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Інтернет Starlink вже й на яхтах — за $5 000 на місяць (обладнання коштує додаткові $10 000)

Інтернет Starlink вже й на яхтах — за $5 000 на місяць (обладнання коштує додаткові $10 000)

30 червня SpaceX Ілона Маска отримала офіційний дозвіл регулятора США на надання послуги супутникового інтернету Starlink користувачам автомобілів, морських суден та літаків (запит компанія подала на початку 2021 року), а сьогодні дебютувала нова версія термінала з посиленим захистом для легких човнів, яхт та круїзних лайнерів. Одночасно була запущена відповідна послуга — Starlink Maritime.

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Maritime — окремий тариф Starlink для морських суден

Так, Starlink вчергове розширюється — починалося все зі звичайних домогосподарств, а за останні кілька місяців SpaceX вдалося зробити інтернет «мобільним», як від самого початку планував Ілон Маск — він став доступним в автомобілях (1 та 2), і незабаром з’явиться у літаках. Щодо «мобільності» Starlink, мова саме про різні версії приймачів, які забезпечують доступність послуги не тільки у приватних будинках, а й у транспорті. SpaceX ніколи не мала наміру конкурувати з операторами стільникового зв’язку.

Умови та ціна

Щодо Starlink Maritime, то SpaceX вже почала приймати заявки на підключення на сайті проєкту — з термінами відвантаження обладнання близько двох тижнів. Ціна обладнання — два високошвидкісних приймачі з посиленим захистом, які здатні підтримувати стабільний зв’язок під час хвиль на морі та сильних штормів — $10 000. Абонентська плата за послугу — $5 000 на місяць. За необхідності послугу можна призупинити — платити потрібно тільки за місяці активного користування інтернетом. Окрім того, Starlink Maritime пропонує більшу швидкість приймання — до 350 Мбіт/с. А от затримка сигналу трохи більша — <99 мс проти 20-40 мс для інших тарифів. Ніяких обмежень щодо об’єму даних чи швидкості в тарифі Maritime немає, як і в інших планах Starlink. Водночас SpaceX застерігає від «надмірного використання мережевих ресурсів».

Для порівняння, обладнання Starlink для домогосподарств (послуга Residential) та автофургонів (RV) коштує $599 — у набір входить одна (компактніша) Dishy McFlatface (так «тарілку» називають фанати) із домашнім тарифом $110 в місяць або $135 в місяць для власників будників на колесах. Тут варто зазначити, що тарифом RV забороняється користуватися інтернетом під час пересування фургона, а порушення умов приводить до втрати гарантії.

Наразі зона покриття Starlink Maritime обмежена — це води США, Європи, Австралії, Нової Зеландії, Чилі та ін. Покриття у Північній та Південній півкулі розширять до першого кварталу 2023 року.

Інтернет Starlink вже й на яхтах — за $5 000 на місяць (обладнання коштує додаткові $10 000)
Покриття Starlink Maritime

Підсумовуючи, Starlink Maritime — недешевий. Водночас CEO SpaceX Ілон Маск звернув увагу, що компанія раніше платила $150 тис. в місяць за «значно гірший» інтернет на суднах, які обслуговують запуску ракет Falcon 9.

SpaceX опублікувала відео запису посадки першого ступеня Falcon 9 на автономну морську платформу, яке дозволяє оцінити якість картинки з Starlink Maritime (праворуч) у порівнянні з  неназваним сервісом іншої компанії (ліворуч).

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Як вже зазначалося на початку тексту, SpaceX запустила тариф Maritime через тиждень після отримання дозволу американського регулятора FCC на надання послуги Starlink на транспорті під час руху. У заяві FCC згадується про можливі перешкоди під час роботи в діапазоні 12,2-12,7 ГГц — робочих частотах, які використовує Starlink і які Dish Network хоче використовувати для надання послуг 5G. Це здається потенційною проблемою, враховуючи поточну суперечку між SpaceX і Dish — SpaceX стверджує, що плани Dish щодо надання послуг 5G на частоті 12 ГГц «зроблять Starlink непридатним для використання», а Dish звинувачує SpaceX у брехні. А ми тим часом чекаємо на запуск інтернету Starlink у потягах «Укрзалізниці» до кінця 2022 року.

Інтернет Starlink з’явиться у потягах «Укрзалізниці» до кінця 2022 року — керівник Держспецзвʼязку


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