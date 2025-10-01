Новини Пристрої 01.10.2025 comment views icon

10 новинок з презентації Amazon: телевізори, колонки з сенсорним екраном, Vega OS та багато іншого

Вадим Карпусь

Amazon провела велику презентацію 2025 року, і компанія влаштувала справжній шквал новинок у всіх своїх лінійках: Echo, дверні дзвінки Ring, Kindle, Fire TV та інші пристрої.

Amazon заявила, що її чотири нові пристрої Echo — Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 та Echo Show 11 — стали найпотужнішими в історії компанії. А прихильників Kindle може зацікавити нова лінійка Kindle Scribe, де вперше з’явилася кольорова модель. Розглянемо коротко головні новини.

Alexa+ і нова Vega OS

Amazon розширює інтеграцію Alexa+, а також представила власну систему Vega OS, яка замінює Android у Fire TV Stick 4K Select. Vega працює швидко навіть із 1 ГБ оперативної пам’яті й підтримує всі основні стримінгові сервіси (Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube, Apple TV+, HBO Max, Tubi, Pluto TV, Starz, Paramount+, Peacock). Однак завантаження сторонніх застосунків більше неможливе, що може обмежити частину користувачів. Інтерфейс в цілому нагадує попередню версію на Android.

10 новинок з презентації Amazon: телевізори, колонки з сенсорним екраном, Vega OS та багато іншого

Echo Dot Max

Amazon суттєво оновила лінійку розумних колонок Echo Dot. Нова модель отримала два динаміки, а також “майже втричі потужніший бас” порівняно з Echo Dot 5-го покоління. Всередині працює новий процесор AZ3, що покращує роботу мікрофонів і точність розпізнавання мови.

Пристрій має сучасний дизайн із 3D-тканинним покриттям без швів. Заявлена підтримка Alexa+. Ціна становить $99,99, а старт продажів запланований на 29 жовтня.

Echo Studio

Оновлена версія Echo Studio (нащадок моделі 2019 року) стала на 40% компактнішою, але при цьому підтримує Dolby Atmos, просторовий звук, має сабвуфер із великим ходом та три повночастотні динаміки. Новинка може працювати у зв’язці з іншими колонками для створення домашнього кінотеатру.

Echo Studio коштує $219,99.

10 новинок з презентації Amazon: телевізори, колонки з сенсорним екраном, Vega OS та багато іншого

Echo Show 8 та 11

Amazon оновила лінійку розумних колонок із дисплеями. Тепер доступні дві моделі — з екранами 8 та 11 дюймів за ціною $179,99 та $219,99 відповідно.

В новинках поліпшено кути огляду, а фронтальна камера на 13 Мп може розпізнавати користувача й показувати персоналізовану інформацію. Завдяки Alexa+ Store пристрої підтримують інтеграцію з тисячами сервісів, від Uber до Oura.

Перші 4K-дзвінки Ring

Amazon представила одразу сім нових пристроїв Ring, включно з першими 4K моделями: Wired Doorbell Pro, Spotlight Cam Pro, Floodlight Cam Pro та Outdoor Cam Pro. Вони отримали нову систему Retinal Vision (на базі ШІ), яка забезпечує кращу роботу в темряві та 10-кратний зум.

10 новинок з презентації Amazon: телевізори, колонки з сенсорним екраном, Vega OS та багато іншого

Search Party для пошуку загублених тварин

Amazon додала нову функцію Search Party для камер Ring. Вона дозволяє знаходити загублених собак за допомогою колективного аналізу відеопотоків із камер у районі. У листопаді функція запрацює для собак, а згодом і для котів та інших тварин.

Нові телевізори Fire TV

Amazon оновила всі серії Fire TV — 2-Series, 4-Series і Omni QLED. Діагоналі — від 32 до 75 дюймів. Ціни становлять від $159 за базову 32-дюймову модель до $1199 за 75-дюймову QLED версію. Omni QLED отримали підтримку Dolby Vision, HDR10+ Adaptive, а також на 40% швидший процесор і на 60% вищу яскравість.

Усі нові Fire TV оснащені технологією Amazon Omnisense, яка вмикає телевізор, коли ви входите в кімнату, і вимикає його, коли ви виходите, а також новим режимом Dialogue Boost.

10 новинок з презентації Amazon: телевізори, колонки з сенсорним екраном, Vega OS та багато іншого

Fire TV Stick 4K Select

Новий стримінговий пристрій позиціонують як “найшвидший 4K-стік з ціною до $40”. Він працює на новій операційній системі Vega OS (як і нові пристрої Echo), підтримує Alexa+ та різноманітні функції штучного інтелекту. Наприклад, пристрій зможе виконати перехід до певної сцени у фільмі, якщо ви попросите його про це. І ще він оснащений усіма основними потоковими сервісами.

Ціна Fire TV Stick 4K Select становить $39,99.

10 новинок з презентації Amazon: телевізори, колонки з сенсорним екраном, Vega OS та багато іншого

Камери Blink

Amazon представила дві нові камери. Версія Outdoor 2K Plus — це камера з живленням від батареї, яка може стежити за зовнішньою частиною будинку. Вона має роздільну здатність 2K і, очевидно, має покращену роботу в умовах низької освітленості. Її ціна становить $89,99. Деякі функції, такі як виявлення осіб і транспортних засобів, потребують підписки на Blink Plus.

Версія Mini 2K+ призначена для внутрішнього використання. Вона пропонує аналогічні функції, як і її Outdoor-брат, але натомість потребує дротового живлення. Ціна цієї моделі становить $49,99.

Blink Arc

Нова камера з оглядом 180°, що досягається  завдяки двом сенсорам. Недоліком є ​​те, що для отримання повного 180-градусного огляду вам потрібен план передплати Blink Plus. Також знадобиться всепогодний адаптер живлення Blink, щоб використовувати пристрій на вулиці. Ціна становить $99,99.

Джерело: 9to5google, techradar

