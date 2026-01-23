Всі анонси Xbox Developer Direct 2026: трейлер Fable, Forza Horizon 6 та інші

Fable

2025 рік завершився купою гарних ігор і настав час розпочати “нову сторінку”, і однією з перших Microsoft провела презентацію Xbox Developer Direct. Розробники поділилися проєктами, якими вони готові порадувати гравців Xbox, ПК та Game Pass у 2026-му.

На противагу літнього Xbox Games Showcase, на якому показали десятки ігор різних жанрів, Developer Direct розповів про ті, що вийдуть найближчими місяцями. Цьогорічна презентація очікувано краще розкрила Forza Horizon 6 та довгоочікуваний перезапуск класичної RPG‑серії Fable. Якщо ви не дивилися трансляцію, ця стаття допоможе швидко ознайомитися з усім, що показала Microsoft.

Forza Horizon 6

Xbox Developer Direct 2026 розпочався з презентації Forza Horizon 6, над якою працювала британська студія Playground Games. Після США, Великої Британії та інших країн, події гри переносяться в Японію. Спершу ти турист, який хоче потрапити на фестиваль Horizon. Персонаж проходить випробування, бере участь у змаганнях Horizon Rush і поступово відкриває нові браслети. Золотий браслет це “квиток” до особливого острова Legend з ексклюзивними локаціями.

За словами розробників, Японія це найбільша мапа в історії серії Horizon з великою різноманітністю біомів і значними сезонними змінами. Розробники співпрацювали з консультантами та особисто приїжджали в Японію, зібравши численні матеріали, щоб якнайкраще передати атмосферу країни. Поступово гравець відкриватиме міські локації Токіо з сільськими районами Японії, включно з горою Фудзі.

Forza Horizon 6 розширить автопарк до 550 автомобілів із глибшою кастомізацією. Наприклад, шини отримають нову систему візуального зношування. Частину машин можна буде знаходити й купувати прямо на мапі. Кожен доступний будинок отримає персоналізовані гаражі.

На старті маєток гравця має занедбаний вигляд, але під час проходження його можна змінювати та облаштовувати. У грі залишаються всі старі функції доступності, а також додаються нові. Крім того, можна буде створювати власні траси будь-де на мапі й робити це разом із друзями.

Дата релізу: 19 травня 2026 року

Платформи: Xbox та ПК, а пізніше на PlayStation

Beast of Reincarnation

Наступною новинкою стала екшн-гра від студії Game Freak, відомої за серією Pokémon. Це несподіваний жанровий експеримент студії: дія відбувається у постапокаліптичній Японії через 2000 років. На презентації Xbox творці розповіли про геймплей, похмуру атмосферою та механіки.

Головна героїня Емма мандрує похмурими руїнами цивілізації, колись зруйнованої “поганню”, разом із вовкоподібним напарником Куо. Персонажка має дивне “виноподібне” волосся, яке додали не просто як елемент дизайну. Вони дають дівчині унікальні здібності для пересування.

На своєму шляху Емма і Куо зустрічають “малефактів”. Це такі небезпечні істоти, що одночасно нагадують тварин і рослин. Саме вони стали причиною загибеллю світу. Перемагаючи їх, Емма поглинає їхню “погань” у своє тіло завдяки своїм силам. Найнебезпечніші малефакти Нуші загрожують Столиці, останньому оплоту людства. Головні герої мають зупинити їх, а фінальною метою стане битва з особливо небезпечним Beast of Reincarnation.

Крім химерних істот, у грі присутні големи. Колись давно люди намагалися врятуватися від загибелі світу, переселивши свої душі у механічні тіла. Та з плином часу ці душі поступово руйнувалися, а големи втратили людську сутність, перетворившись на небезпечних ворогів.

Дівчина і вовкоподібний напарник володіють силами, пов’язаними з “поганню”. Завдяки цьому їхній бій доволі цікавий: коли Емма відбиває удари, Куо накопичує енергію. Потім напарник виконує потужний прийом Blooming Art, який завдає великої шкоди всім ворогам поруч. Це відкриває для Емми нові атаки. У міру проходження гри з’являються нові навички, а також різні варіанти кастомізації через спорядження та інші знахідки.

Дата релізу: влітку 2026

Платформи: Xbox, ПК та PlayStation + Game Pass з першого дня

Kiln

Microsoft несподівано представила нову гру студії Double Fine Productions, відомої за Psychonauts та Keeper. Їхній проєкт Kiln це мультиплеєрна “гончарна” пригода про створення і руйнування.

Гравці “ліплять” унікальні глиняні вироби, які стають живими як персонажами. Потім ваші творіння починають битися на різних мапах. Там гравцям треба донести воду до печі суперників, загасити її полум’я та не забути захистити власну. Кожна форма виробу має свої сильні й слабкі сторони, особливі здібності та анімації, тож вибір виробу впливає на тактику бою.

Самі мапи теж різноманітні. Деякі мають спеціальні маршрути, які відкриваються лише певним типам глиняних персонажів. Унікальні предмети будуть перекривати вам шляхи, як-от губки, що вбирають воду. Загалом рівні стилізовані під античну міфологію. Double Fine обіцяє регулярні оновлення, нові режими й активності. Незабаром стартує закрите бета‑тестування.

Дата релізу: весна 2026 року

Платформи: Xbox, ПК та PlayStation

Fable

Microsoft завершила презентацію Xbox Developer Direct 2026 перезапуском Fable від Playground Games. Гра починається з дитинства персонажа у тихому сільському містечку. Він перший герой Альбіону за багато поколінь, який збирається силами і вирушає у велику пригоду. Це відкритий мальовничий світ, який обожнюють фанати старих RPG: йди туди, куди несуть ноги. Гравець побачить знайомі Бауерстоун, Гільдію героїв та інші локації.

Перезапуск Fable робить акцент на виборі та його наслідках, насичених історіях і фірмовому для серії гуморі. Персонажа можна буде детально кастомізувати, як-от налаштовувати обличчя. Крім прокачки героя та бойових умінь, вас чекають “негеройські” справи: побудувати собі будинок, “крутити” романи (навіть декілька одночасно) та одружитися зі своїм фаворитом.

Світ у грі реагуватиме на кожне ваше рішення. NPC запам’ятають, якщо ви поводилися як “козел”, і не будуть зустрічати героя “хлібом з сіллю”. Так, виселений мешканець може стати недружнім, що позначатиметься на репутації. Альбіон обіцяють зробити максимально чутливим до вибору гравця. Ваші слова й дії впливатимуть на розвиток історії, а важливі рішення матимуть довготривалі наслідки. Наприклад, вбивши велетня, ви залишаєте його тіло біля міста, що знижує ціну землі й викликає невдоволення серед жителів.

Playground називає це “грою всередині гри”. Подібний геймплей завжди був важливою частиною класичних Fable, тож команда розробників захотіла не лише зберегти впізнаваний стиль, а й покращити його.

Дата релізу: восени 2026 року

Платформи: Xbox, ПК та PlayStation

На цьому презентація добігає кінця. Попри невелику кількість показаних ігор, серед них є справді масштабні та амбітні проєкти, які точно зацікавлять гравців. Навесні очікується вихід Forza Horizon 6 та Kiln, а влітку й восени по ще одному великому релізу.

