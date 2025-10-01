10 новинок з презентації Amazon: телевізори, колонки з сенсорним екраном, Vega OS та багато іншого

Amazon провела велику презентацію 2025 року, і компанія влаштувала справжній шквал новинок у всіх своїх лінійках: Echo, дверні дзвінки Ring, Kindle, Fire TV та інші пристрої.

Amazon заявила, що її чотири нові пристрої Echo — Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 та Echo Show 11 — стали найпотужнішими в історії компанії. А прихильників Kindle може зацікавити нова лінійка Kindle Scribe, де вперше з’явилася кольорова модель. Розглянемо коротко головні новини.

Alexa+ і нова Vega OS

Amazon розширює інтеграцію Alexa+, а також представила власну систему Vega OS, яка замінює Android у Fire TV Stick 4K Select. Vega працює швидко навіть із 1 ГБ оперативної пам’яті й підтримує всі основні стримінгові сервіси (Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube, Apple TV+, HBO Max, Tubi, Pluto TV, Starz, Paramount+, Peacock). Однак завантаження сторонніх застосунків більше неможливе, що може обмежити частину користувачів. Інтерфейс в цілому нагадує попередню версію на Android.

Echo Dot Max

Amazon суттєво оновила лінійку розумних колонок Echo Dot. Нова модель отримала два динаміки, а також “майже втричі потужніший бас” порівняно з Echo Dot 5-го покоління. Всередині працює новий процесор AZ3, що покращує роботу мікрофонів і точність розпізнавання мови.

Пристрій має сучасний дизайн із 3D-тканинним покриттям без швів. Заявлена підтримка Alexa+. Ціна становить $99,99, а старт продажів запланований на 29 жовтня.

Echo Studio

Оновлена версія Echo Studio (нащадок моделі 2019 року) стала на 40% компактнішою, але при цьому підтримує Dolby Atmos, просторовий звук, має сабвуфер із великим ходом та три повночастотні динаміки. Новинка може працювати у зв’язці з іншими колонками для створення домашнього кінотеатру.

Echo Studio коштує $219,99.

Echo Show 8 та 11

Amazon оновила лінійку розумних колонок із дисплеями. Тепер доступні дві моделі — з екранами 8 та 11 дюймів за ціною $179,99 та $219,99 відповідно.

В новинках поліпшено кути огляду, а фронтальна камера на 13 Мп може розпізнавати користувача й показувати персоналізовану інформацію. Завдяки Alexa+ Store пристрої підтримують інтеграцію з тисячами сервісів, від Uber до Oura.

Перші 4K-дзвінки Ring

Amazon представила одразу сім нових пристроїв Ring, включно з першими 4K моделями: Wired Doorbell Pro, Spotlight Cam Pro, Floodlight Cam Pro та Outdoor Cam Pro. Вони отримали нову систему Retinal Vision (на базі ШІ), яка забезпечує кращу роботу в темряві та 10-кратний зум.

Search Party для пошуку загублених тварин

Amazon додала нову функцію Search Party для камер Ring. Вона дозволяє знаходити загублених собак за допомогою колективного аналізу відеопотоків із камер у районі. У листопаді функція запрацює для собак, а згодом і для котів та інших тварин.

Нові телевізори Fire TV

Amazon оновила всі серії Fire TV — 2-Series, 4-Series і Omni QLED. Діагоналі — від 32 до 75 дюймів. Ціни становлять від $159 за базову 32-дюймову модель до $1199 за 75-дюймову QLED версію. Omni QLED отримали підтримку Dolby Vision, HDR10+ Adaptive, а також на 40% швидший процесор і на 60% вищу яскравість.

Усі нові Fire TV оснащені технологією Amazon Omnisense, яка вмикає телевізор, коли ви входите в кімнату, і вимикає його, коли ви виходите, а також новим режимом Dialogue Boost.

Fire TV Stick 4K Select

Новий стримінговий пристрій позиціонують як “найшвидший 4K-стік з ціною до $40”. Він працює на новій операційній системі Vega OS (як і нові пристрої Echo), підтримує Alexa+ та різноманітні функції штучного інтелекту. Наприклад, пристрій зможе виконати перехід до певної сцени у фільмі, якщо ви попросите його про це. І ще він оснащений усіма основними потоковими сервісами.

Ціна Fire TV Stick 4K Select становить $39,99.

Камери Blink

Amazon представила дві нові камери. Версія Outdoor 2K Plus — це камера з живленням від батареї, яка може стежити за зовнішньою частиною будинку. Вона має роздільну здатність 2K і, очевидно, має покращену роботу в умовах низької освітленості. Її ціна становить $89,99. Деякі функції, такі як виявлення осіб і транспортних засобів, потребують підписки на Blink Plus.

Версія Mini 2K+ призначена для внутрішнього використання. Вона пропонує аналогічні функції, як і її Outdoor-брат, але натомість потребує дротового живлення. Ціна цієї моделі становить $49,99.

Blink Arc

Нова камера з оглядом 180°, що досягається завдяки двом сенсорам. Недоліком є ​​те, що для отримання повного 180-градусного огляду вам потрібен план передплати Blink Plus. Також знадобиться всепогодний адаптер живлення Blink, щоб використовувати пристрій на вулиці. Ціна становить $99,99.

Джерело: 9to5google, techradar