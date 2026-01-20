Пейзажі нової Fable розкривають збільшений масштаб гри

Нова Fable / MP1st, X

Ігри Fable, зокрема, перша, не могли похвалитися величезними картами. Судячи з ескізів, це може змінитися у новій грі.

Концепт-арт від художника Fable, котрий вже не працює над нею, включає нові локації та знайомі місця з кількох ігор серії. Здається, гравців можуть чекати не тільки коридорні локації, але й щось більше, буквально. Сайт MP1st опублікував ескізи, але слід пам’ятати, що розробник більше не бере участь у процесі, тож гра може суттєво відрізнятися. Проте деякі деталі відповідають тим, що були в офіційних трейлерах.

Як пише Notebookcheck, очікується, що події перезавантаження Fable відбуватимуться на більшому Альбіоні, що дозволить традиційне дослідження відкритого світу, як в інших іграх. Зображення, що просочилися в мережу, свідчать про значне розширення масштабу.

Деякі арти зосереджені на Бладстоуні, жорстокій прибережній громаді, що з’явилася у Fable 2. Одне зображення, позначене назвою міста, показує ринковий район. Видно дороги до Арени, Острова пабів та вказівники з ім’ям Джейкоб. Інші ілюстрації зображують можливу садибу персонажу гравця. В одному з прикладів вона вирує життям, перш ніж потоп, ймовірно, спустошив її.

Анонсована у 2020 році, нова гра Fable все ще не дає відповідей на багато запитань. Ймовірно, Microsoft запропонує більше деталей RPG від Playground Games під час Xbox Developer Direct 22 січня. Досі відомо лише, що гра вийде у 2026 році.