5G у космосі. Ericsson, Qualcomm та Thales об’єдналися, щоб супутниковий зв’язок у звичайних мобільних телефонах став реальністю

Не Ілоном Маском та його Starlink єдиним — 11 липня Ericsson, Qualcomm та Thales повідомили, що співпрацюватимуть в межах спільного проєкту з метою поширення 5G-зв’язку за межі земної поверхні. Мета співпраці — під’єднати наземні мережі 5G до орбітальних супутників, щоб максимально розширити покриття. Мова про технологію 5G NTN — напередодні консорціум 3GPP, що розробляє специфікації для мобільної телефонії, схвалив перспективний новий стандарт.

Супутниковий зв’язок у звичайних мобільних телефонах — ідея не нова

Спершу варто зазначити, що сама по собі ідея під’єднання мобільних телефонів до супутників — не нова. Ба більше, дослідження та розробки за цим напрямом відбуваються вже якийсь час. Якщо пам’ятаєте, Lynk налагодила двосторонній зв’язок між звичайним мобільним телефоном та супутником, а на початку 2022 року один з супутників Lynk напряму під’єднався до тисяч мобільних пристроїв. Ще можна згадати про Apple, яка досі працює над забезпеченням супутникового підключення для iPhone

Деталі партнерства Ericsson, Qualcomm та Thales

У спільному пресрелізі Ericsson, Qualcomm та Thales відзначається, що в теорії мережі 5G NTN можуть допомогти забезпечити повне глобальне покриття 5G, включно з важко доступними та віддаленими територіями у морях, океанах та інших місцях, які зараз не обслуговуються наземними мережами.

«Такі широкі можливості підключення прискорять розвиток сервісів роумінгу для абонентів смартфонів 5G, а також забезпечать глобальне підключення для використання 5G у транспорті, енергетиці та охороні здоров’я. Космічну мережу також можна використовувати як резервний канал для наземних мереж у разі серйозних збоїв або катастроф».

Водночас саме урядовий зв’язок розглядається як основний сценарій використання цієї технології. Тобто, якщо врешті з’явиться комерційні мережі 5G NTN, то вони будуть орієнтовані не на звичайних споживачів, а на урядові організації та корпоративний сегмент.

Усі три компанії раніше провели окремі детальні дослідження, що включало численні експертизи окремих аспектів та моделювання. І зараз сторони готові перейти до наступної стадії — фактичного тестування, орієнтоване на використання смартфонів, і перевірку життєздатності неназемних мереж 5G (5G NTN).

Що передбачає програма тестування

Програмою передбачено тестування різних технологічних компонентів, необхідних для роботи мереж 5G NTN, включно зі смартфоном 5G, необхідним корисним навантаженням супутника та наземними станціями 5G.

Ця робота також має на меті підтвердити, що підтримка 5G NTN можлива у теперішньому формфакторі смартфона, що дозволить майбутнім моделям отримати підтримку супутникового зв’язку. Початкові випробування проходитимуть у Франції, де зосереджена основа європейської космічної промисловості. Для цього побудують спеціальне штучне середовище, яке імітуватиме космічні умови. Таким чином хочуть заміряти розповсюдження радіо 5G і часові затримки між обладнаним супутником на орбіті та підключенням 5G-смартфона до мережі радіодоступу 5G у різних місцях на поверхні Землі.

Ericsson планує перевірити модифікований стек 5G virtual RAN (vRAN), що здатний впоратися з поширенням радіохвиль (Поширенням радіохвиль у просторі називається явище перенесення енергії електромагнітних хвиль в діапазоні радіочастот) через швидкорухомі супутники LEO. Thales відповідатиме за обладнання 5G, яке працюватиме на супутниках LEO, а Qualcomm Technologies (найбільший постачальник мікросхем, що забезпечують підключення смартфонів до стільникових мереж) — надасть тестові телефони, які підтвердять, що майбутні смартфони 5G підтримуватимуть стандарт 5G NTN.

Здавалося б, до чого тут Starlink Ілона Маска?

Що цікаво, пожвавлення інтересу до 5G NTN відбувається на тлі конфлікту між SpaceX і Dish — SpaceX стверджує, що плани Dish щодо надання послуг 5G на частоті 12 ГГц «зроблять Starlink непридатним для використання», а Dish звинувачує SpaceX у брехні.