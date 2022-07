Інтернет Starlink вже й на яхтах — за $5 000 на місяць (обладнання коштує додаткові $10 000)

30 червня SpaceX Ілона Маска отримала офіційний дозвіл регулятора США на надання послуги супутникового інтернету Starlink користувачам автомобілів, морських суден та літаків (запит компанія подала на початку 2021 року), а сьогодні дебютувала нова версія термінала з посиленим захистом для легких човнів, яхт та круїзних лайнерів. Одночасно була запущена відповідна послуга — Starlink Maritime.

Так, Starlink вчергове розширюється — починалося все зі звичайних домогосподарств, а за останні кілька місяців SpaceX вдалося зробити інтернет «мобільним», як від самого початку планував Ілон Маск — він став доступним в автомобілях (1 та 2), і незабаром з’явиться у літаках. Щодо «мобільності» Starlink, мова саме про різні версії приймачів, які забезпечують доступність послуги не тільки у приватних будинках, а й у транспорті. SpaceX ніколи не мала наміру конкурувати з операторами стільникового зв’язку.

Starlink Maritime allows you to connect from some of the most remote waters in the world → https://t.co/Qa48wiYN5f pic.twitter.com/Vd3Bli6id2

Щодо Starlink Maritime, то SpaceX вже почала приймати заявки на підключення на сайті проєкту — з термінами відвантаження обладнання близько двох тижнів. Ціна обладнання — два високошвидкісних приймачі з посиленим захистом, які здатні підтримувати стабільний зв’язок під час хвиль на морі та сильних штормів — $10 000. Абонентська плата за послугу — $5 000 на місяць. За необхідності послугу можна призупинити — платити потрібно тільки за місяці активного користування інтернетом. Окрім того, Starlink Maritime пропонує більшу швидкість приймання — до 350 Мбіт/с. А от затримка сигналу трохи більша — <99 мс проти 20-40 мс для інших тарифів. Ніяких обмежень щодо об’єму даних чи швидкості в тарифі Maritime немає, як і в інших планах Starlink. Водночас SpaceX застерігає від «надмірного використання мережевих ресурсів».

Для порівняння, обладнання Starlink для домогосподарств (послуга Residential) та автофургонів (RV) коштує $599 — у набір входить одна (компактніша) Dishy McFlatface (так «тарілку» називають фанати) із домашнім тарифом $110 в місяць або $135 в місяць для власників будників на колесах. Тут варто зазначити, що тарифом RV забороняється користуватися інтернетом під час пересування фургона, а порушення умов приводить до втрати гарантії.

Наразі зона покриття Starlink Maritime обмежена — це води США, Європи, Австралії, Нової Зеландії, Чилі та ін. Покриття у Північній та Південній півкулі розширять до першого кварталу 2023 року.

Підсумовуючи, Starlink Maritime — недешевий. Водночас CEO SpaceX Ілон Маск звернув увагу, що компанія раніше платила $150 тис. в місяць за «значно гірший» інтернет на суднах, які обслуговують запуску ракет Falcon 9.

No, it’s dual, high performance terminals, which are important for maintaining the connection in choppy seas & heavy storms.

Still obv premium pricing, but way cheaper & faster than alternatives.

SpaceX was paying $150k/month for a much worse connection to our ships!

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022