Microsoft анонсувала Forza Horizon 6: найбільша карта в серії, сетинг Японії і реліз у 2026 році
Forza Horizon 6 / Microsoft

Microsoft офіційно анонсувала Forza Horizon 6 — нову частину перегонів, яка вперше перенесе гравців до Японії.

Після США, Австралії, Південної Європи, Великої Британії та Мексики фестиваль Horizon нарешті вирушає на Схід. І саме там розробники підготували найбільшу карту в історії серії, новий рівень деталізації й найамбітніше місто — Токіо. Forza Horizon 6 обіцяє значно більше пандусів для розгонів, колекційних предметів, місій і перегонів. Усе це — на карті, яка не лише просторіша, а й щільніша за попередні.

Playground Games прагнула відправити серію до Японії ще з моменту виходу першої гри, але зробити це дозволили лише останні технічні досягнення. За словами артдиректора студії Дона Арсета, DLC Hot Wheels для Forza Horizon 5 допомогло команді спроєктувати складну систему естакад Токіо у FH6.

Нова гра поєднає міські локації столиці з сільськими районами Японії, включно з горою Фудзі. А ще традиційно провернуться сезонні зміни. Водночас культурна консультантка Кьоко Ямашіта зазначила, що команда прагнула поєднати перегони та справжній дух Японії, зберігши дух Horizon.

Раптовий тизер став приємним бонусом для користувачів. Інтерес до серії не згасав, оскільки цього року ігри Xbox вистрілили на PlayStation — Forza Horizon 5 та Indiana Jones очолили чарти PS Store. Тож підозрюємо “японська” наступниця чекатиме, коли зможе увірватися в топ продажів.

Гра буде доступна в Xbox Game Pass і підтримуватиме Xbox Play Anywhere. Forza Horizon 6 вийде у 2026 році, спочатку на ПК та Xbox, а згодом і на PlayStation 5.

Джерело: IGN

