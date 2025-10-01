Amazon представила нові Kindle Scribe — три рідери із ШІ та версією "в кольорі" за $630

Amazon

Amazon представила нові “читалки” Kindle Scribe з підтримкою функцій штучного інтелекту і першу кольорову версію.

Нові Kindle Scribe (версія з підсвіткою та без)

Остання версія Kindle Scribe отримала 11-дюймовий екран з покриттям проти відблисків, має товщину 5,4 мм і важить 400 г. Рідер на 40% швидший за попередника під час письма чи перегортання сторінок, а також оснащений новим текстурованим склом для покращення тертя (коли електронне перо ковзає по екрану, щоб створювати відчуття, ніби ви пишете на папері).

Пристрій оснащений новим чотириядерним процесором, збільшеним обсягом пам’яті та новітньою технологією дисплея Oxide, яка робить процес введення “ще плавнішим”.

Kindle Scribe пропонується у двох версіях: з підсвіткою та без. Перша надійде у продаж до кінця цього року за ціною $500, друга — на початку наступного за ціною $430.

Kindle Scribe Colorsoft

Вперше серія рідерів Kindle Scribe отримає кольорову версію — з 11-дюймовим екраном на електронному чорнилі. Colorsoft використовує технологію, яка створює м’які кольори, що не ріжуть очі, як РК-дисплей. Додатково Amazon розробила новий рушій рендерингу, який покращує кольори та забезпечує швидке та природне написання. Доступні 10 кольорів пера, 5 кольорів маркера та інструмент затінення для градієнтних ефектів.

Kindle Scribe Colorsoft забезпечує “тижні автономної роботи”, але точні цифри не уточнюють. Пристрій буде доступний у продажу за ціною від $630.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Нові функції

Нові інструменти для підвищення продуктивності включають блокнот на базі штучного інтелекту, функцію швидких нотаток, ШІ-пошук та підтримку хмарних сервісів через Google Диск і Microsoft OneDrive. Користувачі можуть експортувати нотатки в OneNote, і з майбутніми оновленнями — надсилати документи в Alexa+. Є функція робочого простору, яка дозволяє впорядковувати книги, блокноти та документи.

Для читання тепер доступні опції Story so Far, яка надає короткий виклад без спойлерів, та Ask this Book, яка відповідає на запитання щодо виділеного тексту. Обидві будуть доступні наприкінці року в застосунку Kindle для iOS і на початку наступного на пристроях Kindle.

Джерело: Amazon