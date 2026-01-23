Нова Fable вийде восени: відео геймплею та багато інформації про гру

На Xbox Developer Direct студія Playground Games та Microsoft нарешті оприлюднили безліч інформації про Fable та показали багато хвилин геймплею.

Розробники вкотре підтвердили, що гра буде саме перезавантаженням серії та називатиметься просто Fable. На гравця очікують Бауерстоун, Гільдія героїв та інші знайомі місця. Пригоди почнуться з перетворення рідного села на камінь незнайомцем. Гра сконцентрована на виборі варіантів та наслідках, драматичних історіях та традиційному для серії британському гуморі. Персонаж гравця отримає багато можливостей кастомізації — зокрема, обличчя, про що хвилювалися фанати.

“Це свобода йти куди хочеш, робити те, що хочеш, бути героєм, яким хочеш бути. І це саме те, що лежить в основі нашої гри. Ми хочемо, щоб ви були героєм, яким хочете бути. Тож свобода є абсолютно центральною для неї”, — розповів IGN засновник та голова Playground Ральф Фултон.

Відкритий світ з мальовничими лісами, пагорбами та галявинами, селами та хуторами, а також великими містами можна буде досліджувати без перешкод. Цей світ не буде пустим: у ньому мешкають понад 1000 NPC, створених вручну, з якими можна розмовляти. Вони матимуть власні звички, заняття та інші індивідуальні особливості. Світ буде меншим, ніж ігри Forza Horizon, сильно змінений рушій яких використовується, тому що розрахований на швидкість пересування коня, але набагато більшим, ніж Skyrim.

У грі надзвичайно важлива мораль та репутація — люди знатимуть не тільки її загальне значення, але й пам’ятатимуть конкретні вчинки. Репутація у різних регіонах відрізнятиметься. Проте мораль не змінюватиме зовнішність персонажа, як це було у першій Fable. І сама концепція моралі відрізнятиметься від оригіналу.

“Наша система моралі більше стосується відтінків сірого. Вона більше стосується суб’єктивності моралі, яку ми, чесно кажучи, бачимо у світі сьогодні. Немає об’єктивного добра, немає об’єктивного зла. Ви не можете змусити всіх у світі погодитися, що щось є злом або щось є добром. Такого просто не буває. […] Немає об’єктивного добра та зла. А оригінальні ігри ґрунтувалися на тому, що існувало об’єктивне добро та об’єктивне зло, і ви були десь на цій шкалі, і саме це визначало, як змінювалася ваша зовнішність”, — каже Фултон.

Крім проходження сюжету, у гравця Fable буде багато занять. Можна буде придбати кожен будинок або бізнес у грі та заробляти гроші, або ж влаштуватися на роботу. У кожну будівлю можна буде зайти. NPC також можна буде наймати та звільняти. У кожного NPC можна буде закохатися, потім одружитися та завести дітей. Поціновувачі бою зустрінуть кокатріксів та інших нових великих ворогів. Подолати їх допоможе ближня та далекобійна зброя, магія, збивання з ніг.

“Минуло багато часу з моменту завершення трилогії Fable. Минуло багато часу відтоді, як Fable взагалі існувала. Тож є багато людей, які ще не грали у Fable, і нам потрібно переконатися, що вони також сприймають це як гру, в якій хочуть долучитися. Тож створення гри Playground, яка насправді не має бути рабськи заснована на оригіналах, привело нас до того моменту, коли я дивлюся на гру, яка за своєю суттю вірна цим оригінальним іграм. Але я думаю, що в ній також є багато чого, що справді сподобається сучасним гравцям”.

Перезавантажена Fable вийде восени 2026 року на ПК (Steam), Xbox X та S, Xbox Cloud Gaming та PlayStation 5. Як власність Microsoft, Fable у перший день буде Game Pass. Розробники не назвали точної дати, але очікується, що гра з’явиться до релізу GTA 6 у листопаді.

Джерела: IGN, XGTV