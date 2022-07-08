Інтернет Starlink вже й на яхтах — за $5 000 на місяць (обладнання коштує додаткові $10 000)

30 червня SpaceX Ілона Маска отримала офіційний дозвіл регулятора США на надання послуги супутникового інтернету Starlink користувачам автомобілів, морських суден та літаків (запит компанія подала на початку 2021 року), а сьогодні дебютувала нова версія термінала з посиленим захистом для легких човнів, яхт та круїзних лайнерів. Одночасно була запущена відповідна послуга — Starlink Maritime.

Maritime — окремий тариф Starlink для морських суден

Так, Starlink вчергове розширюється — починалося все зі звичайних домогосподарств, а за останні кілька місяців SpaceX вдалося зробити інтернет «мобільним», як від самого початку планував Ілон Маск — він став доступним в автомобілях (1 та 2), і незабаром з’явиться у літаках. Щодо «мобільності» Starlink, мова саме про різні версії приймачів, які забезпечують доступність послуги не тільки у приватних будинках, а й у транспорті. SpaceX ніколи не мала наміру конкурувати з операторами стільникового зв’язку.

Starlink Maritime allows you to connect from some of the most remote waters in the world → https://t.co/Qa48wiYN5f pic.twitter.com/Vd3Bli6id2 — SpaceX (@SpaceX) July 7, 2022

Умови та ціна

Щодо Starlink Maritime, то SpaceX вже почала приймати заявки на підключення на сайті проєкту — з термінами відвантаження обладнання близько двох тижнів. Ціна обладнання — два високошвидкісних приймачі з посиленим захистом, які здатні підтримувати стабільний зв’язок під час хвиль на морі та сильних штормів — $10 000. Абонентська плата за послугу — $5 000 на місяць. За необхідності послугу можна призупинити — платити потрібно тільки за місяці активного користування інтернетом. Окрім того, Starlink Maritime пропонує більшу швидкість приймання — до 350 Мбіт/с. А от затримка сигналу трохи більша — <99 мс проти 20-40 мс для інших тарифів. Ніяких обмежень щодо об’єму даних чи швидкості в тарифі Maritime немає, як і в інших планах Starlink. Водночас SpaceX застерігає від «надмірного використання мережевих ресурсів».

Для порівняння, обладнання Starlink для домогосподарств (послуга Residential) та автофургонів (RV) коштує $599 — у набір входить одна (компактніша) Dishy McFlatface (так «тарілку» називають фанати) із домашнім тарифом $110 в місяць або $135 в місяць для власників будників на колесах. Тут варто зазначити, що тарифом RV забороняється користуватися інтернетом під час пересування фургона, а порушення умов приводить до втрати гарантії.

Наразі зона покриття Starlink Maritime обмежена — це води США, Європи, Австралії, Нової Зеландії, Чилі та ін. Покриття у Північній та Південній півкулі розширять до першого кварталу 2023 року.

Підсумовуючи, Starlink Maritime — недешевий. Водночас CEO SpaceX Ілон Маск звернув увагу, що компанія раніше платила $150 тис. в місяць за «значно гірший» інтернет на суднах, які обслуговують запуску ракет Falcon 9.

No, it’s dual, high performance terminals, which are important for maintaining the connection in choppy seas & heavy storms. Still obv premium pricing, but way cheaper & faster than alternatives. SpaceX was paying $150k/month for a much worse connection to our ships! — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

SpaceX опублікувала відео запису посадки першого ступеня Falcon 9 на автономну морську платформу, яке дозволяє оцінити якість картинки з Starlink Maritime (праворуч) у порівнянні з неназваним сервісом іншої компанії (ліворуч).

In addition to withstanding extreme cold, heat, hail, sleet, heavy rain, and gale force winds, Starlink is rugged enough to withstand rocket landings. Here’s live video captured on a SpaceX droneship at sea with and without Starlink pic.twitter.com/EKhLrjLhlq — SpaceX (@SpaceX) July 7, 2022

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Як вже зазначалося на початку тексту, SpaceX запустила тариф Maritime через тиждень після отримання дозволу американського регулятора FCC на надання послуги Starlink на транспорті під час руху. У заяві FCC згадується про можливі перешкоди під час роботи в діапазоні 12,2-12,7 ГГц — робочих частотах, які використовує Starlink і які Dish Network хоче використовувати для надання послуг 5G. Це здається потенційною проблемою, враховуючи поточну суперечку між SpaceX і Dish — SpaceX стверджує, що плани Dish щодо надання послуг 5G на частоті 12 ГГц «зроблять Starlink непридатним для використання», а Dish звинувачує SpaceX у брехні. А ми тим часом чекаємо на запуск інтернету Starlink у потягах «Укрзалізниці» до кінця 2022 року.