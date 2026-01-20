Новини Ігри 20.01.2026 comment views icon

Пейзажі нової Fable розкривають збільшений масштаб гри

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Пейзажі нової Fable розкривають збільшений масштаб гри
Нова Fable / MP1st, X

Ігри Fable, зокрема, перша, не могли похвалитися величезними картами. Судячи з ескізів, це може змінитися у новій грі.

Концепт-арт від художника Fable, котрий вже не працює над нею, включає нові локації та знайомі місця з кількох ігор серії. Здається, гравців можуть чекати не тільки коридорні локації, але й щось більше, буквально. Сайт MP1st опублікував ескізи, але слід пам’ятати, що розробник більше не бере участь у процесі, тож гра може суттєво відрізнятися. Проте деякі деталі відповідають тим, що були в офіційних трейлерах.

Як пише Notebookcheck, очікується, що події перезавантаження Fable відбуватимуться на більшому Альбіоні, що дозволить традиційне дослідження відкритого світу, як в інших іграх. Зображення, що просочилися в мережу, свідчать про значне розширення масштабу.

Деякі арти зосереджені на Бладстоуні, жорстокій прибережній громаді, що з’явилася у Fable 2. Одне зображення, позначене назвою міста, показує ринковий район. Видно дороги до Арени, Острова пабів та вказівники з ім’ям Джейкоб. Інші ілюстрації зображують можливу садибу персонажу гравця. В одному з прикладів вона вирує життям, перш ніж потоп, ймовірно, спустошив її.

Анонсована у 2020 році, нова гра Fable все ще не дає відповідей на багато запитань. Ймовірно, Microsoft запропонує більше деталей RPG від Playground Games під час Xbox Developer Direct 22 січня. Досі відомо лише, що гра вийде у 2026 році.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Microsoft представила нові Xbox, і в них навіть можна грати
Творець Fallout: сучасні ігри страждають від спроб "бути всім для всіх", раніше вони були більш нішевими
Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років
На PS5 стартували попередні завантаження S.T.A.L.K.E.R. 2 — гра важить понад 150 ГБ
Акторка "Фолаут" планує пограти в GTA 6, але найбільше любить "розслабляючу" гру для PS4
Плавність рухів: утиліта ShaderBeam імітує ЕПТ-екран на моніторах з високою частотою оновлення
CD Projekt RED: нова трилогія The Witcher вийде протягом 6 років
GSC перенесла контентне оновлення S.T.A.L.K.E.R. 2 на два дні
Квентін Тарантіно відновив втрачений розділ з "Вбити Білла" для Fortnite
Користувачі Microsoft "випадково" переходять на Windows 11 — в попередній версії зникла кнопка відкладення оновлень
Клієнт Steam став повністю 64-бітним
Bloomberg: росіяни вербують геймерів з ПАР на війну в Україні через шутер Arma 3
Гру можна знищити в один клік: Steam видалив горор з 82% рейтингу через єдину скаргу
Офіційно: Dead Island 3 вийде у 2028 році, над грою вже працюють "всі розробники" студії
Польські ЗМІ: The Witcher 3 отримає DLC з локацією в стилі "Дюни”
Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру
Баг у Steam перезаписує завантажену гру, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою
Багаторічний мод Doom II став повноцінною грою: вийшов горор-шутер Total Chaos з рейтингом 88%
Настільна гра S.T.A.L.K.E.R. з українською локалізацією: передзамовлення відкрито, ціна — ₴5200 зі знижкою
Плюс один геймер з Голлівуду: Брендан Фрейзер застряг на The Legend of Zelda 2017 року, але уникає гайдів для проходження
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати