдалося зробити маленьке технологічне диво.

Я впевнений, що найближчим часом виправлять як консольні, так і ПК негаразди, відкривши шлях старим фанатам до міста, яке може стати як вашим персональним пеклом, так і чистилищем.